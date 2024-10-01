Mansur Yavaş'ın "okullarda temizlik" oyunu belgelerle çöktü! CHP'li ABB iki ay önce reddetti şimdi algısını yapıyor

CHP'li İBB Esenyurt'ta çamura battı (Fotoğraf: AA)
DERDİ ADAYLIK İSTANBUL'U İHMAL EDİYOR
Gelelim Ekrem İmamoğlu'na... Şu sıralar 'Ahmak' oyununa girişip yargılandığı davayı adaylığı yolunda koz olarak kullanma niyetinde olan İmamoğlu, İstanbul'u bir hayli ihmal etti.
İstanbul her yağan yağmurda göle döndü. Altyapı sorunu günden güne büyüdü.
Son olarak CHP
yönetimindeki Esenyurt'ta okula giden öğrencilerin çamur içinde kalan bir köprüden korkuluklara tutunarak geçmeye çalışması İBB'nin yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.