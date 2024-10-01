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Mansur Yavaş'ın "okullarda temizlik" oyunu belgelerle çöktü! CHP'li ABB iki ay önce reddetti şimdi algısını yapıyor

Adaylık hevesine kapılan CHP'li belediye başkanları ihmal ettikleri kentleri algı ve PR anlayışıyla yönetmeye çalışıyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "okullarda temizlik" oyunu belgelerle çöktü. Yavaş, "Ankara'daki okulların temizliğine yardım etmemize izin verilmiyor" dese de gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. CHP'li ABB'nin okullardan gelen 'çevre temizliği' talebini "İş programındaki yoğunluk" bahanesiyle reddettiği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 13:56 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 14:12
Mansur Yavaş’ın okullarda temizlik oyunu belgelerle çöktü! CHP’li ABB iki ay önce reddetti şimdi algısını yapıyor

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CHP'nin 'penaltı atma' yarışına girişen iki belediye başkanı, İstanbul ve Ankara'yı belediyecilikten mahrum bıraktı.

Cumhurbaşkanı adayı olma hesapları yapan Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş, il il, açılış açılış gezip siyasi ikbal kovalıyor. Yönettikleri şehirlerde ise hizmet yerine algı ve PR belediyeciliği yürütüyor.
Mansur Yavaş'ın ʺOkullarda temizlikʺ algısı elinde patladı (Fotoğraf: DHA)Mansur Yavaş'ın ʺOkullarda temizlikʺ algısı elinde patladı (Fotoğraf: DHA)


MANSUR YAVAŞ NE DEDİ, GERÇEK NE ÇIKTI?

Bu durumun son örneği Mansur Yavaş'ın "Okulları belediye olarak biz temizliyoruz" algısıyla bir kez daha tescilledi. Yavaş, "Ankara'daki okulların temizliğine yardım etmemize izin verilmiyor" dese de gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

CHP'li ABB'nin Keçiören Kaymakamlığı'na yazdığı 'ret' yazısı (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)CHP'li ABB'nin Keçiören Kaymakamlığı'na yazdığı 'ret' yazısı (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin birkaç öy önce okullardan gelen 'çevre temizliği' talebini "İş programındaki yoğunluk" bahanesiyle reddettiği ortaya çıktı.
CHP'li ABB'nin Yenimahalle Kaymakamlığı'na yazdığı 'ret' yazısı (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)CHP'li ABB'nin Yenimahalle Kaymakamlığı'na yazdığı 'ret' yazısı (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)

'OKULLARDA TEMİZLİK' ALGISI ÇÖKTÜ

Keçiören ve Yenimahalle kaymakamlıkları ile Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürülüğü'ne 'çevre temizlik talebinin reddine ilişkin yazılar gönderildi.

CHP'li ABB'nin Çankaya Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazdığı 'ret' yazısı (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)CHP'li ABB'nin Çankaya Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazdığı 'ret' yazısı (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)

Gelinen bu noktada Mansur Yavaş'ın "Okulların temizliğine yardım etmemize izin verilmiyor" algısı belgelerle çürütülmüş oldu.
CHP'li İBB Esenyurt'ta çamura battı (Fotoğraf: AA)CHP'li İBB Esenyurt'ta çamura battı (Fotoğraf: AA)


DERDİ ADAYLIK İSTANBUL'U İHMAL EDİYOR

Gelelim Ekrem İmamoğlu'na... Şu sıralar 'Ahmak' oyununa girişip yargılandığı davayı adaylığı yolunda koz olarak kullanma niyetinde olan İmamoğlu, İstanbul'u bir hayli ihmal etti.

İstanbul her yağan yağmurda göle döndü. Altyapı sorunu günden güne büyüdü.

Son olarak CHP yönetimindeki Esenyurt'ta okula giden öğrencilerin çamur içinde kalan bir köprüden korkuluklara tutunarak geçmeye çalışması İBB'nin yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
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