Kemal Kılıçdaroğlu kara propagandaya kalkmıştı | CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkevi’ni ziyaret etti: Gurur kaynağı

Sosyalist Enternasyonal'ın Prezidyum toplantısına katılmak üzere ABD'nin New York kentine gelen Özel, bugün kentteki Türkevi'ni ziyaret etti.
Sosyalist Enternasyonal'ın Prezidyum toplantısına katılmak üzere ABD'nin New York kentine gelen Özel, bugün kentteki Türkevi'ni ziyaret etti.
Özel'e ziyarette CHP Dışişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli eşlik etti.
TÜRKİYE'NİN NEW YORK BAŞKONSOLOSU İLE GÖRÜŞTÜ
Özel ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal ile Türkevi'nde bir görüşme yaptı.
Özel ve beraberindeki heyet ve Başkonsolos Yazal'ın görüşmesi yerel saat ile 10.00'da başladı. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.
"TÜRKEVİ'NDE OLMAK ÇOK ANLAMLI"
Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Özel, şunları söyledi:
Bugün Türkevi'nde olmak bizim için çok anlamlı. Burası İhsan Sabri Çağlayangil'in Bakanlığı döneminde 1950'lerde dünyanın en büyük bilgisayar firması olarak kurulan firmanın yönetim merkezini satın almasıyla kurulmuş. O günden beri Türkevi adına sahip.
HEPİMİZ İÇİN GURUR KAYNAĞI
Özel, Türkevi binası hakkında "hepimiz için bir gurur kaynağı" ifadesini kullanarak şunları söyledi:
Bugün Türkevi'nde olmak bizim için çok anlamlı. Burası İhsan Sabri Çağlayangil'in Bakanlığı döneminde 1950'lerde dünyanın en büyük bilgisayar firması olarak kurulan firmanın yönetim merkezini satın almasıyla kurulmuş. O günden beri Türkevi adına sahip. Bundan sonra CHP, New York'ta sadece konaklama rezervasyonları yaptıracak otellerde. Otel odalarında, lobilerinde, toplantı salonlarında değil; tüm resmi temaslarımızı Türkevi'nin şartları uygun olduğu şekilde sürdürmeyi düşünüyoruz. Dışişleri Bakanlığı'mızın yetkilileri de bize karşı son derece açık ve misafirperver davrandılar.
KILIÇDAROĞLU TEPKİ VİDEOSU ÇEKMİŞTİ
CHP lideri Özgür Özel'in Türkevi ile ilgili yaptığı açıklamalar akıllara eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirdi.
Kılıçdaroğlu, TURKEN Vakfı'nın Manhattan'daki Türkevi'nin önüne giderek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "Burası New York, Manhattan. ABD'nin en pahalı iş muhiti… Tanıdığım bir ailenin gökdelenine 'hayırlı olsuna' geldim. Erdoğan kim, anayasa, aile kim... Onunla ne aile konuşulur ne anayasa. Bu konu kapanmıştır" ifadelerini kullanarak Türkiye'nin bu faaliyetlerini 'kara para aklama' olarak nitelendirerek kirli bir algı operasyonuna girişmişti.
ERDOĞAN DAVA AÇMIŞTI
Başkan Erdoğan, TÜRKEN Vakfı binasına ilişkin iddiaları için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açmıştı.
TÜRKİYE İÇİN SİMGE BİNA
Birleşmiş Milletlerin (BM) hemen yanı başında New York'un en prestijli noktalarından birinde yer alan Türkevi Türkiye'nin son dönemdeki aktif dış politika hamlelerinin simgelerinden biri haline geldi.