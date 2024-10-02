Antakya, Lübnan arası kaç kilometre, kaç saat? Antakya, Gazze arası kaç kilometre, kaç saat?

Anadolu Ajansı

İsrail "Kuzey Okları" adlı kara operasyonunu başlattı

İsrail Lübnan'ın güneyine yönelik "Kuzey Okları" adlı kara operasyonunu başlatarak Hizbullah hedeflerine sınırlı saldırılarda bulundu. Operasyonla ilgili ABD'ye bilgi verilirken İsrail, Lübnan sınırındaki kasabaları askeri bölge ilan etti ve sivillerin evlerini terk etmesini istedi. Hizbullah karşılık olarak İsrail askerlerine ve Tel Aviv'deki askeri mevzilere saldırılar düzenlerken Yemenli Husiler de Tel Aviv ve Eliat'taki kontrol noktalarını insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu. Lübnan Başbakanı Mikati gelişmeler üzerine Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulundu. Bölgeye dair sıcak gelişmeler aktarılırken Antakya, Gazze ve Antakya Lübnan arasındaki mesafe de merak ediliyor.