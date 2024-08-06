SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma! İfadeye çağrıldı

MHP genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, eski Ülkü Ocakları Genel Başkan'ı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülen davada, eşi Ayşe Ateş'in kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlattı. Ateş, ifadeye çağrıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 17:02 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 17:07
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma! İfadeye çağrıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'a duruşmada hakaret ettiği gerekçesiyle eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlattı.

MHP'DEN SUÇ DUYURUSU

Edinilen bilgiye göre, MHP genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, eski Ülkü Ocakları Genel Başkan'ı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülen davada, eşi Ayşe Ateş'in kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Ayşe Ateş Ayşe Ateş

İFADEYE ÇAĞRILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından Ayşe Ateş hakkında, duruşmadaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ayşe Ateş bu çerçevede ifadeye çağrıldı.

Ayşe Ateş Ayşe Ateş

BAŞSAVCILIK TUTANAK TALEP ETTİ

Başsavcılığın, Sinan Ateş cinayetine ilişkin davanın görüldüğü 32. Ağır Ceza Mahkemesinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi tutanaklarını talep ettiği öğrenildi.


Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı! 3 isme beraat talebi... Kime ne kadar ceza istendi?Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı! 3 isme beraat talebi... Kime ne kadar ceza istendi?
Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı! 3 isme beraat talebi... Kime ne kadar ceza istendi?

SON DAKİKA