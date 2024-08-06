Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma! İfadeye çağrıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'a duruşmada hakaret ettiği gerekçesiyle eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlattı.

MHP'DEN SUÇ DUYURUSU



Edinilen bilgiye göre, MHP genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, eski Ülkü Ocakları Genel Başkan'ı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülen davada, eşi Ayşe Ateş'in kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.