Sosyal medyada yalan haber tehlikesi: 1 dakikada 120 kez tıklanyor | AK Parti harekte geçti: Uzmanlarla masaya yatıralacak

Sosyal medya daki kirlilik AK Parti Strateji Kurulu 'nun da gündemindeydi. Kurulun son yapılan toplantısında, sosyal medyada yalan ve doğru haber ile görüntü paylaşımlarının etkisi mercek altına alındı. Bu konuda neler yapılabileceği tartışıldı. Toplantıya katılanlar kendi deneyimlerini ve yaşadıkları sıkıntıları anlattı.





1 DAKİKADA 120 KEZ TIKLANIYOR

Toplantıda yalan ve doğru haberin sosyal medyada nasıl yayıldığını gözler önüne seren çarpıcı bilgi paylaşımları da oldu. Buna göre sosyal medyada yalan bir haber ya da görüntüler doğruya göre 120 kat hızla yayılıyor. Yalan haber ya da görüntü bir dakikada 120 kez, haberin doğru olmadığına ilişkin bilgi ise aynı süre içinde 7-8 tıklanıp paylaşılıyor.



Örneğin bir kişi hakkındaki yalan bilgi ve görüntü ilgili hesaplarda 1 dakikada 120 kez tıklanıyor ve paylaşılıyor. Hakkında yalan haberi yapılan kişi ilgili hesaplardan bunun düzeltilmesini istiyor. Bunun üzerine "özür dileriz bu gerçek değilmiş, doğrusu buymuş" şeklindeki paylaşımlar ise 1 dakika izin 7-8 kez zor tıklanıyor.

Toplantıda, bir şeyi yalan olduğunu söyleyip buna yönelip paylaşılsa da dakikalar içinde algının oluştuğu ve bunun değiştirilemediğinin altı çizildi.