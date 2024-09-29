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Sosyal medyada yalan haber tehlikesi: 1 dakikada 120 kez tıklanyor | AK Parti harekte geçti: Uzmanlarla masaya yatıralacak

AK Parti sosyal medyada büyük tehlike haline gelen 'yalan haber' tehlikesine ilişkin harekete geçiyor. Önümüzdeki günlerde uzmanlar da çağrılarak konu tüm detayları ile masaya yatırılacak. Alınacak önlemler belirlenecek. Öte yandan sosyal medyadaki yalan haberlere ilişkin yapılan çarpıcı analiz tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 10:22 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 10:22
Sosyal medyada yalan haber tehlikesi: 1 dakikada 120 kez tıklanyor | AK Parti harekte geçti: Uzmanlarla masaya yatıralacak

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AK Parti, yalan haberlerin sosyal medyada ışık hızıyla yayılıp binlerce insanın adeta infazına yol açması nedeniyle konuyu gündemine aldı. AK Parti, çalışma başlatıp uzmanları dinleyecek ve ne tür önlemler alınabileceğini tespit edecek.



STRATEJİ KURULU'NUN GÜNDEMİNDE

Sosyal medyadaki kirlilik AK Parti Strateji Kurulu'nun da gündemindeydi. Kurulun son yapılan toplantısında, sosyal medyada yalan ve doğru haber ile görüntü paylaşımlarının etkisi mercek altına alındı. Bu konuda neler yapılabileceği tartışıldı. Toplantıya katılanlar kendi deneyimlerini ve yaşadıkları sıkıntıları anlattı.



1 DAKİKADA 120 KEZ TIKLANIYOR

Toplantıda yalan ve doğru haberin sosyal medyada nasıl yayıldığını gözler önüne seren çarpıcı bilgi paylaşımları da oldu. Buna göre sosyal medyada yalan bir haber ya da görüntüler doğruya göre 120 kat hızla yayılıyor. Yalan haber ya da görüntü bir dakikada 120 kez, haberin doğru olmadığına ilişkin bilgi ise aynı süre içinde 7-8 tıklanıp paylaşılıyor.

Örneğin bir kişi hakkındaki yalan bilgi ve görüntü ilgili hesaplarda 1 dakikada 120 kez tıklanıyor ve paylaşılıyor. Hakkında yalan haberi yapılan kişi ilgili hesaplardan bunun düzeltilmesini istiyor. Bunun üzerine "özür dileriz bu gerçek değilmiş, doğrusu buymuş" şeklindeki paylaşımlar ise 1 dakika izin 7-8 kez zor tıklanıyor.

Toplantıda, bir şeyi yalan olduğunu söyleyip buna yönelip paylaşılsa da dakikalar içinde algının oluştuğu ve bunun değiştirilemediğinin altı çizildi.



SOSYAL MEDYA İNFAZ SİSTEMİ

Toplantıda, her gün yüzlerce kişinin sosyal medya üzerinden itibar suikastına uğradığının altı çizilip "Sosyal medya yargısı ve infaz sistemi oluştu. Somut bir bilgi olmadan, sosyal medyada mahkemeler kuruluyor, infaz ediliyor. Bu durum hakim ve savcılar üzerinde baskı oluşturuyor" tespiti yapıldı.



TÜM DETAYLARIYLA MASAYA YATIRILACAK

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, AK Parti'nin bu konuda bir çalışma yapması görüşü benimsendi. Önümüzdeki günlerde uzmanlar da çağrılarak konu tüm detayları ile masaya yatırılacak. Alınacak önlemler belirlenecek. İdari düzenleme gerektirenler kamu kurumlarınca yapılırken yasal düzenlemeye gereksinim varsa buna ilişkin bir teklif hazırlanması da planlanıyor.


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