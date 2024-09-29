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Cem Garipoğlu ölmedi mi? Fethi kabir kararı sonrası gözler o tarihte! Otopside neler yaşandı?

“Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu ölmedi mi?” milyonlarca kişinin olayla ilgili aklındaki soru bu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilen fethi kabir kararıyla Garipoğlu’nun otopsi kayıtları yeniden gündemde. Otopsi raporunda Garipoğlu'ndan alınan kan örneğine ait DNA profilinin anne ve babasıyla uyumlu olduğu aktarılmıştı. 3 Ekim Perşembe günü Garipoğlu’nun cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülecek ve burada uzman ekiplerce incelenerek, Garipoğlu ailesinden alınacak olan DNA örnekleriyle karşılaştırılacak.

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 07:28 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 07:33
Cem Garipoğlu ölmedi mi? Fethi kabir kararı sonrası gözler o tarihte! Otopside neler yaşandı?

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Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun gerçekten ölüp ölmediğiyle ilgili akıllardaki soru işaretini giderecek olan fethi kabir işlemi 3 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Cem Garipoğlu (Takvim Foto Arşiv)Cem Garipoğlu (Takvim Foto Arşiv)

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen fethi kabir kararıyla Garipoğlu'nun cesedi alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülecek ve burada uzman ekiplerce incelenerek, Garipoğlu ailesinden alınacak olan DNA örnekleriyle karşılaştırılacak.

Cem Garipoğlu ve ailesi (Takvim Foto Arşiv)Cem Garipoğlu ve ailesi (Takvim Foto Arşiv)

Fethi kabir işlemi yapılması kararı, Garipoğlu'na Silivri Cezaevinde intihar ettikten sonra yapılan otopsi kayıtlarını yeniden gündeme getirdi.

Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri (Takvim Foto Arşiv)Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri (Takvim Foto Arşiv)

ÖLÜ LEKELERİ GÖRÜLDÜ
Buna göre Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te cezaevinde intihar etti.

12 Kasım 2014'te ise Garipoğlu'na yapılan otopsi raporuna göre, 1.70 boylarında 78 kilogram ağırlığında ve 23 yaşında olan Garipoğlu, "3-4 günlük sakal ve bıyıklı, beyaz tenli, sünnetli" olarak ifade edildi.

Cem Garipoğlu (Takvim Foto Arşiv)Cem Garipoğlu (Takvim Foto Arşiv)

Ölü lekelerinin, vücudun arka yüzde bası görmeyen yerlerde, yüzde ve göğüs üst kısmında koyu mor renkte oluştuğu aktarıldı.

Cem Garipoğlu'nun öldüğü söylenilen gece (Takvim Foto Arşiv)Cem Garipoğlu'nun öldüğü söylenilen gece (Takvim Foto Arşiv)

İPİ KANTİNDEN ALMIŞTI
İçeri giren gardiyanlar Garipoğlu'nu 3 numaralı odada başında poşet, boynunda, kırmızı renkli düğümlenmiş naylon çamaşır ipi, üstü çıplak, altında eşofman bulunur şekilde yerde yatar şekilde bulmuştu. İpi ise kantinden kendisi temin etmişti.

Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri (Takvim Foto Arşiv)Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri (Takvim Foto Arşiv)

Otopsi raporuna göre Garipoğlu'nun sağ ve sol kulağının altında genişliği 0.4 santimetre olan ip izi görüldü. İp izi dışında ise farklı bir travmatik değişim saptanamadı.

Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri (Takvim Foto Arşiv)Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri (Takvim Foto Arşiv)

ALKOL VE UYUŞTURUCU BULUNAMADI
Gerektiğinde DNA tiplemesi yapılabilmesi amacıyla saklanmak üzere, bundan 10 yıl önce yapılan otopsisinde FTA ile kan örneği alındı.

Kalp, akciğer, karaciğer, böbrek gibi organlarından tetkik için örnek alındı.

Kan, idrar, göz içi sıvısı, safra, mide ve mide içeriğinden örnekler de alınarak sistematik toksikolojik analiz, alkol, uyuşturucu ve uyutucu aranmak üzere Kimya İhtisas Dairesi'ne gönderilmişti.

Cem Garipoğlu'nun mezarı (Takvim Foto Arşiv)Cem Garipoğlu'nun mezarı (Takvim Foto Arşiv)

Kimya İhtisas Dairesi'nde çıkan sonuçlarda, Garipoğlu'nun kanında alkol bulunmadığı, kanda ve idrarda da herhangi bir ekstrem maddeye rastlanmadığı anlatıldı.

YÜZDE 99.9 ANNE VE BABASI
Otopsi raporunda, Garipoğlu'ndan 2009 yılında alınan kanla öldükten sonra alınan kan örneğinin DNA profili de karşılaştırıldı ve her iki DNA örneği profilinin uyumlu olduğu aktarıldı.

Cem Garipoğlu (Takvim Foto Arşiv)Cem Garipoğlu (Takvim Foto Arşiv)

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Garipoğlu'ndan öldükten sonra alınan kan örneğine ait DNA profilleri anne ve baba Garipoğlu'nun DNA profilleriyle de karşılaştırıldı ve hem anne hem babanın yüzde 99.9 olarak biyolojik anne ve babası olduğu sonucuna ulaşıldı.

OKSİJENSİZ KALDI VE ÖLDÜ
Raporda, "Garipoğlu'nun ölümünün başına poşet geçirilmesine bağlı ağız, burun kapanması ve boyuna bağ tatbikine bağlı mekanik asfiksi (dış ve iç solunum yollarının kapanması, oksijen yetersizliği) sonucu meydana gelmiş olduğu sonucuna ulaşılmıştır" denildi.

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