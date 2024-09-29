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Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 13:26 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 13:26
Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

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Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!" denildi.

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