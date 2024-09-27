Meta’ya tarihi ceza! 600 milyon Facebook ve Instagram kullanıcısının şifresini sakladığı ortaya çıktı

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Meta, 600 milyon Facebook ve Instagram şifresinin güvenlik duvarı olmadan kendi iç sistemlerinde saklandığının ortaya çıkmasının ardından 101,5 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Meta'ya tarihi ceza (AA)



2012'DEN BERİ KORUNMADIĞI ANLAŞILDI Bu şifrelerden bazıları 2012'den beri korunmuyordu ve 20.000'den fazla Meta çalışanı tarafından aranabiliyordu. Engadget'ın haberine göre, güvenlik ihlali 2019'da keşfedildi, ancak 7 yıldır var olduğu bildirildi.