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"Mezar" kararı sonrası ilk kez konuştu! Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut: Kızıma borcum vardı

Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde intihar ettiği öne sürülen Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi. Mezarın 3 Ekim'de açılacağı öğrenildi. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut karar sonrası ilk kez konuştu. Kızına manevi borcu olduğunu söyleyen Süeyya Karabulut, Karabulut, "Mezarın açılması vicdanımızı rahatlatacak. Bir nebze olsun kamu vicdanı rahatlayacak." dedi.

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 07:35 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 07:59
Mezar kararı sonrası ilk kez konuştu! Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut: Kızıma borcum vardı

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde intihar ettiği öne sürülen Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi.

Karar sonrası "Mezardaki Cem Garipoğlu mu değil mi?" şüpheleri yanıt bulacak.

Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim'de açılacak (Fotoğraf: DHA)Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim'de açılacak (Fotoğraf: DHA)

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARININ AÇILACAĞI TARİH
Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Garipoğlu'nun mezarından 3 Ekim'de örnek alınacağını açıkladı. Epözdemir, "Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 11:00'da gerçekleştirilecektir." dedi.

MÜNEVVER KARABULUT'UN BABASI İLK KEZ KONUŞTU
Akıllardaki şüpheleri gidermek için yıllardır mücadele eden Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut karar sonrası ilk kez konuştu.

Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Baba Karabulut, "Mezarın açılması vicdanımızı rahatlatacak. Bir nebze olsun kamu vicdanı rahatlayacak." ifadelerini kullandı.

Süreyya Karabulut (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Süreyya Karabulut (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

"İÇİMDE BÜYÜK BİR ŞÜPHE VARDI"
Sabah'a konuşan Süreyya Karabulut, "Kızımı kaybettim. Yıllardır gözüme uyku girmiyor. Benim kızıma manevi bir borcum vardı. Mezarın açılmasını imkânsız görüyordum fakat avukatım Rezan Epözdemir bunu başardı. Çok mutluyuz. Mezarın açılması vicdanımızı rahatlatacak. Bir nebze olsun kamu vicdanı rahatlayacak. Avukatım Rezan Epözdemir'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Diğer taraftan Karabulut'un teyzesi ise mezarın açılmasına ilişkin olarak "Minariyi çalan kılıfını hazırlar. Uzun yıllar geçti, DNA izine rastlanmayabilir" dedi.

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15 yıl önce işlenen cinayetin katil zanlısı Garipoğlu'nun açılan mezarından alınacak cesede ait parçalar, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na nakledilerek burada detaylı bir şekilde incelenecek.

DNA örnekleri, ailesiyle eşleştirilecek ve mezardaki kişinin Garipoğlu olup olmadığı netlik kazanacak.

NE OLMUŞTU?
Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunmuştu. Katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten 197 gün sonra teslim oldu. Garipoğlu'nun yargılama süreci 18 Kasım 2011 tarihinde mahkumiyet kararının verilmesiyle sona ermişti. Garipoğlu'nun 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde intihar ettiği öne sürüldü. Şüpheler üzerine mezarın açılmasına karar verildi.

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