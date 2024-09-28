"Mezar" kararı sonrası ilk kez konuştu! Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut: Kızıma borcum vardı

Karar sonrası "Mezardaki Cem Garipoğlu mu değil mi?" şüpheleri yanıt bulacak.

MÜNEVVER KARABULUT'UN BABASI İLK KEZ KONUŞTU

Akıllardaki şüpheleri gidermek için yıllardır mücadele eden Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut karar sonrası ilk kez konuştu.

Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Baba Karabulut, "Mezarın açılması vicdanımızı rahatlatacak. Bir nebze olsun kamu vicdanı rahatlayacak." ifadelerini kullandı.

Süreyya Karabulut (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

"İÇİMDE BÜYÜK BİR ŞÜPHE VARDI"

Sabah'a konuşan Süreyya Karabulut, "Kızımı kaybettim. Yıllardır gözüme uyku girmiyor. Benim kızıma manevi bir borcum vardı. Mezarın açılmasını imkânsız görüyordum fakat avukatım Rezan Epözdemir bunu başardı. Çok mutluyuz. Mezarın açılması vicdanımızı rahatlatacak. Bir nebze olsun kamu vicdanı rahatlayacak. Avukatım Rezan Epözdemir'e çok teşekkür ediyorum" dedi.