"Mezar" kararı sonrası ilk kez konuştu! Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut: Kızıma borcum vardı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde intihar ettiği öne sürülen Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi.
Karar sonrası "Mezardaki Cem Garipoğlu mu değil mi?" şüpheleri yanıt bulacak.
Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim'de açılacak (Fotoğraf: DHA)
CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARININ AÇILACAĞI TARİH
Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Garipoğlu'nun mezarından 3 Ekim'de örnek alınacağını açıkladı. Epözdemir, "Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 11:00'da gerçekleştirilecektir." dedi.
MÜNEVVER KARABULUT'UN BABASI İLK KEZ KONUŞTU
Akıllardaki şüpheleri gidermek için yıllardır mücadele eden Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut karar sonrası ilk kez konuştu.
Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
Baba Karabulut, "Mezarın açılması vicdanımızı rahatlatacak. Bir nebze olsun kamu vicdanı rahatlayacak." ifadelerini kullandı.
Süreyya Karabulut (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
"İÇİMDE BÜYÜK BİR ŞÜPHE VARDI"
Sabah'a konuşan Süreyya Karabulut, "Kızımı kaybettim. Yıllardır gözüme uyku girmiyor. Benim kızıma manevi bir borcum vardı. Mezarın açılmasını imkânsız görüyordum fakat avukatım Rezan Epözdemir bunu başardı. Çok mutluyuz. Mezarın açılması vicdanımızı rahatlatacak. Bir nebze olsun kamu vicdanı rahatlayacak. Avukatım Rezan Epözdemir'e çok teşekkür ediyorum" dedi.