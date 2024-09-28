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Kaçakçılara MERCEK-26! 2511 silah 2310 işlem!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakan Yerlikaya 81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “MERCEK-26” operasyonları düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda, 2511 silah ele geçirilirken, 2310 Şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 08:11 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 08:11
Kaçakçılara MERCEK-26! 2511 silah 2310 işlem!

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakan Yerlikaya 81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik "MERCEK-26" operasyonları düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonlarda, 2511 silah ele geçirilirken, 2310 Şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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