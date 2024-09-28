Kaçakçılara MERCEK-26! 2511 silah 2310 işlem!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakan Yerlikaya 81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik "MERCEK-26" operasyonları düzenlendiğini açıkladı.
Operasyonlarda, 2511 silah ele geçirilirken, 2310 Şüpheli hakkında işlem yapıldı.
8️⃣1️⃣ ilde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik "MERCEK-26" operasyonları düzenlendi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 28, 2024
Operasyonlar sonucu:
📍1️⃣.2️⃣7️⃣1️⃣ Ruhsatsız Tabanca,
📍5️⃣3️⃣4️⃣ Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,
📍4️⃣3️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,
📍6️⃣6️⃣3️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere… pic.twitter.com/JEvZQGFpRn