Münevver Karabulut cinayetinin üzerinden 15 yıl geçti! İşte acılı teyzenin sitemkar sözleri...

2009 yılında Münevver Karabulut 'u vahşice katleden Cem Garipoğlu 'nun mezarının açılması gündemde. Karabulut ailesinin talebi üzerine kabul edilen fethi kabir işlemi için hazırlıklar sürüyor. Münevver Karabulut'un acılı teyzesi, "Pazartesi günü inşallah Allah'ın izniyle yapılacak ama minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır muhakkak. Üzerinden yıllar geçti. Toprakta artık DNA izi kalmamış olabilir. Toprak türleri var, asit var, DNA'sı yok olmuş olabilir. Her şey olabilir" ifadelerinde bulundu.

Münevver Karabulut 'u 3 Mart 2009 tarihinde canavarca hisle öldüren Cem Garipoğlu , 2014 yılında Silivri Cezaevi 'ndeki koğuşunda intihar etmişti. Garipoğlu'nun 'intiharı' ise Karabulut ailesini ikna etmedi. 10 yıldır Cem Garipoğlu'nun ölümünün gerçekliğinden şüphe duyan Karabulut ailesi, avukatları aracılığıyla fethi kabir talebinde bulunmuştu. Ailenin avukatları tarafından yapılan talep, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi. Bu kabul kapsamında Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı.

Cem Garipoğlu'nun mezarı (İHA)

"GARİPOĞLU AİLESİ TARAFINDAN BİRÇOK DELİL, HER ŞEY KARARTILDI"

Bolu'nun Mengen ilçesi Kayabaşı köyünde bulunan Münevver Karabulut'un kabrini ziyaret eden teyzesi, konuştu. Acılı teyze, "2009'da bu olay olduğundan beri hepimiz ruh gibi yaşayan insanlar olduk. Bu olay biliyorsunuz çok şeye gebe oldu. Garipoğlu ailesi tarafından birçok delil, her şey karartıldı. Şimdi de Garipoğlu'nun kabrinin açılması düşünülüyor. Pazartesi günü inşallah Allah'ın izniyle yapılacak ama minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır muhakkak. Üzerinden yıllar geçti. Toprakta artık DNA izi kalmamış olabilir. Toprak türleri var, asit var, DNA'sı yok olmuş olabilir. Her şey olabilir" şeklinde konuştu.