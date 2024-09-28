Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Lojistik Ulaşım Forumu’na video mesaj: Karadeniz’in jeostratejik önemi artacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'na video mesaj gönderdi. Katılımcıları selamlayan Başkan Erdoğan, geniş Karadeniz Bölgesi'nin lojistik ve ulaştırma imkanlarının ele alınacağı forumun hayırlara vesile olmasını diledi. AHaber CANLI YAYIN Yurt dışından foruma katılan uzmanlara "Hoş geldiniz." diyen Erdoğan, forum kapsamında verimli tartışmaların yaşanacağına inandığını söyledi. Salgın hastalıklar ve bölgesel krizlerin lojistik ve ulaştırma altyapısının ekonomik kalkınma açısından önemini tekrar tekrar hatırlattığını belirten Erdoğan, "Karadeniz coğrafyası içerisinde yer alan tüm ülkelerde ticareti geliştirecek, malların ve ulaştırma hizmetlerinin teslimat sürelerini kısaltacak lojistik ağların geliştirilmesine ihtiyaç duymaktayız. Rize'deki yüksek teknolojili endüstriyel gelişim bölgesi olan İyidere Lojistik Merkezi'nin bu çabalara ciddi katkı yapacağı inancındayız. Karadeniz Bölgesi'nin küresel gemi inşa pazarında kilit bir oyuncu olarak konumlanması da önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

"KARADENİZ'İN ÖNEMİ ARTACAK"

Erdoğan, Orta Asya ve Hazar Bölgesi'nden Batı ile Doğu'yu, Kuzey ile Güney'i birbirine bağlayan ulaşım koridorları ve enerji yollarının, Karadeniz Bölgesi üzerinden geçtiğini belirterek, şunları kaydetti: