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CHP'li İBB 'kaçak' dövüşüyor! Vaniköy'den sonra Sarıyer'de de kaçak villa... Boğaz'a vurulan 'Musevi' hançer

Vaniköy'de Rus oligarkın kaçak villasına aylarca göz yumarak çevre katliamına yol veren CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, bu kez Boğaz'ın diğer yakasındaki talana göz yumdu. Sarıyer'de Musevi işadamı Albert Franco'ya ait inşaat tenteyle gizleniyor. Bahse konu alanın daha önce gecekondu olduğu tespit edilirken Franco'nun yapıyı 70 bin dolara aldığı öğrenildi. Gecekonduyu yıktıran iş adamı, iki katlı villa yaptırmaya başladı. İl Çevre Müdürlüğü inceleme başlattı. Boğaz'daki talan havadan görüntülendi.

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Giriş Tarihi 26 Eylül 2024, 07:37 Güncelleme Tarihi26 Eylül 2024, 07:41
CHP’li İBB ’kaçak’ dövüşüyor! Vaniköy’den sonra Sarıyer’de de kaçak villa... Boğaz’a vurulan ’Musevi’ hançer 1

CHP'li İBB"ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü Vaniköy'de olduğu gibi Sarıyer'de de kaçak bir villaya göz yumdu.

CHP’li İBB ’kaçak’ dövüşüyor! Vaniköy’den sonra Sarıyer’de de kaçak villa... Boğaz’a vurulan ’Musevi’ hançer 2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) göz yumduğu yeni kaçak villa inşaat halinde.

CHP’li İBB ’kaçak’ dövüşüyor! Vaniköy’den sonra Sarıyer’de de kaçak villa... Boğaz’a vurulan ’Musevi’ hançer 3

Dışarıdan görülmemesi için etrafının tenteyle kapatılmış. Villa Musevi işadamı Albert Franco'ya ait.

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