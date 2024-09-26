CHP'li İBB 'kaçak' dövüşüyor! Vaniköy'den sonra Sarıyer'de de kaçak villa... Boğaz'a vurulan 'Musevi' hançer
Vaniköy'de Rus oligarkın kaçak villasına aylarca göz yumarak çevre katliamına yol veren CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, bu kez Boğaz'ın diğer yakasındaki talana göz yumdu. Sarıyer'de Musevi işadamı Albert Franco'ya ait inşaat tenteyle gizleniyor. Bahse konu alanın daha önce gecekondu olduğu tespit edilirken Franco'nun yapıyı 70 bin dolara aldığı öğrenildi. Gecekonduyu yıktıran iş adamı, iki katlı villa yaptırmaya başladı. İl Çevre Müdürlüğü inceleme başlattı. Boğaz'daki talan havadan görüntülendi.