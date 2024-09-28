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CHP'li Kartal Belediyesi'nden 1 milyonluk şirkete adrese teslim milyarlık ihale!

CHP'deki ihale skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP'li Kartal Belediyesi, 3 yıllık temizlik ve çöp toplama ihalesini sermayesi 1 milyon 2 lira olan ÇEVLOG Ayrıştırma ve Geri Kazanım Lojistik Anonim Şirketi'ne verdi.

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 16:49 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 17:21
CHP’li Kartal Belediyesi’nden 1 milyonluk şirkete adrese teslim milyarlık ihale!

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CHP'deki ihale skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP'li Kartal Belediyesi'nin 3 yıllık temizlik ve çöp toplama ihalesinin adrese teslim şekilde gerçekleşmesi yeni bir vurgun yapıldığı iddialarını gündeme getirdi.

3 YILLIK İHALE 1 MİLYAR 74 MİLYON BEDEL
Kartal'daki ihaleyi 1 milyar 74 milyon lira bedelle, ÇEVLOG Ayrıştırma ve Geri Kazanım Lojistik Anonim Şirketi aldı. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre şirketin sermayesinin 1 milyon 2 lira olduğu bildirildi. İhaleye ÇEVLOG başka bir şirket girmedi.

CHP'li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel (Sosyal medya/X)CHP'li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel (Sosyal medya/X)


1 İHALE İKİ SKANDAL
CHP'li Gökhan Yüksel'in başkanlığını yaptığı Kartal Belediyesi milyar dolarlık bir ihaleye imza attı. Kadrosunun bir kısmını Sarıyer Belediyesi'ne transfer etmesiyle gündeme gelen Kartal Belediyesi'nin çöp toplama ve temizlik ihalesinde iki ayrı skandal yaşandığı ortaya çıktı.

Skandal ihale ve şirketin sermayesi (Sarıyergazetesi)Skandal ihale ve şirketin sermayesi (Sarıyergazetesi)



İHALENİN HİZMET SÜRESÜ 3 YIL
Çöpler ve oluşan çöp dağlarıyla gündeme gelen Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 22 kalem çöp toplama, taşıma, süpürme ve yıkama işleri için iş makinesi ve araç kiralama işi adıyla ihale düzenledi. Şoförsüz olarak açılan ihale, 3 Eylül 2024 tarihinde saat 10.30'da Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü ihale salonunda gerçekleştirildi. Yaklaşık maliyeti 1 milyar 387 milyon 649 bin 60 lira olarak belirlenen ihalede hizmet süresi 3 yıl olarak belirlendi. Hizmet süresi 1 Ekim 2024-31 Aralık 2027 tarihleri arası olan ihale, rekor bir rakamla sonuçlandı. Sarıyer Gazetesi'nde yer alan habere göre, ihaleyi verdiği tek geçerli teklifle, rakipsiz ve rekabetsiz şekilde ÇEVLOG Ayrıştırma ve Geri Kazanım Lojistik Anonim Şirketi aldı.

CHP'li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel (İHA)CHP'li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel (İHA)

MİLYARLIK İHALE RAKİPSİZ- REKABETSİZ
İhaleyi alan şirket ÇEVLOG Ayrıştırma ve Geri Kazanım Lojistik Anonim Şirketi ile Kartal Belediyesi arasında 26 Eylül 2024 tarihinde tam 1 milyar 74 milyon 466 bin 370 liralık ihale sözleşmesi imzalandı. Böylesi büyük bedelli bir ihalenin neden verilen tek teklifle rakipsiz- rekabetsiz şekilde tamamlandığı kafaları karıştırdı.

(AA)(AA)

1 MİLYARLIK İHALENİN VERİLDİĞİ ŞİRKETİN SERMAYESİ 1 MİLYON LİRA
ÇEVLOG Ayrıştırma şirketi, Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Ebedi Sokak No:16 adresinde faaliyet gösteriyor. 29 Eylül 2004 yılında İstanbul Ticaret Odası'na kaydolan şirketin sahipleri, Yılmaz Koç, Şeref Bülbül, Diren Üykü. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre Kartal Belediyesi'nden 1 milyar 74 milyonluk dev ihaleyi alan bu şirketin sermayesi ise sadece 1 milyon 2 lira.

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