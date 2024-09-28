CHP’li Kartal Belediyesi’nden 1 milyonluk şirkete adrese teslim milyarlık ihale!

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CHP'deki ihale skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP'li Kartal Belediyesi'nin 3 yıllık temizlik ve çöp toplama ihalesinin adrese teslim şekilde gerçekleşmesi yeni bir vurgun yapıldığı iddialarını gündeme getirdi. 3 YILLIK İHALE 1 MİLYAR 74 MİLYON BEDEL

Kartal'daki ihaleyi 1 milyar 74 milyon lira bedelle, ÇEVLOG Ayrıştırma ve Geri Kazanım Lojistik Anonim Şirketi aldı. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre şirketin sermayesinin 1 milyon 2 lira olduğu bildirildi. İhaleye ÇEVLOG başka bir şirket girmedi.

CHP'li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel (Sosyal medya/X)





1 İHALE İKİ SKANDAL

CHP'li Gökhan Yüksel'in başkanlığını yaptığı Kartal Belediyesi milyar dolarlık bir ihaleye imza attı. Kadrosunun bir kısmını Sarıyer Belediyesi'ne transfer etmesiyle gündeme gelen Kartal Belediyesi'nin çöp toplama ve temizlik ihalesinde iki ayrı skandal yaşandığı ortaya çıktı.