CHP’li Kartal Belediyesi’nden 1 milyonluk şirkete adrese teslim milyarlık ihale!

CHP'deki ihale skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP'li Kartal Belediyesi'nin 3 yıllık temizlik ve çöp toplama ihalesinin adrese teslim şekilde gerçekleşmesi yeni bir vurgun yapıldığı iddialarını gündeme getirdi.
3 YILLIK İHALE 1 MİLYAR 74 MİLYON BEDEL
Kartal'daki ihaleyi 1 milyar 74 milyon lira bedelle, ÇEVLOG Ayrıştırma ve Geri Kazanım Lojistik Anonim Şirketi aldı. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre şirketin sermayesinin 1 milyon 2 lira olduğu bildirildi. İhaleye ÇEVLOG başka bir şirket girmedi.
CHP'li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel (Sosyal medya/X)
1 İHALE İKİ SKANDAL
CHP'li Gökhan Yüksel'in başkanlığını yaptığı Kartal Belediyesi milyar dolarlık bir ihaleye imza attı. Kadrosunun bir kısmını Sarıyer Belediyesi'ne transfer etmesiyle gündeme gelen Kartal Belediyesi'nin çöp toplama ve temizlik ihalesinde iki ayrı skandal yaşandığı ortaya çıktı.
Skandal ihale ve şirketin sermayesi (Sarıyergazetesi)
İHALENİN HİZMET SÜRESÜ 3 YIL
Çöpler ve oluşan çöp dağlarıyla gündeme gelen Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 22 kalem çöp toplama, taşıma, süpürme ve yıkama işleri için iş makinesi ve araç kiralama işi adıyla ihale düzenledi. Şoförsüz olarak açılan ihale, 3 Eylül 2024 tarihinde saat 10.30'da Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü ihale salonunda gerçekleştirildi. Yaklaşık maliyeti 1 milyar 387 milyon 649 bin 60 lira olarak belirlenen ihalede hizmet süresi 3 yıl olarak belirlendi. Hizmet süresi 1 Ekim 2024-31 Aralık 2027 tarihleri arası olan ihale, rekor bir rakamla sonuçlandı. Sarıyer Gazetesi'nde yer alan habere göre, ihaleyi verdiği tek geçerli teklifle, rakipsiz ve rekabetsiz şekilde ÇEVLOG Ayrıştırma ve Geri Kazanım Lojistik Anonim Şirketi aldı.