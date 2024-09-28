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Kurtulmuş'tan Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama: Uluslararası güvenlik sisteminin çöktüğünün acı bir göstergesidir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Soykırımcı (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun, bu saldırının talimatını BM Genel Kurulu ortamında vermesi, uluslararası güvenlik sisteminin çöktüğünün acı bir göstergesidir" dedi.

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 18:47 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 18:48
Kurtulmuş’tan Nasrallah’ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama: Uluslararası güvenlik sisteminin çöktüğünün acı bir göstergesidir

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TBMM Başaknı Numan Kurtulmuş sosyal medya da yaptığı açıklamada "Lübnanlı dini lider ve Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından suikastla hedef alınması, yalnızca Filistin halkına karşı değil tüm bölge halklarına karşı yıllardır süregelen işgal, imha ve ilhak politikasının vahim bir sonucudur" ifadesini kullandı.

Kurtulmuş'tan Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklamaKurtulmuş'tan Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama

BÖLGEDEKİ KIRILGAN DENGE DAHA TEHLİKE ALTINDA

Bu tür suikastların uluslararası hukuku yerle bir ettiğini ve bölgedeki kırılgan dengeyi daha da tehlikeye attığını görmezden gelip Netanyahu ve çetesini desteklemeye devam edenlerin de bundan sorumlu olduğunu ve hesap vereceklerini belirten Kurtulmuş, "Soykırımcı Netanyahu'nun, bu saldırının talimatını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ortamında vermesi ise uluslararası güvenlik sisteminin çöktüğünün acı bir göstergesidir." dedi.

Kurtulmuş'tan Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama ( AA ) Kurtulmuş'tan Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama ( AA )

"İsrail hükümetinin soykırıma varan suçlarının hesabını vermemesinin oluşturduğu vahşi ve adaletsiz ortam, bölgedeki tüm halkların geleceğini tehdit etmektedir. Gazze'den Batı Şeria'ya, oradan tüm bölgeye uzanan direnişin arkasında Filistin halkının haklı talepleri vardır. Filistin halkının bağımsızlık arzusu gerçekleşene kadar direniş varlığını sürdürecektir.

Kurtulmuş'tan Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama ( AA) Kurtulmuş'tan Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama ( AA)

Filistin davası uğruna canını veren tüm şehitleri, Hasan Nasrallah'ın şahsında bir kez daha rahmetle anarken Lübnan halkına ve tüm Filistin dostlarına başsağlığı diliyorum."

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