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Teröre Gür-17 darbesi! 71 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde bölücü terör örgütün kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladığı çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen "Gürz-17" operasyonlarında 71 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 08:25 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 08:36
Teröre Gür-17 darbesi! 71 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 234 tim, 3 bin 172 jandarma personeli ve J-SİHA ile J-ATAK helikopterlerinin desteğiyle Şırnak, Siirt, Mardin, Van, Hakkari, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Tunceli ve Ağrı il jandarma komutanlıklarınca "Gürz-17" operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Gürz-17 paylaşımı (Ekran görüntü/Sosyal medya hesabı X)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Gürz-17 paylaşımı (Ekran görüntü/Sosyal medya hesabı X)

"Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullanan Yerlikaya, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik operasyonlarda 71 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini kaydetti.

Terör inleri imha!

Gürz-17 operasyonundan görüntüler (Ekran görüntüsü/Sosyal medya)Gürz-17 operasyonundan görüntüler (Ekran görüntüsü/Sosyal medya)

Bakan Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Operasyonlarda 1303 uçaksavar mühimmatı, 360 el bombası, 257 kilogram eylem için hazırlanmış patlayıcı madde, 141 mayın, 80 RPG-7 mühimmatı, 32 EYP, 16 top, havan ve bombaatar mühimmatı, 7 bin 624 çeşitli ebatta ve çapta mühimmat, 2 RPG-7 Roketatar silahı, 112 roket sevk motoru, PKM makineli tüfek, 9 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği ve 365 fünye ele geçirildi.

Gürz-17 operasyonundan görüntüler (Ekran görüntüsü/Sosyal medya)Gürz-17 operasyonundan görüntüler (Ekran görüntüsü/Sosyal medya)

Ayrıca Şırnak-Merkez, Güçlükonak, Beytüşşebap, Uludere, Eruh, Pervari, Ömerli, Kızıltepe, Çatak, Hakkari-Merkez, Yüksekova, Şemdinli, Dörtyol, Belen, Lice, Ovacık, Hozat, Nazımiye, Karlıova ve Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 22 EYP ateşleme düzeneği, 3 güneş paneli, 4 fotokapan aküsü, 540 metre EYP yapımında kullanılmak üzere fitil, 780 metre elektrik kablosu, 110 kilogram amonyum nitrat, 282 tüp, 4 el dürbünü, silah üstü dürbünü ve termal silah dürbünü ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi."

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