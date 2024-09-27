Teröre Gür-17 darbesi! 71 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 234 tim, 3 bin 172 jandarma personeli ve J-SİHA ile J-ATAK helikopterlerinin desteğiyle Şırnak, Siirt, Mardin, Van, Hakkari, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Tunceli ve Ağrı il jandarma komutanlıklarınca "Gürz-17" operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirtti.