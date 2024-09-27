Teröre Gür-17 darbesi! 71 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 234 tim, 3 bin 172 jandarma personeli ve J-SİHA ile J-ATAK helikopterlerinin desteğiyle Şırnak, Siirt, Mardin, Van, Hakkari, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Tunceli ve Ağrı il jandarma komutanlıklarınca "Gürz-17" operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Gürz-17 paylaşımı (Ekran görüntü/Sosyal medya hesabı X) "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullanan Yerlikaya, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik operasyonlarda 71 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini kaydetti. Terör inleri imha!