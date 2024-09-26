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Yılmazlar organize suç örgütüne "Kuyu-29" operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Ahmet Tanyel'in yaptığı "Yılmazlar" organize suç örgütüne yönelik Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen "Kuyu-29" operasyonunda 14 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 26 Eylül 2024, 08:33 Güncelleme Tarihi 26 Eylül 2024, 08:42
Yılmazlar organize suç örgütüne Kuyu-29 operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Ahmet Tanyel'in yaptığı "Yılmazlar" organize suç örgütüne yönelik Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen "Kuyu-29" operasyonunda 14 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

14 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları sonucu "Kuyu-29" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Kuyu-29 operasyonundan görüntüler (Ekran görüntüsü/Takvim.com.tr)Kuyu-29 operasyonundan görüntüler (Ekran görüntüsü/Takvim.com.tr)

MUĞLA MERKEZLİ 4 İLDE OPERASYON
Elebaşılığını Ahmet Tanyel'in yaptığı "Yılmazlar" organize suç örgütüne yönelik Muğla merkezli Trabzon, Antalya ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda 14 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini veren Yerlikaya, şüphelilerin, Muğla'nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik baskı ve cebir kullanarak "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kasten yaralama", "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti", "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" ve "nitelikli yağma" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü/Takvim.com.tr)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü/Takvim.com.tr)

Bakan Yerlikaya, operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu, çok sayıda cep telefonu, senet, ruhsat, plaka, POS cihazı ve hard diskin ele geçirildiğini ifade etti.

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