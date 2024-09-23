Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti tutuklandı

Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve çıkan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüpheli tutuklandı.
Şüpheli Yunus Emre G, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği aracıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
"KAMU GÖREVLİSİNİ GÖREVİNDEN DOLAYI KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelinin "kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
Polis katili adliyeye böyle getirildi. (AA)
Ümraniye'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda İlçe Emniyet Müdürlüğü, tarafından 'Motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalandıktan sonra karakoldan firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Aranan ve 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, Ihlamurkuyu 'da kendisini yakalamak isteyen polislere direndi. Çıkan arbedede, polis memurunun silahını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş açtı. Olayda polis memuru Şeyda Yılmaz (27) ağır yaralanmış, polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ve saldırganın annesi P.G. (43) yaralanmıştı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılmış, polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.
POLİS KATİLİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Firar ettikten kısa süre sonra yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçti'nin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Yapılan sorgulamada şüphelinin olay anını tam olarak hatırlamadığını söylediği ancak cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.
Polis katili adliyeye böyle getirildi. (AA)
AZILI SUÇLU ÇIKTI
Poliste yapılan sorgulamada şüphelinin çok sayıda suçtan sabıkalı olduğu da ortaya çıktı. Şüphelinin poliste daha önceden 26 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin 1 uyuşturucu ve ticareti, 8 uyuşturucu madde kullanmak, 2 kasten yaralama, 1 cinsel taciz, 2 yağma, 1 gasp, 2 çocuğa cinsel istismar, 1 motosiklet hırsızlığı, 1 ruhsatsız silah, 2 mala zarar verme suçlarından gözaltına alındığı ortaya çıktı.
ÇÖP POŞETİ GİYDİLEREK KADIN POLİSLER TARAFINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, 2 kadın polis eşliğinde üzerine çöp poşeti geçirilmiş halde Emniyet Müdürlüğü binasından çıkarıldı. Kadın polisler, meslektaşlarını şehit eden şüpheliyi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nin tehlikeli köpekleri taşımak için kullandığı araca bindirdi. Saldırgan Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.