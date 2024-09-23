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Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti tutuklandı

İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan Yunus Emre Geçti Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı hayvan taşıma aracı ve boydan çöp poşeti geçirilerek 2 kadın polisin İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Polislerin katille doğrudan temas etmemek için eldiven taktığı görüldü. Geçti çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 13:46 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 19:16
Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti tutuklandı

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Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve çıkan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüpheli tutuklandı.

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti adliyeye getirildi

Şüpheli Yunus Emre G, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği aracıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

"KAMU GÖREVLİSİNİ GÖREVİNDEN DOLAYI KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelinin "kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Polis katili adliyeye böyle getirildi. (AA)Polis katili adliyeye böyle getirildi. (AA)

Ümraniye'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda İlçe Emniyet Müdürlüğü, tarafından 'Motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalandıktan sonra karakoldan firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Aranan ve 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, Ihlamurkuyu 'da kendisini yakalamak isteyen polislere direndi. Çıkan arbedede, polis memurunun silahını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş açtı. Olayda polis memuru Şeyda Yılmaz (27) ağır yaralanmış, polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ve saldırganın annesi P.G. (43) yaralanmıştı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılmış, polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

POLİS KATİLİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Firar ettikten kısa süre sonra yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçti'nin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Yapılan sorgulamada şüphelinin olay anını tam olarak hatırlamadığını söylediği ancak cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Polis katili adliyeye böyle getirildi. (AA)Polis katili adliyeye böyle getirildi. (AA)

AZILI SUÇLU ÇIKTI
Poliste yapılan sorgulamada şüphelinin çok sayıda suçtan sabıkalı olduğu da ortaya çıktı. Şüphelinin poliste daha önceden 26 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin 1 uyuşturucu ve ticareti, 8 uyuşturucu madde kullanmak, 2 kasten yaralama, 1 cinsel taciz, 2 yağma, 1 gasp, 2 çocuğa cinsel istismar, 1 motosiklet hırsızlığı, 1 ruhsatsız silah, 2 mala zarar verme suçlarından gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden caniye hak ettiği muamele!

ÇÖP POŞETİ GİYDİLEREK KADIN POLİSLER TARAFINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, 2 kadın polis eşliğinde üzerine çöp poşeti geçirilmiş halde Emniyet Müdürlüğü binasından çıkarıldı. Kadın polisler, meslektaşlarını şehit eden şüpheliyi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nin tehlikeli köpekleri taşımak için kullandığı araca bindirdi. Saldırgan Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Polisi şehit eden Yunus Emre Geçti'ye poşet giydirildi Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı araçla adliyeye sevk edildi. (AA)Polisi şehit eden Yunus Emre Geçti'ye poşet giydirildi Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı araçla adliyeye sevk edildi. (AA)

TUTUKLANDI
Hakimlik, şüphelinin "kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Polisi şehit eden Yunus Emre Geçti'ye poşet giydirildi Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı araçla adliyeye sevk edildi. (AA)Polisi şehit eden Yunus Emre Geçti'ye poşet giydirildi Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı araçla adliyeye sevk edildi. (AA)

NE OLMUŞTU?
Ümraniye'de, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu bir polis memuru şehit olurken, biri polis iki kişi yaralandı.

Polisi şehit eden Yunus Emre Geçti'ye poşet giydirildi Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı araçla adliyeye sevk edildi. (AA)Polisi şehit eden Yunus Emre Geçti'ye poşet giydirildi Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı araçla adliyeye sevk edildi. (AA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Polisi şehit eden Yunus Emre Geçti'ye poşet giydirildi Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı araçla adliyeye sevk edildi. (AA)Polisi şehit eden Yunus Emre Geçti'ye poşet giydirildi Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı araçla adliyeye sevk edildi. (AA)

Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti'nin (19), Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşandı.

Polisi şehit eden Yunus Emre Geçti'ye poşet giydirildi Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı araçla adliyeye sevk edildi. (DHA)Polisi şehit eden Yunus Emre Geçti'ye poşet giydirildi Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı araçla adliyeye sevk edildi. (DHA)

Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz (27) da karşılık verdi.

Polisi şehit eden Yunus Emre Geçti'ye poşet giydirildi Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı araçla adliyeye sevk edildi. (AA)Polisi şehit eden Yunus Emre Geçti'ye poşet giydirildi Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı araçla adliyeye sevk edildi. (AA)

Olayda, Yılmaz ve polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken kadın polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Polisi şehit eden Yunus Emre Geçti'ye poşet giydirildi Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı araçla adliyeye sevk edildi. (AA)Polisi şehit eden Yunus Emre Geçti'ye poşet giydirildi Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı araçla adliyeye sevk edildi. (AA)

Yaralı polis K.H.S. ile P.G'nin hastanedeki tedavilerinin sürüyor.

Polis katili Yunus Emre Geçti Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı araçla adliyeye sevk edildi. (AA)Polis katili Yunus Emre Geçti Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı araçla adliyeye sevk edildi. (AA)

GÖZALTINA ALINMIŞTI
Polis ekiplerinin çalışmasında zanlı Yunus Emre Geçti de yaralı şekilde gözaltına alınmıştı.

1 polis memurunun şehit olduğu olayın izleri gün ağarınca ortaya çıkarken, Ümraniye esnafı ise olayla ilgili konuştu. (DHA)1 polis memurunun şehit olduğu olayın izleri gün ağarınca ortaya çıkarken, Ümraniye esnafı ise olayla ilgili konuştu. (DHA)

Açıklamada, şüpheli hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tahkikat işlemlerine başlandığı belirtilerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve kahraman emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

KATİL SUÇ MAKİNESİ ÇIKMIŞTI
19 yaşındaki saldırgan Yunus Emre Geçti'nin daha önceden poliste pek çok suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Geçti'nin 'Kasten yaralama', 'Gasp' 'Cinsel taciz', 'Yağma', 'Mala zarar verme', 'Çocuğa cinsel istismar' gibi suçlardan poliste 26 kaydı olduğu öğrenildi.

Ümraniyede polis memuru Şeyda Yılmazı şehit eden Yunus Emre Geçti suç makinesi çıktı: Çocuğa cinsel istismar...Ümraniyede polis memuru Şeyda Yılmazı şehit eden Yunus Emre Geçti suç makinesi çıktı: Çocuğa cinsel istismar...

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