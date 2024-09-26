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Haluk Bilginer'den Almanya'da FETÖ'cü buluşması: Tepkiler yükseldi

Ünlü oyuncu Haluk Bilginer, firari FETÖ’cü Can Dündar ve Erk Acarer’le Almanya’da bir araya geldi. Tepkiler yükseldi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 26 Eylül 2024
Haluk Bilginer’den Almanya’da FETÖ’cü buluşması: Tepkiler yükseldi

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Türkiye'de birçok dizi ve filmde yer alan, reklamlarda oynayan Haluk Bilginer, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde gri kategoride olan Can Dündar ve firari Erk Acarer ile Almanya'da bir araya geldi.

Can Dündar, o buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda böbürlendi! "Sahnede devleşen dünyada yüzümüzü ağartan dev bir oyuncu. Siyasi riski var diye sevdiklerine yüz çevirmeyen bir dost" sözlerini kaydetti. Firari Acarer ise "Telefonla aramaya bile korkan 'dostlarımıza' inat duruşu budur" dedi. Sosyal medya kullanıcıları, Bilginer'in firarilerle akşam yemeğindeki samimi görüntülerine tepki gösterdi.

Tek kare iki hain! Haluk Bilginerden Almanyada FETÖcü buluşması: Bir yanda firari Can Dündar diğer yanda MİT ifşacısı ajan Erk AcarerTek kare iki hain! Haluk Bilginerden Almanyada FETÖcü buluşması: Bir yanda firari Can Dündar diğer yanda MİT ifşacısı ajan Erk Acarer
Tek kare iki hain! Haluk Bilginer'den Almanya'da FETÖ'cü buluşması: Bir yanda firari Can Dündar diğer yanda MİT ifşacısı ajan Erk Acarer

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