Haluk Bilginer’den Almanya’da FETÖ’cü buluşması: Tepkiler yükseldi

Türkiye'de birçok dizi ve filmde yer alan, reklamlarda oynayan Haluk Bilginer, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde gri kategoride olan Can Dündar ve firari Erk Acarer ile Almanya'da bir araya geldi.

Can Dündar, o buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda böbürlendi! "Sahnede devleşen dünyada yüzümüzü ağartan dev bir oyuncu. Siyasi riski var diye sevdiklerine yüz çevirmeyen bir dost" sözlerini kaydetti. Firari Acarer ise "Telefonla aramaya bile korkan 'dostlarımıza' inat duruşu budur" dedi. Sosyal medya kullanıcıları, Bilginer'in firarilerle akşam yemeğindeki samimi görüntülerine tepki gösterdi.