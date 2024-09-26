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Başkan Erdoğan NBC News'e konuştu

Başkan Erdoğan, HAMAS’la ilgili sorulan bir soruya, “Topraklarını koruyan bir direniş grubudur. Nasıl terör örgütü olsun” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 26 Eylül 2024
Başkan Erdoğan NBC News’e konuştu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD yayın kuruluşu NBC News kanalından Keir Simmons'a bir röportaj verdi. İsrail ve Ukrayna konusundaki düşüncelerini dünyaya iletti:

1947'LI yıllardan alın bugünlere kadar Filistin, topraklarını kaybede kaybede bugünlere geldi. Biz teröristlere karşıyız. Fakat HAMAS'ı iyi tanıyan liderlerden biriyim. Hiçbir zaman ben HAMAS'a terör örgütü demedim. HAMAS, topraklarını koruma gayreti içerisinde olan bir direniş grubudur. Dolayısıyla böyle bir direniş grubuna ben nasıl olur da terör örgütü derim. Perde arkasını incelediğimizde, ne yazık ki 7 Ekim'e bu şartları hazırlayan nedenleri iyi bilmek lazım. Onları iyi anlamak lazım.

Başkan Erdoğan’dan BM kürsüsünde tarihi konuşma! Dünya dakika dakika takip etti: İsrail basını ‘Hesap sordu’ dediBaşkan Erdoğan’dan BM kürsüsünde tarihi konuşma! Dünya dakika dakika takip etti: İsrail basını ‘Hesap sordu’ dedi
Başkan Erdoğan'dan BM kürsüsünde tarihi konuşma! Dünya dakika dakika takip etti: İsrail basını 'Hesap sordu' dedi

NATO müttefikleri arasında da maalesef İsrail'in yanında duran ülkeler var. Şu an ABD'deyiz ve ABD'de bu ülkelerden biri. Ukrayna'nın NATO üyeliği ile ilgili diğer ülkelerin adımlarına bakacağız. ABD ile birlikte birçok ülke Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasını istemiyor.

HESAP SORDU!
Başkan Erdoğan'ın BM 79. Genel Kurulu'ndaki tarihi konuşma dünya gündemine damga vurdu: New York Times: 'Gazze dünyanın en geniş kadın ve çocuk mezarlığı oldu' dedi" diye yazdı The Jerusalem Post: "Erdoğan hesap soruyor" başlığını kullandı. Reuters: Erdoğan'ın 'BM ve Batı değerleri Gazze'de öldü' sözlerini başlığa çıkardı. Die Welt: Erdoğan'ın, "Netanyahu, Hitler gibi durdurulmalı" ifadesini aktardı. Politika: 'Erdoğan Netanyahu'yu bir kez daha Hitler'e benzetti' dedi. Ta Nea: Erdoğan'ın büyük meydan okuması... Politico: "70 yıl önce Hitler nasıl durdurulduysa, Netanyahu da durdurulmalı" dediğini bildirdi.

LÜBNAN'IN YANINDAYIZ
Başkan Erdoğan, Türkevi'nde Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi kabul etti. Erdoğan, Türkiye'nin İsrail tarafından hedef alınan Lübnan'ın yanında olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden ile yemekte bir araya geldi.

Başkan Erdoğan NBC Newse konuştu: Ukraynanın NATO üyeliğini ABD istemiyor! | ABD kanalında bir kez daha söyledi: Hamas terör örgütü değilBaşkan Erdoğan NBC Newse konuştu: Ukraynanın NATO üyeliğini ABD istemiyor! | ABD kanalında bir kez daha söyledi: Hamas terör örgütü değil
Başkan Erdoğan NBC News'e konuştu: Ukrayna'nın NATO üyeliğini ABD istemiyor! | ABD kanalında bir kez daha söyledi: Hamas terör örgütü değil

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