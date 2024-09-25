Yunan sahil güvenliğinden skandal: Türk balıkçı gemisine taciz ateşi

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Akyarlar açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı "BARBAROS-4" isimli balık avlama teknesinin bölgeye gelen Yunan sahil güvenliği tarafından havaya ateş açılarak taciz edildi.
TÜRK GEMİSİNE TACİZ ATEŞİ
Olay, saat 16.35 sıralarında, Akyarlar açıklarında meydana geldi. Türk bayraklı "BARBAROS-4" isimli balık avlama teknesinin bölgeye gelen Yunan sahil güvenliği tarafından havaya ateş açılarak taciz edildi.
SAHİL GÜVENLİK İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ
İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye 1 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu sevk etti.
Skandala imza atan Yunan sahil güvenliği bölgeden uzaklaştırıldı.
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı şu ifadeleri kullandı:
"25 Eylül 2024 tarihinde saat 16.35'te, Muğla ili, Bodrum ilçesi, Akyarlar açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı "BARBAROS-4" isimli balık avlama teknesinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından havaya ateş açılarak taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal bölgede görev yapmakta olan 1 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir.