Yunan sahil güvenliğinden skandal: Türk balıkçı gemisine taciz ateşi





Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurları tarafından orta hat üzerinde bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru önleme manevralarıyla sürülerek bölgeden uzaklaştırılmıştır.

Türk balıkçı teknesinde yapılan incelemelerde herhangi bir hasar tespit edilmemiş ve balıkçı teknesinin emniyetli bir şekilde Turgutreis Balıkçı Barınağı'na intikal etmesi sağlanmıştır."



