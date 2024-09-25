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Yunan sahil güvenliğinden skandal: Türk balıkçı gemisine taciz ateşi

Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Bodrum ilçesinde sınır ihlali yapan Yunan sahil güvenliği yeni bir skandala imza atarak, Türk bayraklı “BARBAROS-4” isimli balık avlama teknesine taciz ateşi açtı. Skandal olayın ardından bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan botlara müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdı. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 22:00 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 22:00
Yunan sahil güvenliğinden skandal: Türk balıkçı gemisine taciz ateşi

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Muğla ili, Bodrum ilçesi, Akyarlar açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı "BARBAROS-4" isimli balık avlama teknesinin bölgeye gelen Yunan sahil güvenliği tarafından havaya ateş açılarak taciz edildi.

TÜRK GEMİSİNE TACİZ ATEŞİ

Olay, saat 16.35 sıralarında, Akyarlar açıklarında meydana geldi. Türk bayraklı "BARBAROS-4" isimli balık avlama teknesinin bölgeye gelen Yunan sahil güvenliği tarafından havaya ateş açılarak taciz edildi.



SAHİL GÜVENLİK İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye 1 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu sevk etti.

Skandala imza atan Yunan sahil güvenliği bölgeden uzaklaştırıldı.



SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı şu ifadeleri kullandı:

"25 Eylül 2024 tarihinde saat 16.35'te, Muğla ili, Bodrum ilçesi, Akyarlar açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı "BARBAROS-4" isimli balık avlama teknesinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından havaya ateş açılarak taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal bölgede görev yapmakta olan 1 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir.



Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurları tarafından orta hat üzerinde bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru önleme manevralarıyla sürülerek bölgeden uzaklaştırılmıştır.

Türk balıkçı teknesinde yapılan incelemelerde herhangi bir hasar tespit edilmemiş ve balıkçı teknesinin emniyetli bir şekilde Turgutreis Balıkçı Barınağı'na intikal etmesi sağlanmıştır."

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