Tek kare iki hain! Haluk Bilginer’den Almanya’da FETÖ’cü buluşması: Bir yanda firari Can Dündar diğer yanda MİT ifşacısı ajan Erk Acarer

Oyuncu Haluk Bilginer, Almanya'da FETÖ'cü hain Can Dündar ve MİT ifşacısı ajan firari Erk Acarer ile görüştü.
Buluşmaya dair görüntülerin gri kategorideki Can Dündar tarafından sosyal medyada paylaşılması kurulan ihanet masasını açık etti.
Oyuncu Haluk Bilginer, Almanya'da FETÖ'cü hain Can Dündar ve MİT ifşacısı ajan firari Erk Acarer ile görüştü.
Buluşmaya dair görüntülerin gri kategorideki Can Dündar tarafından sosyal medyada paylaşılması kurulan ihanet masasını açık etti.
"SEVDİKLERİNE YÜZ ÇEVİRMEYEN DOST"
FETÖ'cü firari Dündar paylaşımına "Sahnede devleşen büyük bir yetenek, dünyada yüzümüzü ağartan dev bir oyuncu ve siyasi riski var diye sevdiklerine yüz çevirmeyen bir dost. İyi ki geldin" notunu düştü.
MİT ajanı firari Erk Acarer ise buluşmaya ilişkin, "Telefonla aramaya bile korkan, abi bi fotoğraf çektirelim, işler düzelince yayınlarız diyen 'dostlarımıza' inat duruşu budur." ifadelerini kullandı.
Sosyal medya kullanıcıları ise, oyuncu Haluk Bilginer'in hainlerle dolu masada akşam yemeğindeki samimi görüntülerine tepki gösterdi.
FETÖ'cü firari Can Dündar ve MİT tırları ihanetini hatırlayalım:
Firari vatan haini Can Dündar, İçişleri Bakanlığı'nın "Terörden Arananlar" listesinde gri kategoride yer alıyor. Dündar, MİT kumpasında görüntüleri servis edip FETÖ'cülerle iş birliği yaptı.
MİT TIR'LARI KUMPASI
Devlet içerisinde yuvalanan Fetullahçı teröristlerin kurduğu alçak kumpaslardan biri olan MİT TIR'ları olayında, hedef Türkiye'yi teröristlere destek veren bir ülke olarak göstermekti.
FETÖ'cüler tarafından kurulan kumpasın ardından bazı belgeler Enis Berberoğlu tarafından Can Dündar'a servis edildiği öğrenilmişti.
Bu belgelerin Enis Berberoğlu'na da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından verildiği yıllar sonra itiraf edildi.
29 Mayıs 2015'te Can Dündar, MİT TIR'ları ihanetine ilişkin görüntüleri manşete taşıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; MİT TIR'ları eylemini FETÖ'nün ilk silahlı terör örgütü eylemi olarak tanımlıyor.
TERÖR ARANANLAR GRİ LİSTESİNDE
Firari hain Can Dündar 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde gri kategoride yer alıyor.
İşte Alman ajanı Erk Acarer'in ihanetlerle dolu kabarık sicili:
ŞEHİT DÜŞEN MİT MENSUPLARINI İFŞA ETTİ
Libya'da şehit olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının kimlik ve fotoğraflarını yayınlayarak şehidin yakınlarını ve arkadaşlarını ifşa edenlerin arasında Birgün gazetesi yazarı Erk Acarer geldi. Acarer sosyal medya hesabından, "Erdoğan bugün Libya'da birkaç şehit dedi. Kaynaklarımız ise saldırının sarsıcı olduğunu iddia ederek, 2 çok önemli MIT personeli ile TSK'den üst düzey bir komutanın öldüğü, bir MİT personelinin ise yaralandığını belirtiyor. Genel Kurmay'ındetaylı açıklama yapacağını umuyoruz." şeklinde paylaşımda bulundu. Ardından MİT mensubunun ismini açık bir şekilde yazarak "Mesela ... Kim midir? MİT Daire Başkan Yardımcısı..." şeklinde. Daha sonra ise, "Yaralı MİT personeli ... durumu nedir?" ve "Tuğgeneral'in ismini açıklayacak mısınız?" şeklinde mesajlar paylaşarak MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıkladı.
HEDEF GÖSTERDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, dava konusu olayda "FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpası" ile aynı yöntemin izlendiği vurgusu yapıldı. Şüphelilerin "organize bir şekilde gerçekleştirdikleri" eylem ile Türkiye'nin dış ve iç siyasal yararları ile güvenliğinin hedef alındığı değerlendirilmesi yapıldı. Suça konusu olayda yalnızca MİT şehidinin değil cenaze törenine katılan MİT mensupları da basın yoluyla gösterilerek hedef alındığı belirtildi
FETÖ İMAMI İLE KOL KOLA
Hain firari Erk Acaer'in Almanya'da yayın yapan Artı televizyonundaki programa FETÖ'nün Rusya İmamı olduğu belirtilen Kerim Has'ı konuk almıştı.
TÜRKİYE'YE TEHDİT
Sözde gazeteci Erk Acarer "Tunus Özgür Anayasa Partisi lideri Abeer Musa: Gelir gelmez insanları Müslüman ve Kafir diye böldünüz diyor. Tunus, halkı Gannuşi'yi, Nahda'yı ve İhvan kardeşliğini istemiyor. Bu nasıl darbe? Din satanların yıkılışı her yerde yaklaşıyor. Telaşlanmayın ecele çare yok!" ifadeleriyle darbecileri güzellemeyi bırakın; aklınca Türkiye için de tehdit imasında bulunmuştu.