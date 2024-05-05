PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

DOSYA HABER | Her türlü rezillik var! Takvim.com.tr, Alman ajanı Erk Acarer'in skandallar dosyasını açtı: MİT skandalı, FETÖ...

Geçtiğimiz günlerde firari Erk Acarer, Alman ajanı olduğunu "Benim bütün yaptığım haberler, iki birim tarafından özellikle isteniyor. Birincisi Almanya Emniyet Müdürlüğü, diğeri de Alman İçişleri Bakanlığı. Ve üst düzey isteniyor" sözleriyle itiraf etmişti. Ajanlık itirafı gündem olurken, firari Acarer'in skandallar dosyasını Takvim.com.tr sizler için derledi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 01:24 Güncelleme 06 Mayıs 2024, 01:26
DOSYA HABER | Her türlü rezillik var! Takvim.com.tr, Alman ajanı Erk Acarer’in skandallar dosyasını açtı: MİT skandalı, FETÖ...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Ayhan Bora Kaplan suç örgütü kapsamında örgütün 2 numarası olarak gözaltına alınan Serdar Sertçelik tutuksuz yargılanmak üzere elektronik kelepçeyle serbest bırakılmıştı. Sertçelik, elektronik kelepçeyle adli kontrol altındayken Ece Ronay ile gittiği restoranda tabancayla vurulmuştu. Yaralanan Sertçelik tekrar gözaltına alınıp bırakıldıktan sonra da yasa dışı yollardan yurtdışına firar etti. Halen aranan Sertçelik kendisi gibi firari olarak aranan sözde gazeteci Erk Acarer'in sosyal medyadaki yayınına katıldı.



AJANLIĞINI İTİRAF ETTİ

Erk Acarer her zaman yaptığı gibi Serdar Sertçelik'e de 15 Temmuz ile ilgili yönlendirme sorular yöneltti. Özellikle Ak Partili siyasetçiler hakkında Sertçelik'ten bilgiler almaya çalıştı ancak beceremedi. Soruşturma dosyasıyla ilgili gizli tanığın ifadesinden örgüt üyelerinin whatsapp yazışmalarına kadar bütün dosyanın elinde olduğunu da yayında söyleyen Acarer'in bunlara nasıl ulaştığı da merak uyandırdı. Yurtdışından sürekli Türkiye'ye karşı kara propaganda faaliyeti yürüten ve birçok kez Türkiye'den kendisine halen bilgi akışı devam ettiği gündeme gelen Acarer, ajanlığını kendisini itiraf etti.

Sözde gazeteci firari Erk Acarer'den ajanlık itirafı!



"HABER YAPMAMI İKİ BİRİM ÖZELLİKLE İSTİYOR"

Erk Acarer yaptığı yayında, "Benim bütün yaptığım haberler, iki birim tarafından özellikle isteniyor. Birincisi Almanya Emniyet Müdürlüğü, diğeri de Alman İçişleri Bakanlığı. Ve üst düzey isteniyor" dedi. Acarer, konuşmasıyla Almanya'ya çalıştığını açıkça itiraf etmiş oldu.

Firari Erk Acarer'den casusluk itirafı! İşte tüm detaylar...




A HABER'DE ÇARPICI DEĞERLENDİRME
A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında uzman isimler casusluğunu itiraf eden Acarer'in açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o programdan satır başları:

Kurtuluş Tayiz: Erk Acarer MİT'in Libya'da çalışanlarının kimliğini deşifre eden ve bu konuda hakkında yakalama kararı olan ayrıca solcu kimlikli birisi. Yakalanmamak için Almanya'ya kaçtı.

Acarer'in yaptığı yayında sarhoş olduğu da dikkat çekerken yaptığı açıklamada da "benim bütün yaptığım haberler, iki birim tarafından özellikle isteniyor. Birincisi Almanya Emniyet Müdürlüğü, diğeri de Alman İçişleri Bakanlığı ve üst düzey isteniyor" dedi.


Abdurrahman Şimşek: İstanbul Başsavcılığı veya kim ilgileniyorsa bu adamın yabancı devlet namına çalışmaktan casusluk yapmaktan yakalama kararı çıkarması lazım. Büyük ihtimalle anayasayı koruma teşkilatı da bu işin içerisinde. Sinan Ateş cinayetinde de devlet bu işin üzerine gitmiyormuş gibi algı yarattı ve ülkücüleri MHP ve İYİ Parti'den ikiye böldü. Sedat Peker'in sözcüsü gibiydi zaten. Türkiye'de ne kadar entrikalı haber varsa kendisi bunların içerisindeydi. Erk Acarer istediği şey ile Cevheri Güven'in söylediği şeyler hep parelel. dolayısıyla FETÖ'ye de hizmet ediyor. Alman istihbaratının ne kadar özel istediği iş varsa bunları sürekli gündemde tutuyor. Alkol kullanmadığını söylüyor ama kendisi Berlin'de karşımıza çıktı ve sabah akiam içiyordu Can Dündar ile beraber.




TAKVİM.COM.TR SKANDALLAR DOSYASINI AÇTI

Firari sözde gazetecinin ajanlık itirafı gündemdeki yerini korurken, Takvim.com.tr Acarer'in skandallar dosyasını sizler için derledi.



ŞEHİT DÜŞEN MİT MENSUPLARINI İFŞA ETTİ

Libya'da şehit olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının kimlik ve fotoğraflarını yayınlayarak şehidin yakınlarını ve arkadaşlarınıifşa edenlerin arasında Birgün gazetesi yazarı Erk Acarer geldi. Acarer sosyal medya hesabından, "Erdoğan bugün Libya'da birkaç şehit dedi. Kaynaklarımız ise saldırının sarsıcı olduğunu iddia ederek, 2 çok önemli MIT personeli ile TSK'den üst düzey bir komutanın öldüğü, bir MİT personelinin ise yaralandığını belirtiyor. Genel Kurmay'ındetaylı açıklama yapacağını umuyoruz." şeklinde paylaşımda bulundu. Ardından MİT mensubunun ismini açık bir şekilde yazarak "Mesela ... Kim midir? MİT Daire Başkan Yardımcısı..." şeklinde. Daha sonra ise, "Yaralı MİT personeli ... durumu nedir?" ve "Tuğgeneral'in ismini açıklayacak mısınız?" şeklinde mesajlar paylaşarak MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıkladı.



MİT MENSUPLARINI HEDEF GÖSTERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, dava konusu olayda "FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpası" ile aynı yöntemin izlendiği vurgusu yapıldı. Şüphelilerin "organize bir şekilde gerçekleştirdikleri" eylem ile Türkiye'nin dış ve iç siyasal yararları ile güvenliğinin hedef alındığı değerlendirilmesi yapıldı. Suça konusu olayda yalnızca MİT şehidinin değil cenaze törenine katılan MİT mensupları da basın yoluyla gösterilerek hedef alındığı belirtildi




FETÖ İMAMI İLE KOL KOLA

Firari Erk Acaer'in Almanya'da yayın yapan Artı televizyonundaki programa FETÖ'nün Rusya İmamı olduğu belirtilen Kerim Has'ı konuk almıştı.



TÜRKİYE'YE TEHDİT

Sözde gazeteci Erk Acarer "Tunus Özgür Anayasa Partisi lideri Abeer Musa: Gelir gelmez insanları Müslüman ve Kafir diye böldünüz diyor. Tunus, halkı Gannuşi'yi, Nahda'yı ve İhvan kardeşliğini istemiyor. Bu nasıl darbe? Din satanların yıkılışı her yerde yaklaşıyor. Telaşlanmayın ecele çare yok!" ifadeleriyle darbecileri güzellemeyi bırakın; aklınca Türkiye için de tehdit imasında bulunmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada öğretmen atamaları, terörle mücadele ve ekonomi var!
DOSYA HABER | Her türlü rezillik var! Takvim.com.tr, Alman ajanı Erk Acarer’in skandallar dosyasını açtı: MİT skandalı, FETÖ...
Türk Telekom
Dışişleri Bakanı Fidan’dan ’Bağımsız Filistin Devleti’ vurgusu: İki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak
Terör örgütü PYD’nin elebaşı Salih Müslim’in eşinden alçak sözler: Abdullah Öcalan peygamberlerin peygamberidir
Milyoner’de türkü ziyafeti! Kenan İmirzalıoğlu istedi yarışmacı söyledi! Ancak ilk soruda bileklik ile kolyeyi karıştırınca...
Şampiyonluk ’altı’n tepside! Galatasaray Sivas’ı rahat geçti
Terör devleti İsrail, Al Jazeera’nın ofisini bastı: Ekipmanlara el koydular
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun son görüntüleri ortaya çıktı! Kantinden ip, anneden poşet... Saat saat intihara giden süreç
PKK ile birlik olmak beka diyen Talabani tutuştu! Türkiye’nin askeri harekatı öncesi ABD’ye yalvarmaya gitti
Filistin’e tam destek! İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi nihai bildirisi yayımlandı: Türkiye’nin önerisi karara eklendi
Son dakika: Adım adım değişim! Başkan Erdoğan’dan partililere talimat: AK Parti’nin geleceğini kimsenin geleceğinden önde tutamayız
Edanur Gezer soruşturmasında gözaltına alınan 3 İBB çalışanından 1’i tutuklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tek haneli enflasyon için tarih verdi! Önümüzdeki 4 ayda 20 puanlık düşüş!
Ahlatlıbel’deki ’halef selef’ zirvesinin şifreleri! Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na ’teknik’ müdahale: Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu...
SON DAKİKA