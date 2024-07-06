Vatan haini firari FETÖ’cü Can Dündar’ın ’bozkurt işareti’ hazımsızlığı! Alman gazetesinde Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan’ı alçak ifadelerle hedef aldı

Türkiye EURO 2024'te son 16 Turu'nda Avusturya'yı yeşil sahada paramparça etti. Maçta 2 gol atarak yıldızlaşan Merih Demiral, mutluluğunu bozkurt işareti ile paylaştı.
İşaretin ardından Türk düşmanları, Almanya ve Avusturya lobisi devreye girdi.
Türkiye EURO 2024'te son 16 Turu'nda Avusturya'yı yeşil sahada paramparça etti. Maçta 2 gol atarak yıldızlaşan Merih Demiral, mutluluğunu bozkurt işareti ile paylaştı.
İşaretin ardından Türk düşmanları, Almanya ve Avusturya lobisi devreye girdi.
ALMAN BİLD, UEFA'YI BASKI ALTINA ALDI
Merih Demiral Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser tarafından hedef gösterilirken Alman yayın organı Bild de devreye girdi.
Bild'in internet sitesinde Alfred Draxler imzasıyla çıkan haberde Merih Demiral'ın 2 maç men cezası aldığı iddia edilerek UEFA baskı altına alınmaya çalışıldı.
UEFA'DAN SKANDAL CEZA
UEFA skandal bir karara imza atarak Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi. Başkan Erdoğan programlarını iptal ederek Türkiye'nin Hollanda ile yapacağı karşılaşmada millilere destek için Berlin'e gitme kararı aldı.
FİRARİ VATAN HAİNİ FETÖ'CÜ CAN DÜNDAR'DAN ALÇAK YAZI
Tüm bu yaşananlar sonrası ise vatan haini firari FETÖ'cü Can Dündar, Alman gazetesi Zeit'te skandal bir yazıya imza attı.
Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt işaretine hazımsızlık duyan vatan haini Dündar, Türkiye'yi alçak iftiralarla hedef aldı.
TÜRKİYE'YE IRKÇILIK İFTİRASI
Alman Gazetesi Ziet'teki yazısında Bozkurt sembolünün ırkçılık ve Türkiye tarihinin kanlı işareti olduğunu yazan vatan haini Dündar, Türkiye'yi ırkçılık ile suçladı.
Skandal yazının devamında ise şanlı askerimizin, terör örgütü PKK'ya yönelik yaptığı operasyonları 'dehşet saçan polis ve asker timlerinin, Kürt köylerine operasyonu' olarak lanse etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Terör devleti İsrail'e karşı ülkesinin toprak bütünlüğünü savunan Hamas'tan da rahatsızlık duyan firari vatan haini Can Dündar, Başkan Erdoğan'ın Hamas'a verdiği destekten de rahatsız oldu.
Alçak yazıda Hamas'a verdiği destek nedeniyle Başkan Erdoğan'ı hedef göstermeye çalışan Dündar, "Bozkurt işareti yapan bir futbolcu kınanırken, Hamas işareti yapan liderine kırmızı hali serilmesi çelişkisini çözmek için iyi bir başlangıç olabilir mi?" ifadelerini kullandı.
CHP'DEN DE BOZKURT HAZIMSIZLIĞI
Öte yandan CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kemal Güneri de büyük bir skandala imza attı.
Bozkurt işaretine hazımsızlık duyan Güneri sosyal medya hesabında Bozkurt işaretinde faşizm yazan bir görsel paylaştı.