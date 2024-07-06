Vatan haini firari FETÖ’cü Can Dündar’ın ’bozkurt işareti’ hazımsızlığı! Alman gazetesinde Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan’ı alçak ifadelerle hedef aldı





TÜRKİYE'YE IRKÇILIK İFTİRASI



Alman Gazetesi Ziet'teki yazısında Bozkurt sembolünün ırkçılık ve Türkiye tarihinin kanlı işareti olduğunu yazan vatan haini Dündar, Türkiye'yi ırkçılık ile suçladı.



Skandal yazının devamında ise şanlı askerimizin, terör örgütü PKK'ya yönelik yaptığı operasyonları 'dehşet saçan polis ve asker timlerinin, Kürt köylerine operasyonu' olarak lanse etti.





BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI



Terör devleti İsrail'e karşı ülkesinin toprak bütünlüğünü savunan Hamas'tan da rahatsızlık duyan firari vatan haini Can Dündar, Başkan Erdoğan'ın Hamas'a verdiği destekten de rahatsız oldu. Alçak yazıda Hamas'a verdiği destek nedeniyle Başkan Erdoğan'ı hedef göstermeye çalışan Dündar, "Bozkurt işareti yapan bir futbolcu kınanırken, Hamas işareti yapan liderine kırmızı hali serilmesi çelişkisini çözmek için iyi bir başlangıç olabilir mi?" ifadelerini kullandı.





CHP'DEN DE BOZKURT HAZIMSIZLIĞI



Öte yandan CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kemal Güneri de büyük bir skandala imza attı.



Bozkurt işaretine hazımsızlık duyan Güneri sosyal medya hesabında Bozkurt işaretinde faşizm yazan bir görsel paylaştı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN