SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

TBMM Başkanı Nurman Kurtulmuş Rusya Parlamentosu'nda: "BRICS'e üyelik gücümüzü artırır"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Nurman Kurtulmuş Rusya Parlamentosu'na hitap etti. Kurtulmuş, Türkiye'nin BRICS'e olan pozitif yaklaşımına dikkat çekip "BRICS'e üyelik gücümüzü artırır" ifadelerini kullandı. "Rusya'nın içinde olmadığı hiçbir barış müzakeresi ilerleyemez" diyen Kurtulmuş, Gazze'deki soykırıma dikkat çekip "İsrail'e dur deme vakti geldi" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 10:55 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 11:10
TBMM Başkanı Nurman Kurtulmuş Rusya Parlamentosu’nda: BRICS’e üyelik gücümüzü artırır

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Nurman Kurtulmuş Rusya Parlamentosu'nda konuştu.


Kurtulmuş'un açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Rusya ile son dönemlerde önemli ilişkiler gelişmektedir. İlişkilerini ciddi biçimde geliştirmektedir. Bu ilişkilerde iki ülkenin vizyoner liderleri, samimi arzularının da büyük katkısı var.

Dünyanın büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı dönemden geçiyoruz. Bu sorunların hepsine barış perspektifi ile bir takım çözümler üretmek mecburiyetindeyiz.

Yaşadığımız dönem tarihi bir gelişmeye şahitlik etmektedir.

Rusya Ukrayna krizi bölgesel bir kriz haline gelmiştir. Dolmabahçe'de iki ülke barışı gerçekleştirme noktasına gelmişti. Ancak krizin devam etmesini isteyenler bu savaşın bitmesini istemedi. Umarız yeniden bir barış masası kurulur. Rusya'nın içinde olmadığı hiçbir müzakerenin sonuç alması mümkün değil.

Gazze'de bütün insanlık bir sınavla karşı karşıyadır. Bu soykırımda sessiz kalınıyor. Bu insanlık adına işlenmiş bir suçtur. Bu suça karşı çıkmak ve İsrail'i durdurmak mecburiyetindeyiz. Rusya Ukrayna krizindeki kriz gelişme potansiyeli taşıyorsa bu insanlık suçları da yayılma potansiyeli seyretmekte. Lübnan'da sivillere karlı işlenen suç insanlığın hayal edemeyeceği noktada. Bardak artık taşmıştır. BM kararlarını hiçe sayan, adaleti takmıyorum diyen İsrail'e dur deme vakti geldi. Bu sadece Filistinlilerin değil adaletten yana olan herkesin ortak sorunudur.

Mahmud Abbas, Meclis'imizde Filistin davasını dünyaya anlatmıştır. Bundan sonra hiçbir şey İsrail için eskisi gibi olmayacaktır. Başta Netanyahu olmak üzere gerekli cezayı alacaktır. Biz de davaya müdahil olduk ve sonucunu bekliyoruz.

Brics'e üyelik gücümüzü artıracaktır.

Filistin devleti mutlaka kurulacak ve tanınacaktır. İşgalci unsurlar Filistin topraklarından sökülüp atılacaktır. Bu sorunu çözmek için büyük gücümüzle çalışacağız.

Rusya'ya karşı yaptırımları kabul etmiyoruz. Biz de bundan nasibimizi aldık. Yolculuğumuz 4 saati aştı. Bunu doğru bulmuyoruz.

Tek taraflı yaptırımlar beklenen hedeflere ulaşmamıştır. Bu yaptırımlar sonunda çıkış yolu bulunduğu ortadadır. Rusya'nın da alternatif yollar bulacağına inanıyoruz.,

Dünyadaki bu gelişmeler bizim için barıştan, insanlıktan yana olan kitleler için önemli sorumluluğu ortaya koymaktadır. Küresel sistem dünyayı taşıyamamaktadır. Dünyadaki kuruluşların dizayn edilmesi dünya barışı için önemli vazifedir. Dünyanın sadece siyasette küresel mimariye ihtiyacı yok aynı zamanda yeni bir küresel finansal sisteme ihtiyaç var.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan BM kürsüsünde tarihi konuşma! Dünya dakika dakika takip etti: İsrail basını ‘Hesap sordu’ dedi
Emekliye yeni taban aylık: En düşük ödeme artacak mı? Hangi formüller gündemde?
CHP’deki penaltı kavgasına ‘teknik’ müdahale! Özgür Özel’in bu sözleri İmamoğlu ve Yavaş’a... İç tartışma çıkaran haindir
Başkan Erdoğan NBC News’e konuştu: Ukrayna’nın NATO üyeliğini ABD istemiyor! | ABD kanalında bir kez daha söyledi: Hamas terör örgütü değil
Yunan basınında Galatasaray ve Osimhen korkusu! İşte o manşetler
Tek kare iki hain! Haluk Bilginer’den Almanya’da FETÖ’cü buluşması: Bir yanda firari Can Dündar diğer yanda MİT ifşacısı ajan Erk Acarer
CANLI | Lübnan ateş hattı! Hizbullah’tan Mossad’a füze iddiası! Türkiye’den Beyrut’a yardım eli
Blinken-İsrail pazarlığı ortaya çıktı! ABD’nin yalancı şahitliği o raporda
Avrupa Aslan’ı sahne alıyor! Okan Buruk PAOK maçı 11’ini belirledi
Feminist kadın dernekleri şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz’a suskun!
HAVA DURUMU | Yaz geri geliyor! Meteoroloji duyurdu! İstanbul 30 dereceyi görecek | 25 Eylül 2024 hava durumu
Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti yıllardır aramızda | İhmaller zinciri: İmza yok bildirim de yok
Başkan Erdoğan’dan BM 79. Genel Kurulunda önemli açıklamalar
Fenerbahçe’de sert zirve: Kabul edilemez Mourinho’dan Koç’a söz
Amazon Türkiye yatırımlarını genişletecek mi? Başkan Erdoğan BM toplantısı öncesi ABD’li dev şirketlerle bir araya geldi
SON DAKİKA