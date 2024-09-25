TBMM Başkanı Nurman Kurtulmuş Rusya Parlamentosu'nda: "BRICS'e üyelik gücümüzü artırır"



Kurtulmuş'un açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Nurman Kurtulmuş Rusya Parlamentosu'nda konuştu.

Rusya ile son dönemlerde önemli ilişkiler gelişmektedir. İlişkilerini ciddi biçimde geliştirmektedir. Bu ilişkilerde iki ülkenin vizyoner liderleri, samimi arzularının da büyük katkısı var.

Dünyanın büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı dönemden geçiyoruz. Bu sorunların hepsine barış perspektifi ile bir takım çözümler üretmek mecburiyetindeyiz.

Yaşadığımız dönem tarihi bir gelişmeye şahitlik etmektedir.

Rusya Ukrayna krizi bölgesel bir kriz haline gelmiştir. Dolmabahçe'de iki ülke barışı gerçekleştirme noktasına gelmişti. Ancak krizin devam etmesini isteyenler bu savaşın bitmesini istemedi. Umarız yeniden bir barış masası kurulur. Rusya'nın içinde olmadığı hiçbir müzakerenin sonuç alması mümkün değil.

Gazze'de bütün insanlık bir sınavla karşı karşıyadır. Bu soykırımda sessiz kalınıyor. Bu insanlık adına işlenmiş bir suçtur. Bu suça karşı çıkmak ve İsrail'i durdurmak mecburiyetindeyiz. Rusya Ukrayna krizindeki kriz gelişme potansiyeli taşıyorsa bu insanlık suçları da yayılma potansiyeli seyretmekte. Lübnan'da sivillere karlı işlenen suç insanlığın hayal edemeyeceği noktada. Bardak artık taşmıştır. BM kararlarını hiçe sayan, adaleti takmıyorum diyen İsrail'e dur deme vakti geldi. Bu sadece Filistinlilerin değil adaletten yana olan herkesin ortak sorunudur.

Mahmud Abbas, Meclis'imizde Filistin davasını dünyaya anlatmıştır. Bundan sonra hiçbir şey İsrail için eskisi gibi olmayacaktır. Başta Netanyahu olmak üzere gerekli cezayı alacaktır. Biz de davaya müdahil olduk ve sonucunu bekliyoruz.

Brics'e üyelik gücümüzü artıracaktır.

Filistin devleti mutlaka kurulacak ve tanınacaktır. İşgalci unsurlar Filistin topraklarından sökülüp atılacaktır. Bu sorunu çözmek için büyük gücümüzle çalışacağız.

Rusya'ya karşı yaptırımları kabul etmiyoruz. Biz de bundan nasibimizi aldık. Yolculuğumuz 4 saati aştı. Bunu doğru bulmuyoruz.

Tek taraflı yaptırımlar beklenen hedeflere ulaşmamıştır. Bu yaptırımlar sonunda çıkış yolu bulunduğu ortadadır. Rusya'nın da alternatif yollar bulacağına inanıyoruz.,

Dünyadaki bu gelişmeler bizim için barıştan, insanlıktan yana olan kitleler için önemli sorumluluğu ortaya koymaktadır. Küresel sistem dünyayı taşıyamamaktadır. Dünyadaki kuruluşların dizayn edilmesi dünya barışı için önemli vazifedir. Dünyanın sadece siyasette küresel mimariye ihtiyacı yok aynı zamanda yeni bir küresel finansal sisteme ihtiyaç var.





