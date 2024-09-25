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Paradan kule diken CHP'liler hakkında ara karar! Canan Kaftancıoğlu duruşmaya katılmadı... Şaibenin merkezinde Ekrem İmamoğlu

CHP’de paradan kule skandalına ilişkin davada ara karar çıktı. 22 şüpheli hakkında 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezası istenirken savunmaları alan mahkeme davanın 29 Kasım'a ertelenmesine karar verdi. Daha önce "Tuncay Yılmaz’ın orada olması bana da garip gelmiştir" diyerek topu Ekrem İmamoğlu'nun kucağına atan CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz'ın "Yalnız bırakıldık" tepkisi sonrası Özgür Çelik'in mahkemede hazır bulunduğu gözlemlendi.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 11:06 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 12:37
Paradan kule diken CHP’liler hakkında ara karar! Canan Kaftancıoğlu duruşmaya katılmadı... Şaibenin merkezinde Ekrem İmamoğlu

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Türkiye'nin uzun bir süre gündeminden düşmeyen CHP'nin paradan kule skandalında şüpheliler hakim karşısına çıktı.

CANAN KAFTANCIOĞLU KATILMADI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, mazaret bildirerek duruşmaya katılmadı. Yargılanan 22 sanıktan Can Poyraz, Onur Öksel, Melih Morsünbül duruşmaya katıldı.

Canan Kaftancıoğlu'nun paradan kule skandalına ilişkin verdiği ifadeden bir kare (Takvim.com.tr / Arşiv)Canan Kaftancıoğlu'nun paradan kule skandalına ilişkin verdiği ifadeden bir kare (Takvim.com.tr / Arşiv)

TOPU İMAMOĞLU'NUN KUCAĞINA ATTI

Bilindiği üzere Kaftancıoğlu, ilk ifadesinde "Yılmaz'ın neden ve hangi amaçla orada olduğuna dair en ufak bir ilgim ve fikrim yoktur. Kendisini tanımam. Tuncay Yılmaz'ın orada olması bana da garip gelmiştir" demiş, topu Ekrem İmamoğlu'nun kucağına atmıştı. Bilindiği üzere Tuncay Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun şirketlerinin müdürü.

CHP'deki ʺpara saymaʺ görüntülerine ilişkin sanıklar hakim karşısına çıktı (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)CHP'deki ʺpara saymaʺ görüntülerine ilişkin sanıklar hakim karşısına çıktı (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)


Can Poyraz'ın "yalnız bırakıldık" tepkisinin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Meryem Gül Çiftci Binici'nin duruşmaya katıldığı görüldü.

FOYALARI ORTAYA ÇIKINCA "DAVA HUKUKSUZ" DEDİ

Davanın başlamasından önce duruşma salonu önünde basın mensuplarına açıklama yapan Çelik, dava konusu görüntülerin seçimlerden önce yayınlanmasının seçim sonucunu değiştirmeye yönelik olduğunu öne sürdü. Siyasi partilerin denetim yetkisinin Anayasa Mahkemesinde olduğunu, yerel mahkemede yargılama yapılamayacağını ileri süren Çelik, yargılamanın hukuksuz olduğunu savundu.



DAVA ERTELENDİ

Savunmaları alan mahkeme, davanın 29 Kasım'a ertelenmesine karar verdi.


Hazırlanan iddianamede şüphelilerin Siyasi Partiler Kanunu'nun 116. maddesindeki "kanuna aykırı bağış" suçundan cezalandırılmaları istendi.

Para kuleleri davası başladı



Ayrıca başsavcılık, il başkanlığı binası olarak kullanılan taşınmazların usulsüz şekilde toplanan paralarla alınması nedeniyle CHP İl Başkanlığı binasının Hazine'ye devredilmesini istedi. CHP ve satıcı hakkında vergi mevzuatı çerçevesinde gerekli inceleme yapılması amacıyla İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına ihbarda bulunuldu.

Türkiye'nin gündemine oturan CHP'deki paradan kule skandalı ( Takvim.com.tr / Arşiv)Türkiye'nin gündemine oturan CHP'deki paradan kule skandalı ( Takvim.com.tr / Arşiv)


NE OLMUŞTU?

İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da aralarında olduğu isimlerin önce balya balya TL daha sonra da balya balya euro saydığı görüntüler ortaya çıktı.

Bu görüntüler sonrası birçok CHP'li ifade verdi.

Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise 'kayıt dışı para' itirafında bulundu. Ancak CHP'deki balya balya kirli paranın kaynağının Ekrem İmamoğlu olduğu tescillendi. Para trafiğinin ana kumanda merkezi ise Beylikdüzü olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin gündemine oturan CHP'deki paradan kule skandalı ( Takvim.com.tr / Arşiv)Türkiye'nin gündemine oturan CHP'deki paradan kule skandalı ( Takvim.com.tr / Arşiv)

PARADAN KULENİN MİMARI EKREM İMAMOĞLU

Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş, parayı Turan Taşkın Özer'den aldığını itiraf etti. Keleş, paraları taşıma sürecinde kendisine İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yardım ettiğini söyledi.

Bilindiği üzere Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun has adamı ve CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu başkanı... Fatih Keleş İmamoğlu'nun kasası Tuncay Yılmaz da İmamoğlu İnşaat'ın müdürü... Balya balya paraları taşıyan Keleş'in Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'yla birlikte Kaz Dağları'nda arsa aldığı da ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu tablo ile birlikte şaibeli paranın merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğu tescillenmiş oldu.

İmamoğlunun kasası Fatih Keleş müteahhidi tehdit etti: 2 milyon vermezsen yatırımların durur | Sır iki çanta ve İBBden gelen 1 milyon TLİmamoğlunun kasası Fatih Keleş müteahhidi tehdit etti: 2 milyon vermezsen yatırımların durur | Sır iki çanta ve İBBden gelen 1 milyon TL



TEHDİT: 2 MİLYON VERMEZSEN YATIRIMLARIN DURUR

Paradan kule skandalının bir de tehdit boyutu var... İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in "2 milyon vereceksin yoksa yatırımlarını durduruz" diyerek Metin Gül isimli bir müteahhidi tehdit ettiği öğrenildi. 'Beyan sahibi' sıfatıyla ifade veren Avukat Gökhan Taşkapan, ofise 3 saat boyunca para geldiğini ayrıca kapalı halde iki çantanın daha getirildiğini söyledi. Taşkapan, Fatih Keleş'in paraları not aldığını ifade ederek İBB'den ofise 1 milyon lira geldiğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş (Takvim.com.tr / Arşiv)Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş (Takvim.com.tr / Arşiv)

İşte isim isim CHP rantından para kulesine yol döşeyenler...

PARAYI GETİRENLER

FATİH KELEŞ

'Kafa Koparan' lakaplı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun uzun yıllardır danışmanlığını yapıyor.

CHP'nin İBB Meclis üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı da olan Keleş 2021'de baba Hasan İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'la birlikte Edremit Belediyesi üzerinden Kaz Dağları'nda arsa almıştı.

TUNCAY YILMAZ

CHP'de görevi olmamasına rağmen para sayımına katılan İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş'le paraları ofise getiren kişi. İfadesinde 'Fatih ağabey para taşımak için yardım istedi. Ne kadar para saydığımı hatırlamıyorum" dedi.

Can Poyraz - Kılıçdaroğlu - Kaftancıoğlu ( Takvim.com.tr / Arşiv)Can Poyraz - Kılıçdaroğlu - Kaftancıoğlu ( Takvim.com.tr / Arşiv)


SAYIMA KATILANLAR

Dönemin yerel yönetimlerden sorumlu CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı. Özgür Nas "Şüpheli" sıfatıyla savcılığa verdiği ifadesinde 'Paranın kaynağını, nasıl temin edildiğini bilmiyorum' dedi.

CAN POYRAZ

Dönemin CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı ve özel kalem müdürü. Savcılık ifadesinde "Parayı Keleş getirdi. Nereden nasıl temin ettiğini bilmiyorum. Euro varsa da ben hatırlamıyorum" dedi.


Turan Taşkın Özer (Takvim.com.tr / Arşiv)Turan Taşkın Özer (Takvim.com.tr / Arşiv)

PARAYI VEREN

TURAN TAŞKIN ÖZER

Fatih Keleş'in savcılık ifadesinde "Paraları ondan aldım" diye bahsettiği Turan Taşkın Özer de Beylikdüzü ekibinden. 10 yılda İmamoğlu'nun desteğiyle CHP ilçe başkanlığından milletvekilliğine yükseldi. Özer çağrılmasına rağmen henüz ifade vermeye gitmedi.

Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi. Çebi'nin nikahını İmamoğlu kıymıştı (Takvim.com.tr / Arşiv)Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi. Çebi'nin nikahını İmamoğlu kıymıştı (Takvim.com.tr / Arşiv)



İLÇE BELEDİYELERİNİN ÇANTACILARI

SERKAN ÇEBİ - KÜÇÜKÇEKMECE

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi. Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Çebi'nin nikâhını Ekrem İmamoğlu kıymıştı.

Onur Öksel (Takvim.com.tr / Arşiv)Onur Öksel (Takvim.com.tr / Arşiv)

ONUR ÖKSEL - ŞİŞLİ

Onur Öksel, dönemin Şişli Belediye Başkan Yardımcısı. Para sayma görüntülerinde kimliği tespit edilince apar topar izne çıkmıştı. Dün şüpheli sıfatıyla adliyede savcılığa ifade verdi.

Melih Morsünbül (Takvim.com.tr / Arşiv)Melih Morsünbül (Takvim.com.tr / Arşiv)

MELİH MORSÜNBÜL - MALTEPE

Melih Morsünbül Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı ve eski Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı. 'Şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Adı Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet skandalına karıştı.

16 YIL HAPSİ İSTENMİŞTİ

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın (solda) eski yardımcısı Melih Morsünbül (sağda) 2022'de gözaltına alınmış, rüşvet ve örgüt üyeliğinden 16 yıla kadar hapsi istenmişti.

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