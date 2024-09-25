Paradan kule diken CHP’liler hakkında ara karar! Canan Kaftancıoğlu duruşmaya katılmadı... Şaibenin merkezinde Ekrem İmamoğlu

Türkiye'nin gündemine oturan CHP'deki paradan kule skandalı ( Takvim.com.tr / Arşiv)



PARADAN KULENİN MİMARI EKREM İMAMOĞLU



Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş, parayı Turan Taşkın Özer'den aldığını itiraf etti. Keleş, paraları taşıma sürecinde kendisine İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yardım ettiğini söyledi.



Bilindiği üzere Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun has adamı ve CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu başkanı... Fatih Keleş İmamoğlu'nun kasası Tuncay Yılmaz da İmamoğlu İnşaat'ın müdürü... Balya balya paraları taşıyan Keleş'in Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'yla birlikte Kaz Dağları'nda arsa aldığı da ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu tablo ile birlikte şaibeli paranın merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğu tescillenmiş oldu.





TEHDİT: 2 MİLYON VERMEZSEN YATIRIMLARIN DURUR



Paradan kule skandalının bir de tehdit boyutu var... İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in "2 milyon vereceksin yoksa yatırımlarını durduruz" diyerek Metin Gül isimli bir müteahhidi tehdit ettiği öğrenildi. 'Beyan sahibi' sıfatıyla ifade veren Avukat Gökhan Taşkapan, ofise 3 saat boyunca para geldiğini ayrıca kapalı halde iki çantanın daha getirildiğini söyledi. Taşkapan, Fatih Keleş'in paraları not aldığını ifade ederek İBB'den ofise 1 milyon lira geldiğini söyledi.