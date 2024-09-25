Paradan kule diken CHP’liler hakkında ara karar! Canan Kaftancıoğlu duruşmaya katılmadı... Şaibenin merkezinde Ekrem İmamoğlu

Türkiye'nin uzun bir süre gündeminden düşmeyen CHP'nin paradan kule skandalında şüpheliler hakim karşısına çıktı.
CANAN KAFTANCIOĞLU KATILMADI
Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, mazaret bildirerek duruşmaya katılmadı. Yargılanan 22 sanıktan Can Poyraz, Onur Öksel, Melih Morsünbül duruşmaya katıldı.
Canan Kaftancıoğlu'nun paradan kule skandalına ilişkin verdiği ifadeden bir kare (Takvim.com.tr / Arşiv)
TOPU İMAMOĞLU'NUN KUCAĞINA ATTI
Bilindiği üzere Kaftancıoğlu, ilk ifadesinde "Yılmaz'ın neden ve hangi amaçla orada olduğuna dair en ufak bir ilgim ve fikrim yoktur. Kendisini tanımam. Tuncay Yılmaz'ın orada olması bana da garip gelmiştir" demiş, topu Ekrem İmamoğlu'nun kucağına atmıştı. Bilindiği üzere Tuncay Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun şirketlerinin müdürü.
CHP'deki ʺpara saymaʺ görüntülerine ilişkin sanıklar hakim karşısına çıktı (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)
Can Poyraz'ın "yalnız bırakıldık" tepkisinin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Meryem Gül Çiftci Binici'nin duruşmaya katıldığı görüldü.
FOYALARI ORTAYA ÇIKINCA "DAVA HUKUKSUZ" DEDİ
Davanın başlamasından önce duruşma salonu önünde basın mensuplarına açıklama yapan Çelik, dava konusu görüntülerin seçimlerden önce yayınlanmasının seçim sonucunu değiştirmeye yönelik olduğunu öne sürdü. Siyasi partilerin denetim yetkisinin Anayasa Mahkemesinde olduğunu, yerel mahkemede yargılama yapılamayacağını ileri süren Çelik, yargılamanın hukuksuz olduğunu savundu.
DAVA ERTELENDİ
Savunmaları alan mahkeme, davanın 29 Kasım'a ertelenmesine karar verdi.
Hazırlanan iddianamede şüphelilerin Siyasi Partiler Kanunu'nun 116. maddesindeki "kanuna aykırı bağış" suçundan cezalandırılmaları istendi.
Ayrıca başsavcılık, il başkanlığı binası olarak kullanılan taşınmazların usulsüz şekilde toplanan paralarla alınması nedeniyle CHP İl Başkanlığı binasının Hazine'ye devredilmesini istedi. CHP ve satıcı hakkında vergi mevzuatı çerçevesinde gerekli inceleme yapılması amacıyla İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına ihbarda bulunuldu.
Türkiye'nin gündemine oturan CHP'deki paradan kule skandalı ( Takvim.com.tr / Arşiv)
NE OLMUŞTU?
İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da aralarında olduğu isimlerin önce balya balya TL daha sonra da balya balya euro saydığı görüntüler ortaya çıktı.
Bu görüntüler sonrası birçok CHP'li ifade verdi.
Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise 'kayıt dışı para' itirafında bulundu. Ancak CHP'deki balya balya kirli paranın kaynağının Ekrem İmamoğlu olduğu tescillendi. Para trafiğinin ana kumanda merkezi ise Beylikdüzü olarak kayıtlara geçti.