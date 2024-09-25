Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan ve Lübnan Dışişleri Bakanı Bouhabi (AA)



TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR



Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Bouhabib ile görüştü. Bouhabib, Lübnan'daki durumla ilgili Bakan Fidan'a bilgi vererek, bu sabah Türkiye tarafından gönderilen ilaç yardımı için teşekkür etti.