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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib ile bir araya geldi. Bouhabib, Lübnan'daki durumla ilgili Bakan Fidan'a bilgi vererek, bu sabah Türkiye tarafından gönderilen ilaç yardımı için teşekkür etti.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 18:48 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 19:05
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan ve Lübnan Dışişleri Bakanı Bouhabi (AA)Dışişleri Bakanı Fidan ve Lübnan Dışişleri Bakanı Bouhabi (AA)

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Bouhabib ile görüştü. Bouhabib, Lübnan'daki durumla ilgili Bakan Fidan'a bilgi vererek, bu sabah Türkiye tarafından gönderilen ilaç yardımı için teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Fidan ve Lübnan Dışişleri Bakanı Bouhabi (AA)Dışişleri Bakanı Fidan ve Lübnan Dışişleri Bakanı Bouhabi (AA)

Bakan Fidan ise İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu, İsrail'in bölgeyi bir kaosa sürüklemek istediğini söyledi. Türkiye'nin Lübnan'ın yanında olduğunu belirten Fidan, uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

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