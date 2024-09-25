CANLI | İsrail Bekaa Vadisi ve Hizbullah’a ait hedefleri vurdu! Netanyahu ateşkes iddialarını reddetti

İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı misilleme saldırıları devam ederken yeni cephe resmen Lübnan'da açıldı.
Soykırımcı İsrail ordusu 23 Eylül'den bu yana Lübnan'da 650'den fazla kişinin ölümüne yol açan saldırılar düzenledi. Ülke içerisinde yerinden olanların sayısı 500 bine yaklaştı.
İşte İsrail - Lübnan hattında yaşanan son gelişmeler:
İsrail ordusu, ülkenin kuzeyindeki Akka kentine Lübnan'dan 45 roket fırlatıldığını duyurdu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan Akka'ya fırlatılan 45 roketten bazılarının savunma sistemlerince önlendiği bildirildi.
Açıklamada, roketlerin bazılarının da açık alana düştüğü kaydedildi.
Lübnan'a hava saldırılarının devam ettiği belirtilen açıklamada, İsrail savaş uçaklarının bu sabah, ülkenin çeşitli bölgelerinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen askeri binalar ve silah depoları da dahil olmak üzere pek çok noktayı vurduğu bildirildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Akka açıklarında denize pek çok roketin düştüğü görüldü.
HİZBULLAH, İSRAİL'DEKİ ASKERİ ENDÜSTRİ KOMPLEKSİNİ ROKETLERLE HEDEF ALDIĞINI DUYURDU
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada "Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma göstermek, Lübnan'ı ve halkını korumak için" savunma sanayi şirketi Rafael'in Hayfa kentinin kuzeyindeki Zvolon bölgesinde yer alan askeri endüstri kompleksinin roketlerle hedef alındığı ifade edildi.
Ayrıca İsrail ordusu, Hizbullah'ın savunma sanayi şirketi Rafael'i roketlerle hedef almasının ardından yaptığı açıklamada, Lübnan'a yeni bir hava harekatı dalgası başlattığını duyurdu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile Fransa'nın Lübnan'da geçici ateşkes çağrısına yanıt vermediğini, kuzeye saldırıların azaltılması yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve "İsrail ordusuna tüm gücüyle kuzeyde saldırılarına devam etmesi talimatı verdiğini" açıkladı.
İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Lübnan'da geçici bir ateşkesi görüşmeye razı olduğuna ilişkin haberleri yalanladı.
Açıklamada, "Ateşkesle ilgili haberler doğru değil. Netanyahu, ABD-Fransa'nın teklifine yanıt vermedi. İsrail'in kuzeydeki saldırılarını azaltması yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor. Netanyahu, kendisine sunulan planlara göre İsrail ordusuna kuzeyde tüm gücüyle saldırılarına devam etmesi talimatı verdi. Gazze'deki saldırılar da savaşın tüm hedefleri gerçekleşene kadar sürecektir." ifadelerine yer verildi.
A HABER CANLI YAYININDA BOMBARDIMAN
Öte yandan İsrail ordusu Bekaa Vadisi'ndeki Hizbullah hedeflerini vurmaya devam ediyor.
Tel Aviv basınına konuşan İsrailli yetkili, "Tel Aviv, Washington'la bir çatışmaya girmekle ilgilenmiyor ve Lübnan'da ateşkes teklifini kabul etmek siyasi çıkara uygun." dedi.
BİRKAÇ SAAT İÇİNDE BAŞLAYABİLİR
İsrail basını ateşkesin birkaç saat içinde yürürlüğe girebileceğini bildirdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD ve Fransa'nın girişimiyle Lübnan'da üç haftalık geçici bir ateşkes sağlanmasının görüşülmesine izin verdiği ve bunun için bir bakanını görevlendirdiği iddia edildi.
İsrael Hayom gazetesine konuşan siyasi kaynak, İsrail'in "başarı ihtimalini küçük gördüğü" ABD ve Fransa'nın 21 günlük ateşkes girişimini görüşmeye olumlu karşılık verdiğini ve Netanyahu'nun, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'ı müzakereleri yürütmekle görevlendirdiğini belirtti.
Söz konusu kaynak, ABD-Fransa'nın ortak girişiminin "şansının düşük olduğu", Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın bunu reddetmesiyle "İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını genişletmesi için meşruiyet sağlanacağını" savundu.
Lübnan'da yayın yapan özel MTV kanalı ise Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin, Hizbullah'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1071 kararına göre, İsrail sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Litani Nehri'nin kuzeyine doğru çekilmesi için ikna edebileceği yönünde ABD'ye güvence verdiğini aktardı. İsrail, Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesi talebini saldırılarına gerekçe olarak gösteriyor.
Bu arada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gece saatlerinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmek üzere New York'a hareket etti.
Öte yandan Lübnan sınırında İsrail bölgelerinde çarşamba akşamından itibaren sükunetin hakim olduğu gözleniyor. Lübnan Hizbullahı, sınır hattında çarşamba akşamından bugüne İsrail bölgelerine herhangi bir saldırı gerçekleştirmedi.
NETANYAHU'NUN AŞIRI SAĞCI KOALİSYON ORTAKLARINDAN İTİRAZ GECİKMEDİ
Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkese de karşı çıkan aşırı sağcı koalisyon ortaklarının yanı sıra kendi partisi ve muhalefetten de Lübnan'da ateşkes girişimine itiraz gecikmedi.
İsrail basınındaki haberlere göre, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, yaptığı açıklamada, "kuzeydeki harekatın sadece Hizbullah'ın ezildiği ve kuzeydeki vatandaşlara zarar verme becerisinin ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanması gerektiğini" dile getirdi.
Hizbullah'a "aldığı ağır darbelerden iyileşmesi ve 21 gün sonra savaşa devam etmesi için zaman verilmemesi gerektiğini" savunan Smotrich, "Hizbullah'ın teslim olması ve savaşın, ülkenin kuzeyinde güvenliğin tesisi için tek yol olduğunu" ileri sürdü.
Aşırı sağcı Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock da Lübnan'da "21 gün değil 21 saat ateşkes için meşru bir zemin olmadığını" öne sürdü.
Netanyahu'nun Likud Partisi'nden hükümette yer alan Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da "Hizbullah'ın gerilediği durum olmaksızın bir ateşkesin ciddi bir hata olduğunu ve haberlerin doğru olmadığını ümit ettiğini" kaydetti.
MUHALEFETTEN DE İTİRAZ
Eski Başbakan Naftali Bennett de "İsrail'in Hizbullah'a karşı çok geç hareket ettiğini ve grubu kademeli olarak geriletmeye başladığını" öne sürerek, "İsrail'in Hizbullah tehdidini ortadan kaldırması ile ateşkes için Hizbullah'ın silahsızlanmayı kabul etmesi ve sınırdan uzaklaşması gerektiğini" savundu.
Ana muhalefet Gelecek Var Partisi'nin lideri ve eski Başbakan Yair Lapid de Hizbullah'ın komuta ve kontrol sistemlerini yeniden toparlamasına izin vermemek için İsrail'in, ABD-Fransa'nın ateşkes girişimini 21 gün değil sadece 7 gün için kabul etmesi ve "Hizbullah'ın sınırdan uzaklaştırılmadığı hiçbir formüle razı olmaması gerektiğini" belirtti.
Aynı şekilde yakın zamanda partisiyle hükümete katılmak için müzakereler yürüten Milletvekili Gideon Saar da geçici ateşkese karşı çıkarak "(Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın hakim olduğu mahalle) Dahiye'yi altüst edin. Geçici ateşkesten sadece Hizbullah fayda sağlar." ifadesini kullandı.
ABD ile Fransa'nın öncülük ettiği ve Avrupa Birliği (AB) ile 8 ülkeyi daha bir araya getiren ortak açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapıldığı bildirilmişti. Bu süreçte de Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinin tamamlanması istendi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD ile Fransa'nın, İsrail-Lübnan sınırında bir ateşkes çağrısı konusunda mutabık kaldığı ve bu yöndeki ortak açıklamaya AB, Avustralya, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de (BAE) katıldığı belirtilmişti.
ABD ve Fransa'nın ateşkes girişimine rağmen İsrail savaş uçakları, gece boyu Lübnan'daki 75 noktaya hava saldırısı düzenledi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Lübnan'ın güney bölgelerinin yanı sıra doğusundaki Bekaa bölgesine de saldırılar gerçekleştirdi.
İSRAİL 75 HEDEFİ VURDU
İsrail savaş uçakları, gece boyunca Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen, aralarında altyapı, silah depolama tesisleri ve füze rampaları olmak üzere 75 hedefi vurdu.
ABD ve Fransa'nın Lübnan'da üç haftalık geçici ateşkes sağlanması girişimine rağmen İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut semalarında sonik patlamalara neden olan, ses duvarını aşan uçuşlar yaptı.
Lübnan basınındaki haberlere göre de İsrail'in güney bölgelerine yönelik hava saldırıları devam ediyor.
ATEŞKES İÇİN YEŞİL IŞIK
Tel Aviv yönetimi bombardımanın hemen ardından ateşkes için yeşil ışık yaktı.
İSRAİL BİR AİLEYİ YOK ETTİ
İsrail’in gece saatlerinde şiddetli hava saldırıları düzenlediği Lübnan’ın doğusundaki Baalbek kentinde bir ailenin tüm fertleri hayatını kaybetti.
Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre İsrail savaş uçakları, ülkenin doğusundaki Baalbek Hirmil vilayetinin Baalbek ilçesindeki Şaat kasabasında, gece saatlerinde bir evi bombaladı.
NNA'nın haberinde, "Dün gece, İsrail’in Baalbek kenti ve ona bağlı kasabalara yönelik saldırıları şu ana kadarkilerin en şiddetlisiydi. Baalbek’teki masum aileler, bu gece katliamlardan kurtulamadı. Şaat kasabasında Turki Zaiter adlı vatandaşın evinin vurulduğu saldırıda ailenin tüm fertleri hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD ile Fransa'nın, İsrail-Lübnan sınırında bir ateşkes çağrısı konusunda mutabık kaldığı ve bu yöndeki ortak açıklamaya AB, Avustralya, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de (BAE) katıldığı bildirildi.
"DAHA BÜYÜK BİR BÖLGESEL GERİLİM RİSKİ TEŞKİL EDİYOR"
Ortak açıklamada, "Lübnan ile İsrail arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden durum tolere edilemez ve kabul edilemez daha büyük bir bölgesel gerilim riski teşkil ediyor. Bu durum kimsenin çıkarına değildir, ne İsrail ne de Lübnan halkının." ifadesine yer verildi.
Sınırın her iki tarafındaki sivillerin kendi evlerine dönebilmelerini mümkün kılacak diplomatik bir anlaşmanın zamanının geldiği kaydedilen açıklamada, "Diplomasi, bu çatışmada tansiyon yüksekken başarılı olamaz. Bu sebeple, diplomasiye alan açmak için İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil bir ateşkes çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İsrail ve Lübnan yönetimlerine, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararıyla uyumlu bir şekilde, bu geçici ateşkes önerisine destek vermeleri çağrısında bulunulan açıklamada, bölgede şu anda diplomasiye ihtiyaç olduğu kaydedildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Baalbek el-Hurmul Valiliği'nin Baalbek ilçesine bağlı Yunin kasabasına hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Haberde, hava saldırısında ölen veya yaralananların olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Lübnan yerel medyasında yer alan haberlerde ise saldırıda Yunin kasabasındaki bir yol üzerinde bulunan bir evin hedef alındığı ve evin yıkıldığı belirtildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Yunin kasabasına düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı belirtilirken, yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi vermedi.
Açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği, ölü ve yaralı sayısının artabileceği kaydedildi.
İsrail'in güneyindeki Eylat kentine 2 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Eylat kentinin doğusundan gelen iki İHA’nın tespit edilmesinin ardından şehirde sirenlerin çaldığı belirtildi.
Açıklamada, İsrail donanmasına ait Saar 5 sınıfı korvetten kente yönelen İHA'lardan birine müdahale edildiği, diğerinin kentte bir noktaya isabet ettiği kaydedildi.
İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan yapılan açıklamada, İHA saldırısında iki kişinin hafif yaralandığı, sağlık görevlilerinin yaralılara hastaneye sevk etmeksizin olay yerinde müdahale ettiği aktarıldı.
İşgalci İsrail'in Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi: Lübnan'a kara saldırısına hazırlanıyoruz.
İsrail ordusunun bugün Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 51'e, yaralı sayısı 223'e yükseldi.
Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları ve saldırılar nedeniyle göç edenlerle ilgili bilgi verdi.
Ebyad, İsrail'in bugün düzenlediği saldırılarda 51 kişinin öldüğünü, 223 kişinin yaralandığını söyledi.
Lübnanlı yetkili, kronik rahatsızlıkları olanlar başta olmak üzere İsrail saldırılarından etkilenen kişilerin sağlık durumuyla ilgilendiklerini belirtti.
Böylece İsrail'in 23 Eylül'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 609'a çıktı.
IDF'den yapılan açıklamada "Bugün savaş uçakları, Hizbullah'ın istihbarat dairesine bağlı istihbarat karargâhına ait 60 hedefe saldırı düzenledi. Saldırılarda düşmanın istihbarat resmini oluşturmak için kullandığı toplama araçları, karargah ve diğer altyapılar imha edildi." ifadelerine yer verildi.
İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin, Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda "yeni bir aşamaya girdiklerini" savunarak Lübnan'a olası kara saldırısı için hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.
Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Gordin, Lübnan'a kara saldırısının canlandırıldığı dünkü tatbikatı takip etti.
Çatışmalarda "yeni bir aşamaya girdiklerini" söyleyen Gordin, 23 Eylül'de başlayan hava saldırılarıyla Hizbullah'a "önemli bir darbe" indirdiklerini ileri sürdü.
Gordin, bölgede "güvenlik durumunu değiştirmeleri gerektiğini" ve İsrail ordusunun Lübnan'a olası kara saldırısına "güçlü şekilde" hazır olması gerektiğini kaydetti.
İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana başta güney bölgeleri ve doğusu olmak üzere Lübnan'a yoğun hava saldırıları düzenliyor.
İsrail Ordu Radyosu Lübnan'dan atılan füzelerin Nahariya yakınlarındaki Kibbutz Sa'ar'a düşmesi sonucu 3 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail basınına göre Hayfa'nın güneyindeki Zakharon Yaakov ve Bat Shlomo'ya ilk kez roketler düştü.
El Cezire Lübnan'ın güneyinden Celile'deki İsrail bölgelerine üçüncü bir füze bombardımanının başladığını duyurdu.
Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının yarım milyona yaklaştığını söyledi.
Bakan Buhabib, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Carnegie Vakfının düzenlediği bir etkinlikte konuşma yaptı.
Buhabib, İsrail’in Hizbullah’a yönelik bombalamaları sırasında Lübnan’da yerinden edilenlerin sayısının yarım milyona yaklaştığını belirtti.
Yakın zamandaki saldırılardan önce Lübnan’da 110 bin kişi yerinden edilmişken, Buhabib, bu sayısının artık muhtemelen 500 bine yaklaştığını ifade etti.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 28 kişinin öldüğü, 85 kişinin yaralandığı bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 355 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleştirdiği 4 "katliamda" 28 kişinin öldüğü, 85 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 495'e, yaralı sayısının da 96 bin 6'ya yükseldiği kaydedildi.
Irak, Mısır ve Ürdün, uluslararası topluma İsrail saldırganlığının durdurulması konusundaki sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulundu.
Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Ürdün, Mısır ve Irak Dışişleri Bakanları, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun (BM) New York'taki 79. oturumunda bir araya geldi.
Açıklamada, bölgede yaşanan tehlikeli tırmanışı değerlendiren Bakanlar, bu gerginliğin durdurulmasının, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığının durdurulmasıyla başlayacağını vurguladı.
Bakanlar, uluslararası topluma ve BM Güvenlik Konseyine (BMGK), savaşın durdurulması için gerekli sorumlulukları üstlenme çağrısında bulunarak, tüm bölgeye ciddi yansımaları olacak bu savaşın tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu belirtti.
İsrail, Lübnan'ın güneyinde ve Bekaa bölgesinde "kapsamlı" saldırılar düzenlediğini duyurdu.
Haber, Hazbullah'ın bugün erken saatlerde Tel Aviv yakınlarındaki İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahına saldırdığını açıklamasının ardından geldi.
Türkiye Lübnan'a askeri kargo uçağı ile tıbbi malzeme yardımı gönderdi. Uçak, Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na indi.
Yardım malzemeleri, Lübnanlı yetkililere teslim edildi.
Yardım uçağı, Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy tarafından karşılandı.
Lübnan'da son günlerde artan İsrail saldırıları sonrası hastanelerde yoğunluk yaşanıyor. Ülkede tıbbi ekipman eksikliği yaşanıyor.
Lübnan’daki Hizbullah, İsrail istihbarat teşkilatı "Mossad"ın Tel Aviv’deki karargahını balistik füzeyle vurduğunu açıklarken, İsrail füzenin engellendiğini bildirdi.
Hizbullah’ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Kadir 1" tipi balistik füzeyle, sabah 06.30’da Tel Aviv banliyölerinde yer alan Mossad karargahının hedef alındığı belirtildi.
Hedef alınan Mossad karargahının Hizbullah’ın üst düzey isimlerine "suikast düzenlemek ve geçtiğimiz günlerde Lübnan genelinde iletişim cihazlarının patlatılmasından sorumlu olduğu" aktarılan açıklamada, füzenin fırlatılmasının, Gazze’deki Filistinli grupların 7 Ekim 2023'te düzenlediği ve 11 askeri üs ile sınırda yer alan 22 yerleşim birimini hedef aldığı "Aksa Tufanı" saldırısıyla aynı saatte gerçekleştiği kaydedildi.
Hizbullah, bu saldırının, "Gazze’deki direnişe destek, Lübnan'ı ve halkını savunma amacıyla" yapıldığını ifade etti.
İsrailli yetkililere göre, İran, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın şu anda BM Genel Kurulu için New York'ta olması nedeniyle İsrail'e saldırı düzenlemek için "zamanlamanın doğru olmadığını" düşünüyor.
Pezeşkiyan dün New York'ta gazetecilere verdiği röportajda bölgede daha geniş çaplı bir savaş isteyen tarafın İsrail olduğunu, İsrail'in İran'ı kışkırttığını ancak böyle bir "tuzağa" düşmek istemediklerini söyledi.
Olası bir müdahaleye kapıyı da kapatmayan İranlı lider, Lübnan'ın "İsrail'in elinde başka bir Gazze olmasına izin veremeyeceklerini" dile getirdi ve "Hizbullah bunu tek başına yapamaz. Hizbullah, Batılı ülkelerin, Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin en gelişmiş silahlarla desteklediği bir rejime karşı tek başına duramaz." ifadelerini kullandı.
İran'ın Hamas lideri Haniye'nin suikastına cevap vereceğini söylediğini ancak hala herhangi bir misilleme saldırısı gerçekleştirmediğini hatırlatan Axios haberinde "İran'ın İsrail'e doğrudan saldırması bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracak ve muhtemelen ABD'yi daha aktif bir çatışmaya çekecektir." ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, BM genel kurulunda yaptığı konuşmada ise İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının cevapsız kalmaması gerektiğini belirterek, bölgede olası bir tırmanış konusunda uyardı:
"Uluslararası toplumun şiddeti derhal durdurması, Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlaması ve İsrail'in Lübnan'daki barbarlığına son vermesi zorunludur "
Bugün, bir sonraki aşamada Gazzelilere hizmet etmek amacıyla, durumun daha iyi düzenlenmesine yardımcı olacak bazı anlaşmalara varmak için Fetih ile Hamas arasında bir toplantı yapılmasının konuşulduğunu aktaran Mustafa, görüşmenin yakında Kahire'de gerçekleşeceğini ve daha sonra diğer grupları da içerecek şekilde genişleyebileceğini söyledi.