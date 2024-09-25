Çöpleri dere kenarına döken CHP’li belediyeye ceza yağdı





1 MİLYON 299 BİN TL'LİK CEZA

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Denetim neticesinde Pazar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarınca evsel atıkların dere kenarına döküldüğü, üzerinin de toprak ile kapatılmaya çalışıldığı ve halk sağlığını tehdit eden büyük bir çevre kirliliğine yol açtığı tespit edilmiştir. ."Pazar Belediye Başkanlığı çöplerin kaldırılarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılmış, Çevre Kanunu'na istinaden belediyeye çevre kirliliği nedeniyle 1 milyon 299 bin TL idari ceza uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.