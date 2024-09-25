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Çöpleri dere kenarına döken CHP'li belediyeye ceza yağdı

CHP'li Rize Pazar Belediyesi'nin ilçede topladıkları çöpleri Soğuksu Mahallesi'nde dere kenarına döktükleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından tespit edildi. Skandal olay sonrası yapılan denetimde CHP'li belediyeye 1 milyon 299 bin TL ceza kesildi.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 18:11 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 18:41
Çöpleri dere kenarına döken CHP’li belediyeye ceza yağdı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Rize Pazar Belediyesi'ne ilçede topladıkları çöpleri Soğuksu Mahallesi'nde dere kenarına döktükleri gerekçesiyle 1 milyon 299 bin TL ceza uyguladı.



ÇÖPLERİ DERE KENARINA DÖKTÜLER

İhbar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan denetimde Pazar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarının evsel atığı dere kenarına döktüğü, üzerinin de toprak ile kapatılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Dereyi kirleten CHP'li belediyeye ceza yağdı



Çöplerin kaldırılarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılan belediyeye ilgili Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 299 bin TL ceza kesildi.



1 MİLYON 299 BİN TL'LİK CEZA

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Denetim neticesinde Pazar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarınca evsel atıkların dere kenarına döküldüğü, üzerinin de toprak ile kapatılmaya çalışıldığı ve halk sağlığını tehdit eden büyük bir çevre kirliliğine yol açtığı tespit edilmiştir. ."Pazar Belediye Başkanlığı çöplerin kaldırılarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılmış, Çevre Kanunu'na istinaden belediyeye çevre kirliliği nedeniyle 1 milyon 299 bin TL idari ceza uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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