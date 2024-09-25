Kaçakçılık iddialarıyla gündeme gelen CHP’li vekil Ediz Ün paraları pavyonda yedi

Ediz Ün'ün aracından çıkan kaçak ürünler (Takvim.com.tr)

SADECE BU YIL 61 GİRİŞ ÇIKIŞ!

Ediz Ün inkar etti ancak kamera kayıtlarından kaçamadı. Ediz Ün, kaçak ürünlerin yakalandığı 20 Eylül'de Bulgaristan'a tek başına gitti. Sadece bu da değil. Edirne Kaçakçılık Şube Müdürlüğünde, 34 EKE 86 plakalı aracın sadece 2024 yılı içerisinde, CHP Milletvekili Ediz Ün adına 61 defa giriş ve çıkış olmak üzere tescil kaydı ve yine 2024 yılına ait 59 AE 054 plaka ve 34 AY 1994 araçlarla Ediz Ün adına giriş ve çıkış tescil kaydının mevcut olduğu öğrenildi.