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Kaçakçılık iddialarıyla gündeme gelen CHP'li vekil Ediz Ün paraları pavyonda yedi

Türkiye günlerdir CHP'li Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün aracıyla yaptığı kaçakçılığı konuşuyor. Atatürk ilke ve hedefleri doğrultusunda çalıştığını iddia eden Ediz Ün'ün paraları pavyonda yediği ortaya çıktı. Mekanın girişinde neon tablaya "Edirne Milletvekili Sayın Ediz Ün, Hoş geldiniz" ifadelerinin olduğu görüldü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 14:11 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 14:17
Kaçakçılık iddialarıyla gündeme gelen CHP’li vekil Ediz Ün paraları pavyonda yedi

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CHP'nin Edirne Milletvekili Ediz Ün skandallarıyla gündemden düşmüyor.

CHP'nin kaçakçı vekili Ediz Ün kameralara yakalandı!

Geçtiğimiz gün Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu Gişeleri'nde Ediz Ün'e ait araçta çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ve aparatı yakalamıştı.

CHP'li Edirne Milletvekili Ediz Ün olay günü tek başına Bulgaristan'a giriş yapıyor (İHA)CHP'li Edirne Milletvekili Ediz Ün olay günü tek başına Bulgaristan'a giriş yapıyor (İHA)

ATATÜRK SAVUNMASI
Skandal ortaya çıkınca CHP'li Ediz Ün, "haberinin olmadığını" söyleyerek kendisinin Atatürk ilke ve hedefleri doğrultusunda çalıştığını ifade etmişti.

Ediz Ün'ün aracından çıkan kaçak ürünler (Takvim.com.tr)Ediz Ün'ün aracından çıkan kaçak ürünler (Takvim.com.tr)

SADECE BU YIL 61 GİRİŞ ÇIKIŞ!
Ediz Ün inkar etti ancak kamera kayıtlarından kaçamadı. Ediz Ün, kaçak ürünlerin yakalandığı 20 Eylül'de Bulgaristan'a tek başına gitti. Sadece bu da değil. Edirne Kaçakçılık Şube Müdürlüğünde, 34 EKE 86 plakalı aracın sadece 2024 yılı içerisinde, CHP Milletvekili Ediz Ün adına 61 defa giriş ve çıkış olmak üzere tescil kaydı ve yine 2024 yılına ait 59 AE 054 plaka ve 34 AY 1994 araçlarla Ediz Ün adına giriş ve çıkış tescil kaydının mevcut olduğu öğrenildi.

CHP'nin kaçakçı vekili Ediz Ün kameralara yakalandı!

Ediz Ün'ün kaçakçılıktan kazandığı parayı pavyonda yediği ortaya çıktı (Instagram/Ekran görüntüsü)Ediz Ün'ün kaçakçılıktan kazandığı parayı pavyonda yediği ortaya çıktı (Instagram/Ekran görüntüsü)

KAZANDIĞI PARALARI PAVYONDA EZDİ
CHP'li Ediz Ün'ün kaçakçılık skandalı büyümeye devam ederken bomba bir detay daha ortaya çıktı.

CHP'li Milletvekili Ediz Ün (Takvim Foto Arşiv)CHP'li Milletvekili Ediz Ün (Takvim Foto Arşiv)

Ün'ün kaçakçılıktan kazandığı parayı pavyonlarda ezdiği ifşa oldu.

Edirne'deki PENA isimli bir pavyona giden Ün'ün mekanda neon ışıklarla karşılandı.

Ediz Ün'ün gittiği mekanın sosyal medya paylaşımları (Ekran görüntüsü)Ediz Ün'ün gittiği mekanın sosyal medya paylaşımları (Ekran görüntüsü)

"HOŞ GELDİNİZ"

Mekanı girişinde neon tablayla bildirilen Ün'ün karşılamasında, "Edirne Milletvekili Sayın Ediz Ün, Hoş geldiniz" ifadelerinin olduğu görüldü.

CHP'li Ediz Ün'ün gittiği mekanın sosyal medya paylaşımları (Ekran görüntüsü)CHP'li Ediz Ün'ün gittiği mekanın sosyal medya paylaşımları (Ekran görüntüsü)

Ün'ün bu eğlence merakı, "Sadece milletvekili maaşı buna yetmez" yorumları yapılmasına neden oldu.

CHP'nin Atatürk istismarı tescillendi

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