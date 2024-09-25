Kaçakçılık iddialarıyla gündeme gelen CHP’li vekil Ediz Ün paraları pavyonda yedi

Ediz Ün'ün kaçakçılıktan kazandığı parayı pavyonda yediği ortaya çıktı (Instagram/Ekran görüntüsü)
KAZANDIĞI PARALARI PAVYONDA EZDİ
CHP'li Ediz Ün'ün kaçakçılık skandalı büyümeye devam ederken bomba bir detay daha ortaya çıktı.
CHP'li Milletvekili Ediz Ün (Takvim Foto Arşiv)
Ün'ün kaçakçılıktan kazandığı parayı pavyonlarda ezdiği ifşa oldu.
Edirne'deki PENA isimli bir pavyona giden Ün'ün mekanda neon ışıklarla karşılandı.
Ediz Ün'ün gittiği mekanın sosyal medya paylaşımları (Ekran görüntüsü)
"HOŞ GELDİNİZ"
Mekanı girişinde neon tablayla bildirilen Ün'ün karşılamasında, "Edirne Milletvekili Sayın Ediz Ün, Hoş geldiniz" ifadelerinin olduğu görüldü.
CHP'li Ediz Ün'ün gittiği mekanın sosyal medya paylaşımları (Ekran görüntüsü)
Ün'ün bu eğlence merakı, "Sadece milletvekili maaşı buna yetmez" yorumları yapılmasına neden oldu.