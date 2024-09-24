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CHP’nin kaçakçı vekili Ediz Ün kameralara yakalandı! “Haberim yok” dediği olay günü Bulgaristan’a tek başına gitmiş! Bir senede Bulgaristan'a 61 giriş çıkış!

CHP’nin kaçakçılık yaptığı ortaya çıkan Edirne Milletvekili Ediz Ün, kendi aracında çıkanlara rağmen olaydan haberinin olmadığını söyleyip Atatürklü bir savunma yapmıştı. Skandal ile ilgili yeni görüntüler geldi. Ediz Ün 20 Eylül yani kaçak ürünlerin yakalandığı gün tek başına Bulgaristan’a çıkmış. Öte yandan Ediz Ün’ün 2024 yılı içerisinde 61 kez Bulgaristan’a giriş çıkış yaptığı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 12:04 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 12:18
CHP’nin kaçakçı vekili Ediz Ün kameralara yakalandı! Haberim yok dediği olay günü Bulgaristan’a tek başına gitmiş! Bir senede Bulgaristan’a 61 giriş çıkış!

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CHP'nin Edirne Milletvekili Ediz Ün, kaçakçılık skandalıyla gündeme geldi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu Gişeleri'nde Ediz Ün'e ait araçta çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ve aparatı ele geçirdi.

Çakarlı araçla kaçakçılık! CHP milletvekili Ediz Ünün aracından neler çıktı!Çakarlı araçla kaçakçılık! CHP milletvekili Ediz Ünün aracından neler çıktı!

Araçtaki Fatih Akın ve Çağatay Ramazan Çetin, rızalarıyla araçtaki 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidini ekiplere teslim etti.

CHP'li Edirne Milletvekili Ediz Ün (Takvim Foto Arşiv)CHP'li Edirne Milletvekili Ediz Ün (Takvim Foto Arşiv)

ATATÜRK SAVUNMASI
Skandal gündeme bomba gibi düşünce CHP'li Ün'ün "savunması bu kadarına da pes artık" dedirtti. Ün, kendisini Atatürk ilke ve hedefleri doğrultusunda çalışan biri olarak tanıtıp olaydan haberinin olmadığını söyledi.

Ediz Ün olay günü tek başına Bulgaristan'a giriş yapıyor (İHA)Ediz Ün olay günü tek başına Bulgaristan'a giriş yapıyor (İHA)

HABERİM YOK DEDİ AMA…
Ün'ün "haberim yok" dediği olay günü şoför koltuğunda bizzat kendisinin olduğu ortaya çıktı.

Ün'ün kaçak ürünlerin yakalandığı gün yani 20 Eylül'de tek başına Bulgaristan'a giderken gümrükte çekilmiş kamera görüntüleri tespit edildi.

Son 1 yılda 61 giriş çıkış (İHA)Son 1 yılda 61 giriş çıkış (İHA)

SADECE BU YIL 61 GİRİŞ ÇIKIŞ!
Edirne Kaçakçılık Şube Müdürlüğünde, 34 EKE 86 plakalı aracın sadece 2024 yılı içerisinde, CHP Milletvekili Ediz Ün adına 61 defa giriş ve çıkış olmak üzere tescil kaydı ve yine 2024 yılına ait 59 AE 054 plaka ve 34 AY 1994 araçlarla Ediz Ün adına giriş ve çıkış tescil kaydının mevcut olduğu öğrenildi.

CHP'li Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün aracından çıkanlar (Takvim.com.tr)CHP'li Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün aracından çıkanlar (Takvim.com.tr)

SUÇLU OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI
Sürücü olarak araçta bulunan Çağatay Ramazan Çetin'in kasten yaralama suçundan, yolcu kısmında oturan Fatih Akın'ın ise "Uyuşturucu kullanmak", "Hırsızlık", "Mala zarar verme", "Açıktan hırsızlık", "Resmi belgede sahtecilik," "Güveni kötüye kullanma," "Kooperatif yöneticilerinin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" ve "2 adet karşılıksız çek keşide etme", "Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üretmek veya hizmeti sunmak" suç kayıtları olduğu ortaya çıktı.

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