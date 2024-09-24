CHP’nin kaçakçı vekili Ediz Ün kameralara yakalandı! “Haberim yok” dediği olay günü Bulgaristan’a tek başına gitmiş! Bir senede Bulgaristan'a 61 giriş çıkış!

Ediz Ün olay günü tek başına Bulgaristan'a giriş yapıyor (İHA)
HABERİM YOK DEDİ AMA…
Ün'ün "haberim yok" dediği olay günü şoför koltuğunda bizzat kendisinin olduğu ortaya çıktı.
Ün'ün kaçak ürünlerin yakalandığı gün yani 20 Eylül'de tek başına Bulgaristan'a giderken gümrükte çekilmiş kamera görüntüleri tespit edildi.
Son 1 yılda 61 giriş çıkış (İHA)
SADECE BU YIL 61 GİRİŞ ÇIKIŞ!
Edirne Kaçakçılık Şube Müdürlüğünde, 34 EKE 86 plakalı aracın sadece 2024 yılı içerisinde, CHP Milletvekili Ediz Ün adına 61 defa giriş ve çıkış olmak üzere tescil kaydı ve yine 2024 yılına ait 59 AE 054 plaka ve 34 AY 1994 araçlarla Ediz Ün adına giriş ve çıkış tescil kaydının mevcut olduğu öğrenildi.
CHP'li Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün aracından çıkanlar (Takvim.com.tr)
SUÇLU OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI
Sürücü olarak araçta bulunan Çağatay Ramazan Çetin'in kasten yaralama suçundan, yolcu kısmında oturan Fatih Akın'ın ise "Uyuşturucu kullanmak", "Hırsızlık", "Mala zarar verme", "Açıktan hırsızlık", "Resmi belgede sahtecilik," "Güveni kötüye kullanma," "Kooperatif yöneticilerinin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" ve "2 adet karşılıksız çek keşide etme", "Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üretmek veya hizmeti sunmak" suç kayıtları olduğu ortaya çıktı.