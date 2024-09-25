Başkan Erdoğan'ın tarihi açıklamalarının rahatsız ettiği 3'lü: CHP - FETÖ - İsrail | İsim isim "Boş salon" müfterileri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kürsüsünden tarihi mesajlar verdi.



Rusya-Ukrayna savaşından iklim krizine, LGBT dayatmasından Suriye krizine kadar pek çok konuya değinen Erdoğan'ın ana gündem maddesi soykırımcı İsrail'in attığı kural tanımaz adımlar oldu. "Gazze'de sadece çocuklar değil, aynı zamanda BM sistemi ölüyor" diyen Erdoğan "Dünya 5'ten büyüktür" hakikatini bir kez daha dile getirdi.