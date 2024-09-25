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Başkan Erdoğan'ın tarihi açıklamalarının rahatsız ettiği 3'lü: CHP - FETÖ - İsrail | İsim isim "Boş salon" müfterileri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki tarihi konuşması İsrail kadar FETÖ ve CHP tetikçilerini de rahatsız etti. FETÖ eliyle "Erdoğan boş salona konuştu" yalanı yayıldı, CHP'nin kadrolu kalemleri dezenformasyon kervanına katıldı. Kirli algı Erdoğan'ın konuşmasını takip eden Anadolu Ajansı ve Politico'nun dünya liderlerinin BM konuşmalarına dair haberlerin kullandığı fotoğraflarla çürütüldü. TAKVİM, "BM müfterilerini" isim isim deşifre etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 15:06 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 15:30
Başkan Erdoğan’ın tarihi açıklamalarının rahatsız ettiği 3’lü: CHP - FETÖ - İsrail | İsim isim Boş salon müfterileri

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kürsüsünden tarihi mesajlar verdi.

Rusya-Ukrayna savaşından iklim krizine, LGBT dayatmasından Suriye krizine kadar pek çok konuya değinen Erdoğan'ın ana gündem maddesi soykırımcı İsrail'in attığı kural tanımaz adımlar oldu. "Gazze'de sadece çocuklar değil, aynı zamanda BM sistemi ölüyor" diyen Erdoğan "Dünya 5'ten büyüktür" hakikatini bir kez daha dile getirdi.

Başkan Erdoğan'ın hitabı sırasında İsrail delegasyonunun yüzü düştü (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan'ın hitabı sırasında İsrail delegasyonunun yüzü düştü (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

BM'de İsrail ekibinin Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yüzünün düştüğü gözlemlendi.


Başkan Erdoğan BM'de tarihi açıklamalarda bulundu (Anadolu Ajansı)Başkan Erdoğan BM'de tarihi açıklamalarda bulundu (Anadolu Ajansı)

FETÖ ve CHP medyası da İsrail'le aynı noktada buluştu.

Fotoğrafta: ʺYeniymişʺ gibi servis edilen pandemi dönemindeki BM Genel Kurulu (Takvim.com.tr / Arşiv)Fotoğrafta: ʺYeniymişʺ gibi servis edilen pandemi dönemindeki BM Genel Kurulu (Takvim.com.tr / Arşiv)

Sosyal medyadaki dezenformasyon çetesi, Başkan Erdoğan'ın pandemini dönemindeki BM Genel Kurulu'na yaptığı hitabın görüntülerini yeniymiş gibi servis edip "Erdoğan boş salona konuştu" algısını yaydı.

Başkan Erdoğan BM'de konuşma yaptığı sırada salon ( Anadolu Ajansı)Başkan Erdoğan BM'de konuşma yaptığı sırada salon ( Anadolu Ajansı)

Kirli algı Erdoğan'ın konuşmasını takip eden Anadolu Ajansı ve Politico'nun dünya liderlerinin BM konuşmalarına dair haberlerinde kullandığı fotoğraflarla çürütüldü.

Firari vatan haini Can Dündar'ın paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Firari vatan haini Can Dündar'ın paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

FİRARİ VATAN HAİNİ CAN DÜNDAR

FETÖ firasi Can Dündar, dezenformasyonda başı çekti. Dündar, "Sevgili boş koltuklar! Ne iyi ettiniz de geldiniz" paylaşımında bulundu.


FETÖ medyasının ʺErdoğan boş salona konuştuʺ yalanı ( Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)FETÖ medyasının ʺErdoğan boş salona konuştuʺ yalanı ( Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

FETÖ MEDYASI YALANI YAYDI

FETÖ'cü hainlerin yönettiği BOLD Medya isimli sözde haber platformu da sistematik bir şekilde yalanı yaydı.

Muhasebeci Kenan'ın (Öztürk Yılmaz) paylaşımı ( Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Muhasebeci Kenan'ın (Öztürk Yılmaz) paylaşımı ( Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


MUHASEBECİ KENAN DA PATLADI

"Muhasebeci Kenan" lakabıyla bilinen eski CHP'li Öztürk Yılmaz da çirkin sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

Fondaş Arif Kocabıyık'ın paylaşımı ( Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Fondaş Arif Kocabıyık'ın paylaşımı ( Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Sosyal medyadaki etki ajanlarından biri olan Arif Kocabıyık da "Erdoğan boş salona konuştu" paylaşımını yapıp etkileşim peşine düştü.

Mine Kırıkkanat (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Mine Kırıkkanat (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


YALAN ÇUKURUNA DÜŞEN CHP KALEMLERİ

CHP medyasının kadrolu manipülasyoncularından Mine Kırıkkanat "Dünya boşmuş, hakikaten" tweetiyle Erdoğan düşmanlığını gözler önüne serdi.

Celal Eren Çelik (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Celal Eren Çelik (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Celal Eren Çelik de Türkiye'nin rolünün masal olarak tanımlayıp "5'ten büyük olan dünya Erdoğan'ı dinlemeye bile gelmemiş" sözleriyle yalan çukuruna düştü.

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