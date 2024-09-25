Başkan Erdoğan'ın tarihi açıklamalarının rahatsız ettiği 3'lü: CHP - FETÖ - İsrail | İsim isim "Boş salon" müfterileri

Firari vatan haini Can Dündar'ın paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
FİRARİ VATAN HAİNİ CAN DÜNDAR
FETÖ firasi Can Dündar, dezenformasyonda başı çekti. Dündar, "Sevgili boş koltuklar! Ne iyi ettiniz de geldiniz" paylaşımında bulundu.
FETÖ medyasının ʺErdoğan boş salona konuştuʺ yalanı ( Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
FETÖ MEDYASI YALANI YAYDI
FETÖ'cü hainlerin yönettiği BOLD Medya isimli sözde haber platformu da sistematik bir şekilde yalanı yaydı.
Muhasebeci Kenan'ın (Öztürk Yılmaz) paylaşımı ( Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
MUHASEBECİ KENAN DA PATLADI
"Muhasebeci Kenan" lakabıyla bilinen eski CHP'li Öztürk Yılmaz da çirkin sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
Fondaş Arif Kocabıyık'ın paylaşımı ( Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
Sosyal medyadaki etki ajanlarından biri olan Arif Kocabıyık da "Erdoğan boş salona konuştu" paylaşımını yapıp etkileşim peşine düştü.
Mine Kırıkkanat (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
YALAN ÇUKURUNA DÜŞEN CHP KALEMLERİ
CHP medyasının kadrolu manipülasyoncularından Mine Kırıkkanat "Dünya boşmuş, hakikaten" tweetiyle Erdoğan düşmanlığını gözler önüne serdi.
Celal Eren Çelik (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Celal Eren Çelik de Türkiye'nin rolünün masal olarak tanımlayıp "5'ten büyük olan dünya Erdoğan'ı dinlemeye bile gelmemiş" sözleriyle yalan çukuruna düştü.