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Halk TV yine yakalandı... İsmail Küçükkaya vatandaşa böyle müdahale etti: Tamam uzatmasın

CHP'nin yayın organlarından Halk TV’de "devlet okulları kötü" algısını işlemeye çalışan İsmail Küçükkaya hüsrana uğradı. İzmir'de bir okul önündeki veliye soru sorduran İsmail Küçükkaya beklemediği yanıtı alınca "Tamam uzatmasın" diyerek müdahale etti.

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 11:59 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 12:35
Halk TV yine yakalandı... İsmail Küçükkaya vatandaşa böyle müdahale etti: Tamam uzatmasın

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organlarından Halk TV fena çuvalladı...

Son dönemde devlet okullarını hedef alan yayınlara imza atan CHP medyası yine benzer bir yayın yapmak istedi. Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya İzmir'de bir okulun önünde bulunan muhabire "Bir vatandaşımıza mikrofon uzatsak, taleplerini öğrenelim" dedi.

Halk TV yine yakalandı!

HALK TV ALGI PEŞİNDE KOŞARKEN ÇUVALLADI
Muhabir, okul girişinde bekleyen bir veliye mikrofonu uzattı ancak aldığı cevap Halk TV'yi ve İsmail Küçükkaya'yı hüsrana uğrattı.

Halk TV yayınından ekran görüntüsüHalk TV yayınından ekran görüntüsü

Veli "Ne talebiniz var" sorunun sorulması üzerine, "Talebim yok, çok memnunum. Okuldan da öğretmenlerden de güvenim tam," diyerek yanıt verdi.

Halk TV yayınından ekran görüntüsüHalk TV yayınından ekran görüntüsü

Muhabir durumu kurtarmak için veliyi tekrar yönlendirmeye çalıştı. Yolun çift yönlü olmasından şikayetçi olunduğunu öne sürdü ancak veli, sorunun asıl sebebinin araç parklarından kaynaklandığını belirtti. Mikrofon uzatılan veli, "Tek şeritli olmasını istediler ama olabileceğini zannetmiyorum zaten burası ben doğduğumdan beri böyle çift şeritli. Şöyle olabilir; buraya arabalar park ediyor, park etmese daha güvenli olabilir." ifadeleriyle Halk TV'nin yönlendirmesini de boşa çıkarttı.

İsmail Küçükkaya vatandaşa müdahale etti: Tamam uzatmasın (Halk TV yayınından ekran görüntüsü)İsmail Küçükkaya vatandaşa müdahale etti: Tamam uzatmasın (Halk TV yayınından ekran görüntüsü)

İSMAİL KÜÇÜKKAYA MÜDAHALE ETTİ: TAMAM, UZATMASIN
Canlı yayında olayların kontrolünü kaybettiğini fark eden İsmail Küçükkaya, röportajın daha fazla sürmesini istemeyerek muhabiri durdurmaya çalıştı. Küçükkaya'nın "Tamam, peki, uzatmasın" sözleri duyuldu.

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