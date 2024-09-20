Halk TV yine yakalandı... İsmail Küçükkaya vatandaşa böyle müdahale etti: Tamam uzatmasın

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

HALK TV ALGI PEŞİNDE KOŞARKEN ÇUVALLADI

Muhabir, okul girişinde bekleyen bir veliye mikrofonu uzattı ancak aldığı cevap Halk TV'yi ve İsmail Küçükkaya'yı hüsrana uğrattı. Halk TV yayınından ekran görüntüsü Veli "Ne talebiniz var" sorunun sorulması üzerine, "Talebim yok, çok memnunum. Okuldan da öğretmenlerden de güvenim tam," diyerek yanıt verdi.