Çinli otomobillere ’izin belgesi’ zorunluluğu! Amaç yerli otomotiv sektörünü korumak

Çinli otomobillere izin belgesi zorunluluğu (Takvim Foto Arşiv) Geçen hafta ise bu kapsam genişletildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Daha önce sadece elektrikli otomobilleri kapsayan düzenleme, şarj edilebilen plug in hibrit otomobillerin yanı sıra elektrikli ve şarj edilebilen hibrit eşya taşımaya mahsus ticari araçların da dahil edilmesi ile birlikte daha da genişlemiş oldu.

Çinli otomobillere izin belgesi zorunluluğu (Takvim Foto Arşiv) Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, tebliğ kapsamına giren araç grubunun genişletildiğini belirterek "Özellikle son yıllarda ülkelerin rekabetçiliklerini korumak ve yerel tüketicinin güvenliğini tahsis etmek üzere dünya genelinde birçok tedbirin devreye alındığını gözlemlemekteyiz. Bugün kapsamı genişletilen Tebliğ'i ülkemiz tüketicisinin korunması, hizmet kalitesinin sağlanması, otomotiv sanayiinin rekabetçiliğinin gözetilmesi ve ekonomimiz açısından olumlu değerlendiriyoruz. Otomobil pazarında geçmişte yüzde 40'a ulaşmış olan yerli araç payının yüzde 25'e kadar gerilediği günümüzde, bu düzenleme otomobil pazarında yerli araç payının korunması/geliştirilmesi açısından da olumlu etki yaratacaktır" dedi.

Çinli otomobillere izin belgesi zorunluluğu (Takvim Foto Arşiv) TİCARİ ARAÇLAR DA ENGELLENDİ Türkiye'nin ticari araç üretiminde dünya çapında önemli oyuncular arasında yer aldığını hatırlatan Eroldu, "Ticari araç üretimimiz AB ülkeleri arasında bu sene birinci sıradan ikinci sıraya geriledi, dünyada ise dokuzuncu sıradayız. Ticari araçların adetsel ihracatımız içindeki payı yüzde 35, ticari araç pazarındaki yerli araç payı ise yüzde 40 seviyesinde. Son dönemde otomotiv dış ticaret dengesindeki otomobil grubu kaynaklı bozulmanın, ticari araç üretimimizin pozitif etkisi ile desteklendiği önemli bir gerçek. Ticaret Bakanlığımız tarafından yayımlanan Tebliğ kapsamına eşya taşımaya mahsus ticari araçların da uygulamaya eklenmiş olmasını ülkemiz ekonomisi açısından önemli görüyoruz. Ayrıca eşya taşımaya mahsus ticari araçların yanı sıra önümüzdeki dönemde yolcu taşımaya mahsus ticari araçların da düzenleme kapsamına alınmasının değerlendirilmesini önemli buluyoruz" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN