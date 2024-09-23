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Çinli otomobillere 'izin belgesi' zorunluluğu! Amaç yerli otomotiv sektörünü korumak

Türkiye, yerli ve milli otomotiv sektörünü korumak için yeni bir adım daha attı. Buna göre Çinli şarj edilebilir hibrit otomotiller ile şarj edilebilir hibrit hafif ticari araçlara izin belgesi zorunluluğu getirildi.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 06:39 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 07:05
Çinli otomobillere ’izin belgesi’ zorunluluğu! Amaç yerli otomotiv sektörünü korumak

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Türkiye otomotiv pazarında Çinli otomobillere olan talebin artması üzerine getirilen engellere yenileri eklendi. Tabiri caizse Çinli otomobillere karşı inşa edilen Türk duvarı daha da yükseldi.

Çinli otomobillere izin belgesi zorunluluğu (Takvim Foto Arşiv)Çinli otomobillere izin belgesi zorunluluğu (Takvim Foto Arşiv)

Türkiye yerli otomobil sanayini korumak ve Çinlilerin istilasına karşı koymak için önlemler alıyor. Yatırım yapanların ise önünü açıyor. Türkiye'de satış yapmaları için destek veriyor. Kısacası 'yatırım yoksa, destek yok' diyor.

Çinli otomobillere izin belgesi zorunluluğu (Takvim Foto Arşiv)Çinli otomobillere izin belgesi zorunluluğu (Takvim Foto Arşiv)

1 Ocak 2024'de Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin ithalatına "İzin Belgesi" alınması zorunluluğunu yürürlüğe girmişti. "İzin Belgesi" düzenlenebilmesi için 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olmasının belgelendirilmesi, elektrikli araç bakım onarımından sorumlu kişilerin yeterlilik belgesine sahip olması, ithalatçı firmanın Türkiye'de kurulu en az 40 personele sahip çağrı merkezi kurması gibi zorunluluklar getirilmişti.

Çinli otomobillere izin belgesi zorunluluğu (Takvim Foto Arşiv)Çinli otomobillere izin belgesi zorunluluğu (Takvim Foto Arşiv)

Geçen hafta ise bu kapsam genişletildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Daha önce sadece elektrikli otomobilleri kapsayan düzenleme, şarj edilebilen plug in hibrit otomobillerin yanı sıra elektrikli ve şarj edilebilen hibrit eşya taşımaya mahsus ticari araçların da dahil edilmesi ile birlikte daha da genişlemiş oldu.

Çinli otomobillere izin belgesi zorunluluğu (Takvim Foto Arşiv)Çinli otomobillere izin belgesi zorunluluğu (Takvim Foto Arşiv)

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, tebliğ kapsamına giren araç grubunun genişletildiğini belirterek "Özellikle son yıllarda ülkelerin rekabetçiliklerini korumak ve yerel tüketicinin güvenliğini tahsis etmek üzere dünya genelinde birçok tedbirin devreye alındığını gözlemlemekteyiz. Bugün kapsamı genişletilen Tebliğ'i ülkemiz tüketicisinin korunması, hizmet kalitesinin sağlanması, otomotiv sanayiinin rekabetçiliğinin gözetilmesi ve ekonomimiz açısından olumlu değerlendiriyoruz. Otomobil pazarında geçmişte yüzde 40'a ulaşmış olan yerli araç payının yüzde 25'e kadar gerilediği günümüzde, bu düzenleme otomobil pazarında yerli araç payının korunması/geliştirilmesi açısından da olumlu etki yaratacaktır" dedi.

Çinli otomobillere izin belgesi zorunluluğu (Takvim Foto Arşiv)Çinli otomobillere izin belgesi zorunluluğu (Takvim Foto Arşiv)

TİCARİ ARAÇLAR DA ENGELLENDİ

Türkiye'nin ticari araç üretiminde dünya çapında önemli oyuncular arasında yer aldığını hatırlatan Eroldu, "Ticari araç üretimimiz AB ülkeleri arasında bu sene birinci sıradan ikinci sıraya geriledi, dünyada ise dokuzuncu sıradayız. Ticari araçların adetsel ihracatımız içindeki payı yüzde 35, ticari araç pazarındaki yerli araç payı ise yüzde 40 seviyesinde. Son dönemde otomotiv dış ticaret dengesindeki otomobil grubu kaynaklı bozulmanın, ticari araç üretimimizin pozitif etkisi ile desteklendiği önemli bir gerçek. Ticaret Bakanlığımız tarafından yayımlanan Tebliğ kapsamına eşya taşımaya mahsus ticari araçların da uygulamaya eklenmiş olmasını ülkemiz ekonomisi açısından önemli görüyoruz. Ayrıca eşya taşımaya mahsus ticari araçların yanı sıra önümüzdeki dönemde yolcu taşımaya mahsus ticari araçların da düzenleme kapsamına alınmasının değerlendirilmesini önemli buluyoruz" dedi.

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Çinli otomobillere ’izin belgesi’ zorunluluğu! Amaç yerli otomotiv sektörünü korumak
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