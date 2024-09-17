Toyota’nın uygun fiyatlı yeni SUV modeli çok beğenildi! Toyoıta Starlet Cross Türkiye’ye gelecek mi?

💡 SPORTİF VE MODERN TASARIM Starlet Cross, ön kısmındaki keskin hatlı LED farları ve arka kısmındaki LED aydınlatma barı ile modern ve sportif bir görünüm sunuyor. Gece sürüşlerinde yüksek görünürlük sağlayan bu tasarım detayları, SUV tutkunlarını heyecanlandırıyor. 🌟

🔧 GÜÇLÜ VE VERİMLİ MOTOR SEÇENEKLERİ Toyota Starlet Cross, 1.5 litrelik atmosferik motoru ile 105 beygir güç üretiyor. 5 ileri manuel veya 4 ileri yarı otomatik şanzıman seçenekleriyle kullanıcıya sunuluyor. Ayrıca, Hindistan versiyonunda 1.0 ve 1.2 litrelik motor seçenekleri de mevcut. ⚙️

💰 UYGUN FİYAT! Güney Afrika'da 20 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Toyota Starlet Cross, gelişmekte olan diğer ülkelere de sunulacak. Ancak Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

⭐ Öne Çıkan Özellikler Dış Tasarım : Mat siyah bal peteği ızgara, LED farlar, 16" alaşım jantlar ve farklı renk seçenekleri.

: Mat siyah bal peteği ızgara, LED farlar, 16" alaşım jantlar ve farklı renk seçenekleri. İç Konfor : Apple CarPlay, Android Auto uyumlu dokunmatik ekran, hız sabitleyici, geri görüş kamerası.

: Apple CarPlay, Android Auto uyumlu dokunmatik ekran, hız sabitleyici, geri görüş kamerası. Performans : 1.5L motor, 77kW güç, 5.6-5.8 ℓ/100km yakıt tüketimi.

: 1.5L motor, 77kW güç, 5.6-5.8 ℓ/100km yakıt tüketimi. Güvenlik: ABS, EBD, VSC ve Yokuş Kalkış Desteği ile her yolculukta güvenlik! 🛡️