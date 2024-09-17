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Toyota'nın uygun fiyatlı yeni SUV modeli çok beğenildi! Toyoıta Starlet Cross Türkiye'ye gelecek mi?

Toyota, otomobil severleri heyecanlandıracak yeni bir adım atarak uygun fiyatlı kompakt SUV modeli Starlet Cross'u tanıttı. Güney Afrika’da satışa sunulan bu model, şık tasarımı ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 20:49 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 20:49
Toyota’nın uygun fiyatlı yeni SUV modeli çok beğenildi! Toyoıta Starlet Cross Türkiye’ye gelecek mi?

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Otomotiv devi Toyota, SUV segmentindeki iddiasını Starlet Cross ile sürdürüyor. Güney Afrika pazarında uygun fiyatlarla sunulan bu model, hem tasarımı hem de performansıyla kullanıcıların ilgisini çekmeye aday.

🚗 TOYOTA'NIN YENİ SUV MODELİ HEYECAN YARATIYOR!

Toyota, otomobil piyasasında ses getirecek bir adım atarak uygun fiyatlı SUV modeli "Starlet Cross"u tanıttı! Güney Afrika'da satışa sunulan bu model, kompakt SUV segmentinde dikkatleri üzerine çekiyor. 🌍

🔥 GÜNEY AFRİKA'YA STARLET CROSS RÜZGARI

Toyota, Hindistan'daki büyük başarısının ardından şimdi de Güney Afrika'da Starlet Cross ile piyasaya girdi. Suzuki Fronx'un kardeş modeli olan bu araç, göz alıcı tasarımı ve uygun fiyatıyla kullanıcıların ilgisini çekiyor. 💥

💡 SPORTİF VE MODERN TASARIM

Starlet Cross, ön kısmındaki keskin hatlı LED farları ve arka kısmındaki LED aydınlatma barı ile modern ve sportif bir görünüm sunuyor. Gece sürüşlerinde yüksek görünürlük sağlayan bu tasarım detayları, SUV tutkunlarını heyecanlandırıyor. 🌟

🔧 GÜÇLÜ VE VERİMLİ MOTOR SEÇENEKLERİ

Toyota Starlet Cross, 1.5 litrelik atmosferik motoru ile 105 beygir güç üretiyor. 5 ileri manuel veya 4 ileri yarı otomatik şanzıman seçenekleriyle kullanıcıya sunuluyor. Ayrıca, Hindistan versiyonunda 1.0 ve 1.2 litrelik motor seçenekleri de mevcut. ⚙️

💰 UYGUN FİYAT!

Güney Afrika'da 20 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Toyota Starlet Cross, gelişmekte olan diğer ülkelere de sunulacak. Ancak Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

⭐ Öne Çıkan Özellikler

  • Dış Tasarım: Mat siyah bal peteği ızgara, LED farlar, 16" alaşım jantlar ve farklı renk seçenekleri.
  • İç Konfor: Apple CarPlay, Android Auto uyumlu dokunmatik ekran, hız sabitleyici, geri görüş kamerası.
  • Performans: 1.5L motor, 77kW güç, 5.6-5.8 ℓ/100km yakıt tüketimi.
  • Güvenlik: ABS, EBD, VSC ve Yokuş Kalkış Desteği ile her yolculukta güvenlik! 🛡️

🚗 YENİLENEN TOYOTA FİYATLARI (EYLÜL 2024)

Corolla

  • 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.523.000 TL ➡️ 1.433.000 TL
  • 1.5 Dream Multidrive S: 1.583.500 TL ➡️ 1.518.500 TL
  • 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 1.900.000 TL ➡️ 1.835.000 TL

🚙 Corolla Hybrid

  • 1.8 Hybrid Dream e-CVT: 1.825.500 TL
  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 2.082.500 TL

🚙 Corolla Cross Hybrid

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT: 2.063.500 TL ➡️ 1.888.500 TL
  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT: 2.503.000 TL ➡️ 2.313.000 TL

🚗 Toyota C-HR Hybrid

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT: 1.899.000 TL ➡️ 1.615.000 TL

🚙 Yaris Cross Hybrid

  • 1.5 Hybrid Dream e-CVT: 1.720.000 TL ➡️ 1.619.000 TL

🚗 Yeni Yaris Hybrid

  • 1.5 Hybrid Flame e-CVT: 1.480.500 TL ➡️ 1.365.500 TL

🚗 Camry

  • 2.5 Hybrid Passion e-CVT: 3.811.550 TL

🚙 RAV4 Hybrid

  • 2.5 Hybrid 4x4 Flame e-CVT: 3.466.500 TL ➡️ 3.251.500 TL

🛻 Hilux

  • 2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T: 1.900.000 TL

🚐 Proace City

  • 1.5 D 130 HP Dream A/T: 1.231.000 TL ➡️ 1.207.000 TL

🚐 Proace City Cargo

  • 1.5 D Vision M/T: 910.000 TL
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