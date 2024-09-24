Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü





Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın António Guterres ile BM Genel Merkezi'nde verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Başkanlığını yürüttüğüm BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu çerçevesinde küresel ölçekte atık yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik çalışmalarımızı ele aldık. Bu vesileyle Sayın Guterres'i, Azerbaycan COP29 marjında gerçekleştirmeyi öngördüğümüz Danışma Kurulumuzun 3'üncü resmi toplantısına davet ettim. Sayın Genel Sekreter'e, Danışma Kurulumuzun faaliyetleri doğrultusunda gösterdiği güçlü destek için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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