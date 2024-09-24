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Başkan Erdoğan'dan A Haber'e özel açıklamalar: "Cinsiyetsizleştirme olayını asla tasvip etmiyoruz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın ardından A Haber mikrofonlarına değerlendirmelerde bulundu. Özellikle ailenin korunmasına dikkat çektiği konuşmasını hatırlatan A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un sorusunu cevaplayan Erdoğan, "Bütün bu konularda da özellikle cinsiyetsizleştirme olayını da asla tasvip etmiyoruz. Bütün bunlara karşı kutsal aile yapısını sahiplenmeye çağırıyorum." dedi.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 20:18 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 20:45
Başkan Erdoğan’dan A Haber’e özel açıklamalar: Cinsiyetsizleştirme olayını asla tasvip etmiyoruz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın ardından A Haber mikrofonlarına değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Erdoğan'dan A Haber'e özel açıklamalar

KUTSAL AİLE YAPISINI HEP BİRLİKTE SAHİPLENELİM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na hitabının ardından Türkevi'nin önünde A Haber'in sorularını yanıtladı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na hitabının ardından Türkevi'nin önünde A Haber'in sorularını yanıtladı. (AA)

CİNSİYETSİZLEŞTİRME OLAYINI ASLA TASVİP ETMİYORUZ
Ailenin korunmasına dikkat çektiği konuşmasını hatırlatan A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un sorusunu cevaplayan Erdoğan, "Söylediğimin arkasında aynen duruyorum. Bütün bu konularda da özellikle cinsiyetsizleştirme olayını da asla tasvip etmiyoruz, bütün bunlara karşı da kutsal aile yapısını hep birlikte sahiplenmeye diyoruz, el ele verelim. Bu şekilde kutsal aile yapımızı kutsayalım." şeklinde yanıt verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na hitabının ardından Türkevi'nin önünde A Haber'in sorularını yanıtladı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na hitabının ardından Türkevi'nin önünde A Haber'in sorularını yanıtladı. (AA)

ABD İSRAİL'İN KARŞISINDA YER ALMALI
Başkan Erdoğan, "Sizden önce Biden, 'İkinci bir Gazze istemiyoruz.' dedi. (Necip) Mikati de buraya gelemedi. Lübnan'a da konuşmanızda bir yer verdiniz. Fakat bir yandan da bakıyoruz, ABD arka planda İsrail'i desteklemeye devam ediyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, "ABD burada kesinlikle tavrını açık, net ortaya koymalı ve İsrail'in yanında değil karşısında yerini almalı." diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na hitabının ardından Türkevi'nin önünde A Haber'in sorularını yanıtladı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na hitabının ardından Türkevi'nin önünde A Haber'in sorularını yanıtladı. (AA)

F-35 PROGRAMINDA GELİŞME VAR MI?
ABD'li bir basın mensubunun, F-35 programıyla ilgili bir gelişme olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine Erdoğan'ın, "Şu an bir gelişme yok" yanıtını verdiği öğrenildi.

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