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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür: Kıbrıs Türk halkının sesi soluğu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başkan Erdoğan'ın BM'deki konuşması sonrası kendisi ve halkı adına teşekkür etti. rdoğan'ın Genel Kurul'daki konuşmasında yer alan KKTC'yle ilgili ifadelerin kendilerini onurlandırdığını vurgulayan Tatar, "Sayın Cumhurbaşkanı, temsiliyetimizi engellemek isteyenlere en iyi yanıtı vererek, Kıbrıs Türk halkının sesi ve soluğu olarak, haklı davamızın dünya gündemine bir kez daha kalın harflerle girmesine vesile olmuştur" dedi.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 22:12 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 22:12
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Kıbrıs Türk halkının sesi soluğu

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada uluslararası toplumu KKTC'yi tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kendisi ve halkı adına teşekkür etti.



KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Tatar, Başkan Erdoğan'ın BM 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, Kıbrıs Türklerinin haklarına vurgu yaparak dünya devletlerine KKTC'yi tanımaları yönünde çağrı yaptığına dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına en derin saygılarımla şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.



Tatar açıklamasında, Erdoğan'ın Genel Kurul'daki konuşmasında yer alan KKTC'yle ilgili ifadelerin kendilerini onurlandırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Sayın Cumhurbaşkanı, temsiliyetimizi engellemek isteyenlere en iyi yanıtı vererek, Kıbrıs Türk halkının sesi ve soluğu olarak, haklı davamızın dünya gündemine bir kez daha kalın harflerle girmesine vesile olmuştur. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yapmış olduğu tarihi konuşmasında, en net ifadelerle federasyon modelinin tamamen geçerliliğini yitirdiğini, özden gelen haklarımız olan egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün yeniden tescil edilmesinin şart olduğunu ve Kıbrıs Türklerine uygulanan tecridin son bulması gerektiğini vurgulamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı, Kıbrıs'ta iki devlet ve iki halk olduğu gerçeğiyle bugün de uluslararası toplumu bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet etmiştir."

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