KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Kıbrıs Türk halkının sesi soluğu





"Sayın Cumhurbaşkanı, temsiliyetimizi engellemek isteyenlere en iyi yanıtı vererek, Kıbrıs Türk halkının sesi ve soluğu olarak, haklı davamızın dünya gündemine bir kez daha kalın harflerle girmesine vesile olmuştur. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yapmış olduğu tarihi konuşmasında, en net ifadelerle federasyon modelinin tamamen geçerliliğini yitirdiğini, özden gelen haklarımız olan egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün yeniden tescil edilmesinin şart olduğunu ve Kıbrıs Türklerine uygulanan tecridin son bulması gerektiğini vurgulamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı, Kıbrıs'ta iki devlet ve iki halk olduğu gerçeğiyle bugün de uluslararası toplumu bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet etmiştir."

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