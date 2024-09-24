Başkan Erdoğan’ın BM konuşması sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti.
Bahçeli, Genel Kurul'daki hitabının ardından Başkan Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti.
Bahçeli, Genel Kurul'daki hitabının ardından Başkan Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Bahçeli, Erdoğan'ı konuşmasından dolayı tebrik etti.