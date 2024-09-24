Başkan Erdoğan’ın BM konuşması sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti.

Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu (AA)



Bahçeli, Genel Kurul'daki hitabının ardından Başkan Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.