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Başkan Erdoğan'ın BM konuşması sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den tebrik telefonu

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 19:50 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 19:54
Başkan Erdoğan’ın BM konuşması sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den tebrik telefonu

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti.
Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu (AA)Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu (AA)

Bahçeli, Genel Kurul'daki hitabının ardından Başkan Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MHP lider Devlet Bahçeli ve Başkan Erdoğan (AA)MHP lider Devlet Bahçeli ve Başkan Erdoğan (AA)

Görüşmede, Bahçeli, Erdoğan'ı konuşmasından dolayı tebrik etti.

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