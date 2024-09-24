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Başkan Erdoğan'dan kuvvet kullanma çağrısı: "Cinayet şebekesi İsrail'i durdurun" | 74 yıl önce Türkiye yazdı: Barış İçin Birlik Kararı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'nda tarihi bir konuşmaya imza attı. Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'e karşı kuvvet kullanma çağrısında bulunan Erdoğan, "Genel Kurul'un, 1950 tarihli 'Barış İçin Birlik Kararında' mevcut olduğu gibi kuvvet kullanma tavsiyesinde bulunma yetkisinin, bu süreçte mutlaka değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına katılan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, kararı yazan 7 ülkeden birinin Türkiye olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 19:42 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 20:02
Başkan Erdoğan’dan kuvvet kullanma çağrısı: Cinayet şebekesi İsrail’i durdurun | 74 yıl önce Türkiye yazdı: Barış İçin Birlik Kararı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır." dedi.

Başkan Erdoğan, New York'taki 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden dünyaya hitap etti. (AA)Başkan Erdoğan, New York'taki 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden dünyaya hitap etti. (AA)

ULUSLARARASI TOPLUMA MÜDAHALE ÇAĞRISI
Erdoğan, İsrail'in oyalama ve aldatma hamlelerine daha fazla prim verilmemesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:

"2735 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının uygulanmadığı bir ortamda, İsrail'e yönelik zorlayıcı tedbirler gündeme alınmalıdır. İsrail'in tutumu bir kez daha göstermiştir ki, uluslararası toplumun Filistinli sivillere yönelik bir koruma mekanizması geliştirmesi zaruridir. Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır. Genel Kurul'un, 1950 tarihli 'Barış İçin Birlik Kararında' mevcut olduğu gibi kuvvet kullanma tavsiyesinde bulunma yetkisinin, bu süreçte mutlaka değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalı, rehine-mahkum takası gerçekleştirilmeli, insani yardımlar engelsiz ve kesintisiz olarak Gazze'ye ulaştırılmalıdır."

Başkan Erdoğan, New York'taki 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden dünyaya hitap etti. (AA)Başkan Erdoğan, New York'taki 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden dünyaya hitap etti. (AA)

7 ÜLKEDEN BİRİ TÜRKİYE
Başkan Erdoğan'ın sözünü ettiği Barış İçin Birlik Kararı'nın önemine A Haber canlı yayınında dikkat çeken TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, kararı yazan 7 ülkeden birinin Türkiye olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan, New York'taki 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden dünyaya hitap etti. (AA)Başkan Erdoğan, New York'taki 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden dünyaya hitap etti. (AA)

Başkan Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçunu BM kürsüsünden ilan ettiğini belirten Yüksel, Başkan Erdoğan'ın bundan 74 yıl önce BM Genel Kurulu'nda alınan bir kararı hatırlattığına vurgu yaptı.

Barış İçin Birlik Kararı ne anlama geliyor?

Yüksel, "Barış İçin Birlik Kararı 1950 tarihinde buna vurgu yaptı. Bunun önemi şundan kaynaklanıyor. Güvenlik Konseyi bildiğiniz gibi vetodan dolayı bir çıkmaz içerisinde. Dünya 5'ten büyüktür derken sayın cumhurbaşkanımız Güvenlik Konseyi'nin aslında kuvvet kullanmaya yaptırıma yönelik karar alamadığını söyledi. Bunun alternatifi olarak Genel Kurul'a hitap ederken aslında 74 yıl önce barış için birlik kararını almıştı ve Türkiye kararı yazan 7 devletten biriydi. İsrail'i durdurma noktasında kuvvet kullanma noktasında bir karar alınırsa Türkiye'nin bu konuda desteğini vurguladı." dedi.

Başkan Erdoğan, New York'taki 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden dünyaya hitap etti. (AA)Başkan Erdoğan, New York'taki 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden dünyaya hitap etti. (AA)

Başkan Erdoğan'ın 79 yıl önce insanlık Hitler'i nasıl durdurduysa bugün de İsrail'i durdurma çağrısı yaptığını belirten Yüksel, "Bu konuşmanın ardından adımlar atılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

BARIŞ İÇİN BİRLİK KARARI NEDİR?
Barış İçin Birlik Kararı, uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesinde birincil sorumluluğa sahip Güvenlik Konseyi'nin, veto sebebiyle bu görevini yerine getirmede başarısız olması neticesinde barış ve güvenliğin sürdürülmesinde ikincil sorumluluğa sahip Genel Kurul'un söz sahibi olmasını öngören bir BM Genel Kurul kararıdır.

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