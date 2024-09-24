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ABD'de Gazze için yoğun diplomasi! Başkan Erdoğan'ın kritik temasları sürüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde peş peşe kritik temaslar gerçekleştirmeye devam ediyor. Erdoğan son olarak Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres ile görüştü.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 19:10 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 19:37
ABD’de Gazze için yoğun diplomasi! Başkan Erdoğan’ın kritik temasları sürüyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta peş peşe kritik temaslar gerçekleştiriyor.

    Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama (AA)Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama (AA)

    ABD'DE DİPLOMASİ ZİRVESİ

    Başkan Erdoğan, New York'taki ilk gün temaslarında önce Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i Türkevi'nde kabul etti.

    Başkan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan (AA)Başkan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan (AA)

    Başkan Erdoğan temaslarının ikinci gününde ise UCM Başsavcısı Khan, Kuveyt Veliaht Prensi Al-Sabah ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ı kabul etti.

    ABDde diplomasi zirvesi! Başkan Erdoğandan peş peşe kritik temaslar... İsrailin zulmünü anlattıABDde diplomasi zirvesi! Başkan Erdoğandan peş peşe kritik temaslar... İsrailin zulmünü anlattı



    ERDOĞAN'IN GÜNDEMİ GAZZE
    Erdoğan görüşmelerinde, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamların bölgesel ve küresel barışa zarar verdiğini belirterek, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerine artık bir dur denmesinin gerektiğini kaydetti.

    CANLI ANLATIM
    19:33 24 Eylül 2024
    GUTERRES İLE GÖRÜŞTÜ

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

    Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.

    Erdoğan, genel kurula hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde Guterres ile görüştü.

    Görüşme, basına kapalı yapıldı.

    18:54 24 Eylül 2024
    1 YILDA 6. GÖRÜŞME

    Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, temaslarını sürdürüyor. Başkan  Erdoğan, genel kurula hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde Miçotakis'i kabul etti.

    Görüşmede Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan Türkiye ile Yunanistan’ın iyi komşuluk esası ekseninde geleceğe emin adımlarla ilerleyebileceğini, iki ülke arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin ve Atina Bildirgesi’nin lafzı ve ruhu doğrultusunda hareket etmenin iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti.

    Başkan Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki saldırılarının masum sivillerin yanı sıra bölgenin huzurunu hedef aldığını, krizin bölgeye yayılması riskinin bulunduğunu, insani yardımların Gazze’ye engelsiz ulaştırılması için İsrail’e baskı yapılmasının önemli olduğunu söyledi.
     

    1 YILDA 6. GÖRÜŞME

    Öte yandan ikili bir yılda 6. kez bir araya gelmiş oldu. 

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