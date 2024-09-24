ABD’de Gazze için yoğun diplomasi! Başkan Erdoğan’ın kritik temasları sürüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta peş peşe kritik temaslar gerçekleştiriyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta peş peşe kritik temaslar gerçekleştiriyor.
ABD'DE DİPLOMASİ ZİRVESİ
Başkan Erdoğan, New York'taki ilk gün temaslarında önce Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i Türkevi'nde kabul etti.
Başkan Erdoğan temaslarının ikinci gününde ise UCM Başsavcısı Khan, Kuveyt Veliaht Prensi Al-Sabah ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ı kabul etti.
ERDOĞAN'IN GÜNDEMİ GAZZE
Erdoğan görüşmelerinde, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamların bölgesel ve küresel barışa zarar verdiğini belirterek, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerine artık bir dur denmesinin gerektiğini kaydetti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan, genel kurula hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde Guterres ile görüştü.
Görüşme, basına kapalı yapıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, temaslarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan, genel kurula hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde Miçotakis'i kabul etti.
Görüşmede Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan Türkiye ile Yunanistan’ın iyi komşuluk esası ekseninde geleceğe emin adımlarla ilerleyebileceğini, iki ülke arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin ve Atina Bildirgesi’nin lafzı ve ruhu doğrultusunda hareket etmenin iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti.
Başkan Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki saldırılarının masum sivillerin yanı sıra bölgenin huzurunu hedef aldığını, krizin bölgeye yayılması riskinin bulunduğunu, insani yardımların Gazze’ye engelsiz ulaştırılması için İsrail’e baskı yapılmasının önemli olduğunu söyledi.
1 YILDA 6. GÖRÜŞME
Öte yandan ikili bir yılda 6. kez bir araya gelmiş oldu.