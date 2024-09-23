Yunus Emre Geçti’nin poşetle sevkine soruşturma iddiası yalanlandı | SÖZCÜ’nün iftiralarına soruşturma





POŞET İFTİRASINA SORUŞTURMA

Yerlikaya, söz konusu yalan haberi yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar alçakça bir yalandır. Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de Valiliğimizce herhangi bir soruşturma açılmamıştır. Bu yalan haberleri yayanlar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır."