Yunus Emre Geçti’nin poşetle sevkine soruşturma iddiası yalanlandı | SÖZCÜ’nün iftiralarına soruşturma

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin poşetle adliyeye sevk edildiği görüntülere soruşturma açıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin poşetle adliyeye sevk edildiği görüntülere soruşturma açıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
POŞET İFTİRASINA SORUŞTURMA
Yerlikaya, söz konusu yalan haberi yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar alçakça bir yalandır. Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de Valiliğimizce herhangi bir soruşturma açılmamıştır. Bu yalan haberleri yayanlar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır."
SÖZCÜ'NÜN YALANI ELİNDEP PATLADI
Bilindiği gibi iddiaları CHP fondaşı SÖZCÜ gazetesi servis etmişti.
Haberde, "SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, İçişleri Bakanlığı'nın, şüpheliye çöp poşeti geçirilmesiyle ilgili olarak soruşturma açıldığını duyurdu." ifadeleriyle alçakça bir yalana imza atılmıştı.