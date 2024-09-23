SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Yunus Emre Geçti'nin poşetle sevkine soruşturma iddiası yalanlandı | SÖZCÜ'nün iftiralarına soruşturma

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin poşetle adliyeye sevk edildiği görüntülere soruşturma açıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bilindiği gibi iddiaları CHP fondaşı SÖZCÜ gazetesi servis etmişti. Yerlikaya, söz konusu yalan haberi yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 17:57 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 18:43
Yunus Emre Geçti’nin poşetle sevkine soruşturma iddiası yalanlandı | SÖZCÜ’nün iftiralarına soruşturma

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin poşetle adliyeye sevk edildiği görüntülere soruşturma açıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



POŞET İFTİRASINA SORUŞTURMA
Yerlikaya, söz konusu yalan haberi yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar alçakça bir yalandır. Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de Valiliğimizce herhangi bir soruşturma açılmamıştır. Bu yalan haberleri yayanlar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır."

Poşetle sevkine soruşturma iddiasına yalanlama geldi

SÖZCÜ'nün yaptığı yalan haber (Ekran görüntüsü/Takvim.com.tr)SÖZCÜ'nün yaptığı yalan haber (Ekran görüntüsü/Takvim.com.tr)

SÖZCÜ'NÜN YALANI ELİNDEP PATLADI
Bilindiği gibi iddiaları CHP fondaşı SÖZCÜ gazetesi servis etmişti.

SÖZCÜ'nün sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsğ/Twitter)SÖZCÜ'nün sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsğ/Twitter)

Haberde, "SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, İçişleri Bakanlığı'nın, şüpheliye çöp poşeti geçirilmesiyle ilgili olarak soruşturma açıldığını duyurdu." ifadeleriyle alçakça bir yalana imza atılmıştı.

Polisi şehit eden Yunus Emre Geçti tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiPolisi şehit eden Yunus Emre Geçti tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yunus Emre Geçti’nin poşetle sevkine soruşturma iddiası yalanlandı | SÖZCÜ’nün iftiralarına soruşturma
Başkan Erdoğan’dan New York’ta yoğun diplomasi: Geleceğin Zirvesi oturumuna hitap edecek liderlerle bir araya gelecek
Türk Telekom
Gaziantep FK - Trabzonspor | Fırtına’nın 11’i belli oldu
Artık Mansur’un ’SÖZCÜ’sü mü? CHP’deki adaylık savaşında saflar sıklaşıyor... Hem manşetten hem TV’den İmamoğlu’nu küplere bindirdiler
Şehit polis Şeyda Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı! Yürekleri parçalayan görüntü: Eşi tabutunu öperek...
Polisi şehit eden Yunus Emre Geçti tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi
Tel Aviv-Beyrut hattında misilleme savaşı! İsrail ordusu Lübnan’ın başkenti Beyrut’a hava saldırısı düzenledi
Talabani ateşle oynuyor! Mehmetçik vurdukça köşeye sıkıştı... PKK/PYD ile ortak çalışmaya ihtiyacımız var
Süper Lig’in şampiyonunu duyurdular! 2 puan farkla...
Emekliye üçlü zam! Enflasyon artışı + refah payı + taban aylık formülü... En düşük maaş ne kadar olacak?
CHP’de penaltı kavgası şiddetlendi! Ekremcilerden Mansur Yavaş’a olay mesaj: İstediği anketi yaptırsın ülkeyi yönetecek potansiyeli yok
Ümraniye’de Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz’ın nikah fotoğrafları ortaya çıktı
Fenerbahçe’de kadro değişiyor! O isimler kulübeye
Ali Koç’un vermediği söz yine gündem! ’Bu ne yaman çelişki’
SON DAKİKA