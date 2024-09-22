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MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde sözleşmeli er Maşallah Abakay şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde, 22 Eylül’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında sözleşmeli er Maşallah Abakay şehit oldu" denildi.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 11:52 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 11:59
MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde sözleşmeli er Maşallah Abakay şehit oldu

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi sırasında Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde, 22 Eylül 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Maşallah Abakay için taziye mesajı yayımladı. Güler mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 22 Eylül 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

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