MİT ve Emniyet’ten PKK/KCK’ya operasyon: Avustralya yapılanmasında faaliyet gösteren terörist Çiğdem Aslan yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu PKK/KCK Avustralya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Çiğdem Aslan İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu PKK/KCK Avustralya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Çiğdem Aslan İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
MİT UZUN SÜREDİR TAKİP EDİYORDU
Avustralya'da örgüt adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edilen PKK/KCK'lı Çiğdem Aslan, MİT tarafından uzun süredir takip altındaydı. Üst düzey örgüt mensupları ile irtibatlı olan Çiğdem Aslan'ın faaliyetleri adım adım izlendi.
ORTAK OPERASYONLA YAKALANDI
Sürdürülen yakın takip neticesinde İstanbul Havalimanı'ndan Avustralya'ya gideceği tespit edilen Çiğdem Aslan, MİT ve İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyon ile kıskıvrak yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan PKK/KCK'lı Çiğdem Aslan, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.