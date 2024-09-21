MİT ve Emniyet’ten PKK/KCK’ya operasyon: Avustralya yapılanmasında faaliyet gösteren terörist Çiğdem Aslan yakalandı

Avustralya yapılanmasında faaliyet gösteren terörist Çiğdem Aslan

MİT UZUN SÜREDİR TAKİP EDİYORDU

Avustralya'da örgüt adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edilen PKK/KCK'lı Çiğdem Aslan, MİT tarafından uzun süredir takip altındaydı. Üst düzey örgüt mensupları ile irtibatlı olan Çiğdem Aslan'ın faaliyetleri adım adım izlendi.