ANKA 3 ilk testinden başarıyla geçti: 12. sortide 12!

ANKA 3 hedefi 12'den vurdu (TUSAŞ'ın paylaşımından ekran görüntüsü)
ASELSAN AF500 Elektro Optik kamera takılı ANKA III'ün yaptığı test, ROKETSAN tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti kullanılarak gerçekleştirildi. ANKA III'ün testlerde gösterdiği üstün performans, ülkemizin operasyonel yetenekleri ve savunma kapasitesine gelecekte büyük katkı sunacağının göstergesidir. Türkiye Yüzyılı'nda hızla gelişen savunma sanayiimize gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz."
ANKA 3'ün özellikleri (İnfografik: AA)