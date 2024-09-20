ANKA 3 ilk testinden başarıyla geçti: 12. sortide 12!

12. SORTİDE HEDEFİ 12'DEN VURDU Gökyüzünün kahramanı olarak nitelendirilen ANKA 3, 12. sortide hedefi 12'den vurarak önemli bir başarıya imza attı.

Bu önemli test sırasında, ASELSAN tarafından geliştirilen AF500 Elektro Optik Kamera sistemi ile donatılan ANKA 3, ROKETSAN tarafından üretilen Teber-82 Güdüm Kiti ile hedefini tam isabetle vurdu.

ANKA 3 ilk testinden başarıyla geçti (TUSAŞ'ın paylaşımından ekran görüntüsü)

ANKA 3'ÜN OPERASYONEL BAŞARISI

Testin başarıyla sonuçlanması, Türkiye'nin operasyonel yeteneklerinin ve savunma kapasitesinin ne kadar ileri bir seviyeye taşındığını bir kez daha gösterdi.