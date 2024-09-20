Dolandırıcılık ve suç örgütüne üyelik suçlarından yargılanan Bahar Candan ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu 6 sanık, Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında tahliye edildi. Peki Bahar Candan kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte tüm detaylar...

Bahar Candan, salonda bulunan anneannesine "Babam gelmeyecek mi?" diye sorarken, ablası Gülnihal Çiçek'in gelip gelmediğine sık sık baktı. Öte yandan Nihal Candan, kameralara kalp işareti yaparak destekçilerine mesaj gönderdi.

Duruşmada, Bahar Candan'ın yanı sıra diğer 5 sanık da tahliye edildi. Davanın detaylarına inen iddianamede, Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun liderliğindeki şebekenin ucuza araç sattıkları iddiasıyla vatandaşları dolandırdığı belirtiliyordu.