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Bahar Candan tahliye mi edildi, cezaevinden çıktı mı?

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından yargılanan Bahar Candan 2023 Kasım ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 20 Eylül 2024 itibariyle Bahar Candan ve 6 sanık tahliye edildi. İşte Bahar Candan ile ilgili son gelişmeler...

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 20:21 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 20:23
Bahar Candan tahliye mi edildi, cezaevinden çıktı mı?

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Dolandırıcılık ve suç örgütüne üyelik suçlarından yargılanan Bahar Candan ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu 6 sanık, Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında tahliye edildi. Peki Bahar Candan kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte tüm detaylar...

Bahar Candan, salonda bulunan anneannesine "Babam gelmeyecek mi?" diye sorarken, ablası Gülnihal Çiçek'in gelip gelmediğine sık sık baktı. Öte yandan Nihal Candan, kameralara kalp işareti yaparak destekçilerine mesaj gönderdi.

Duruşmada, Bahar Candan'ın yanı sıra diğer 5 sanık da tahliye edildi. Davanın detaylarına inen iddianamede, Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun liderliğindeki şebekenin ucuza araç sattıkları iddiasıyla vatandaşları dolandırdığı belirtiliyordu.

Nihal Candan (TAKVİM ARŞİV)Nihal Candan (TAKVİM ARŞİV)

Gülnihal Çiçek'in Tutukluluk Süresi Dikkate Alındı

İddianamede, 38 müşteki, 1 müşteki şüpheli ve 21 sanığın yer aldığı belirtiliyordu. Gülnihal Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edildiği bilgisi de iddianamede yer alıyordu.

Bahar Candan duruşma çıkışı. (TAKVİM ARŞİV)Bahar Candan duruşma çıkışı. (TAKVİM ARŞİV)

Davada Bir Sonraki Duruşma Tarihi Henüz Belli Değil

Bahar Candan'ın ve diğer sanıkların tahliye edilmesiyle birlikte davanın geleceği belirsizliğini koruyor. Bir sonraki duruşma tarihi henüz açıklanmadı.

Bahar Candan (TAKVİM ARŞİV)Bahar Candan (TAKVİM ARŞİV)

BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kendisini de ünlü yapan İşte Benim Stilim ile adını duyuran Nihal Candan'ın kardeşidir.

Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde eğitim görüyor. Bahar Candan "Dondurma Gibisin" isimli parçasına çektiği klibin ardından "Dom Pérignon" isimli parçasına klipler çekmişti.

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