Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında meydana gelen patlama, çevredeki süpermarketi ve bahçeleri sular altında bıraktı. Olay sonrası tonlarca su marketin içerisine dolarken, içeride mahsur kalan müşteriler ve çalışanlar çevredeki vatandaşların yardımıyla tahliye edildi.

Bodrum'da patlayan isale hattı marketi göle çevirdi (AA)

MARKET SULAR ALTINDA KALDI

Geriş Mahallesi Erdemil Caddesi'nde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte tonlarca su yola aktı, bir süpermarket sular altında kaldı.

Markette mahsur kalanları vatandaşlar kurtardı (AA)

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI

Ne olduğunu anlayamadan içerideki müşteriler ve çalışanlar, aniden yükselen sularla birlikte büyük panik yaşadı. Vatandaşlar, mahsur kalanları güçlükle tahliye etti. Market büyük hasar alırken, çevredeki bahçeler de su altında kaldı.

Bodrum'da patlayan isale hattı patladı (AA)

BÖLGE GENELİNDE SU KESİNTİSİ OLDU

Ekipler ihbar üzerine hızlıca müdahale ederek suyu kesti ve hattın onarımı için çalışmalara başladı. Bölge genelinde su kesintilerinin süreceği öğrenildi. Ekipler aynı zamanda marketteki suyu tahliye etmeye başladı.