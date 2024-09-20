PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Bir CHP belediyeciliği klasiği! Bodrum'da isale hattı patladı: Market göle döndü

CHP'nin yönettiği Bodrum’un içme ve kullanma suyunun sağlandığı isale hattı yine patladı. Patlamanın ardından süpermarket ve çevredeki bahçeler sular altında kaldı. Tonlarca su markete dolarken, içeride müşteriler mahsur kaldı. Belediyenin ihmalkarlığını çalışanlar ve vatandaşlar ödedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 21:55 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 21:55
Bir CHP belediyeciliği klasiği! Bodrum’da isale hattı patladı: Market göle döndü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında meydana gelen patlama, çevredeki süpermarketi ve bahçeleri sular altında bıraktı. Olay sonrası tonlarca su marketin içerisine dolarken, içeride mahsur kalan müşteriler ve çalışanlar çevredeki vatandaşların yardımıyla tahliye edildi.

Bodrum'da patlayan isale hattı marketi göle çevirdi (AA)Bodrum'da patlayan isale hattı marketi göle çevirdi (AA)

MARKET SULAR ALTINDA KALDI

Geriş Mahallesi Erdemil Caddesi'nde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte tonlarca su yola aktı, bir süpermarket sular altında kaldı.

Markette mahsur kalanları vatandaşlar kurtardı (AA)Markette mahsur kalanları vatandaşlar kurtardı (AA)

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI

Ne olduğunu anlayamadan içerideki müşteriler ve çalışanlar, aniden yükselen sularla birlikte büyük panik yaşadı. Vatandaşlar, mahsur kalanları güçlükle tahliye etti. Market büyük hasar alırken, çevredeki bahçeler de su altında kaldı.

Bodrum'da patlayan isale hattı patladı (AA)Bodrum'da patlayan isale hattı patladı (AA)

BÖLGE GENELİNDE SU KESİNTİSİ OLDU

Ekipler ihbar üzerine hızlıca müdahale ederek suyu kesti ve hattın onarımı için çalışmalara başladı. Bölge genelinde su kesintilerinin süreceği öğrenildi. Ekipler aynı zamanda marketteki suyu tahliye etmeye başladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye’den BMGK oturumunda ’teröristan’ uyarısı! Konu Suriye mesaj ABD’ye | PKK’nın uykularını kaçıran Ankara - Şam süreci
AK Parti’de kan değişimi! Kimler geldi kimler gitti? Başkan Erdoğan’dan yeni atamalar
Narin Güran cinayetinde Kürtçe deşifre! 37 saniyelik görüşme dosyada... Amca Salim Güran işçisi Ramazan Atasoy’a ne dedi?
İsrail ile Beyrut arasında misilleme savaşı! Tel Aviv’den İbrahim Aqil iddiası: Nasrallah’ın bir numarası öldü mü?
Başkan Erdoğan’dan Türkiye’nin huzurundan taviz vermeyiz mesajı! İsrail’e Arz-ı Mev’ud tokadı
CHP İsrail’in kayığına bindi! Siyonist verilerle sistematik yalan... Tek amaçları Türkiye’nin Filistin çabalarını sekteye uğratmak
Narin’in katledilmesi sonrası ölüm listesi ortaya çıktı: Tavşantepe Köyü’nde hayatını kaybeden 15 çocuktan 9’u Güran Ailesi’nden!
Türkiye’nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformunun adı ne olacak? Bakan açıkladı: 4,4 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak
Foreign Affairs’ten Washington’a misilleme baskısı! ABD askerleri hedef olacak deyip itiraf ettiler
Lübnan saldırısında oklar bu kez Norveç’te! İsrail bağı ortaya çıktı teknoloji uzmanı ortadan kayboldu
Hocalardan sürpriz! Derbi öncesi 11’ler netleşti
Seçil Erzan hakim karşısında! Fatih Terim’in ifadesi soruldu! İtiraf geldi: 700 bin dolar aldım! Paraları masajda veriyorduk
Uyuşturucu kaçakçısı Urfi Çetinkaya cezaevinde öldü! 20 milyar TL’lik suç serveti... Yakalandığı operasyon
Narin Güran’ın köyü Tavşantepe için dikkat çeken rapor: Çocuklara baskı mı yapıldı?
Arda Turan’dan çok konuşulacak derbi sözleri! Galatasaray kazanırsa...
SON DAKİKA