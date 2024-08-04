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Sefkan Çelik cinayetinde Barış Boyun parmağı! İnfaz emrini İtalya'dan vermiş! Çamaşır suyu detayı

İstanbul’da suç örgütü üyesi Sefkan Çelik’in sokak ortasında uğradığını saldırının altından Barış Boyun çıktı. Buna gör Barış Boyun, sosyal medyadan canlı yayın açıp kendisine hakaret yağdıran Sefkan Çelik’in infazını İtalya’dan verdi. Saldırının ardından hızla olay yerinden ayrılan infaz timi, Gazi Mahallesi'nde aracı çamaşır suyu ile temizleyip Bakırköy'de boş bir alana bıraktı.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 13:48 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 14:03
Sefkan Çelik cinayetinde Barış Boyun parmağı! İnfaz emrini İtalya’dan vermiş! Çamaşır suyu detayı

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Kan donduran infaz 2022 yılında İstanbul Sultangazi'de yaşandı. Olaydan 1 hafta önce de silahlı saldırıya uğrayan Sefkan Çelik, husumetlileriyle girdiği çatışmada ağır yaralandı.

SEFKAN ÇELİKSEFKAN ÇELİK

Olayda başına 2, sağ ayağına da 1 kurşun isabet eden Çelik kurtarılamadı. Sefkan Çelik'in ölümüyle ilgili detaylarına ulaşıldı.

SEFKAN ÇELİKSEFKAN ÇELİK
İddiaya göre Çelik, Barış Boyun'un çetesi ile arasında anlaşmazlıklar yaşayan Emrah A. ve Mustafa G'nin liderliğini yaptığı suç örgütüne üyeydi. Boyun iddiaya göre Sefkan Çelik'i arayarak o grupla görüşmemesini istedi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Bu isteği reddeden Çelik ise Mustafa G. ile birlikte bir sosyal medya platformunda canlı yayın açarak Barış Boyun'a küfürler yağdırdı.

ÇETE LİDERİ BARIŞ BOYUNÇETE LİDERİ BARIŞ BOYUN

5 BİN TL'YE ARABA SATIN ALINDI
Görüntüleri izleyen Barış Boyun'un İtalya'dan verdiği talimatla saldırı için hazırlıklar başladı. İnfaz timi, hırsızlık çetesi ile temasa geçerek kendileri için bir araç temin etmelerini istedi. Çete, infazdan 2 gün önce E.S.K'nin evine girerek otomobilinin anahtarlarını çaldı ve saldırganlara 5 bin Türk lirası karşılığında teslim etti.

SEFKAN ÇELİK VE BARIŞ BOYUNSEFKAN ÇELİK VE BARIŞ BOYUN

PUSU KURDULAR
Olay günü akşam saatlerinde Şahin lakaplı H.K, Sefkan Çelik'i arayarak arkadaşlarının geleceğini ve uyuşturucu temin etmesini istedi. H.K'nin "Araba ile geldiler, seni bekliyorlar' demesi üzerine Oğuzhan Günbay ile birlikte sokağa çıkan Sefkan Çelik'e otomobilden ateş açıldı.

ÇAMAŞIR SUYU İLE TEMİZLEDİLER
Saldırının ardından hızla olay yerinden ayrılan infaz timi, Gazi Mahallesi'nde aracı çamaşır suyu ile temizleyip Bakırköy'de boş bir alana bıraktı.

CİNAYETTE KULLANILAN ARACIN TEMİZLENME GÖRÜNTÜLERİCİNAYETTE KULLANILAN ARACIN TEMİZLENME GÖRÜNTÜLERİ

Yüzlerce MOBESE görüntüsünü inceleyen ekipler Çelik'in infazına karışan İ.E., F.İ, H.K., H.Ö., O.B., O.B, T.S'yi yakaladı. Öte yandan çetenin birçok suçtan 103 suç eylemine karıştıkları belirlendi.

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