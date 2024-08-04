Sefkan Çelik cinayetinde Barış Boyun parmağı! İnfaz emrini İtalya’dan vermiş! Çamaşır suyu detayı

Olayda başına 2, sağ ayağına da 1 kurşun isabet eden Çelik kurtarılamadı. Sefkan Çelik 'in ölümüyle ilgili detaylarına ulaşıldı.

SEFKAN ÇELİK

İddiaya göre Çelik, Barış Boyun'un çetesi ile arasında anlaşmazlıklar yaşayan Emrah A. ve Mustafa G'nin liderliğini yaptığı suç örgütüne üyeydi. Boyun iddiaya göre Sefkan Çelik'i arayarak o grupla görüşmemesini istedi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Bu isteği reddeden Çelik ise Mustafa G. ile birlikte bir sosyal medya platformunda canlı yayın açarak Barış Boyun'a küfürler yağdırdı.