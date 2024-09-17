PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

THY uçağında ortalığı birbirine katmıştı! O yolcu tutuklandı

THY'nin İstanbul-Londra seferini yapacak uçağında olay çıkaran ve kara listeye alınan yolcu ile ilgili karar verildi. B.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 01:17 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 01:34
THY uçağında ortalığı birbirine katmıştı! O yolcu tutuklandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

THY'nin 14 Eylül'deki İstanbul-Londra seferini yapacak uçağında olay çıkaran B.G. tutuklandı.

KARA LİSTEYE EKLENMİŞTİ

Türk Hava Yolları'nın İstanbul - Londra seferi öncesi bir yolcu 'yerini beğenmediği' gerekçesiyle uçağı birbirine katmıştı. Kabin ekibi ve polislere küfürler eden şahıs ters kelepçeyle uçaktan indirilmişti. THY "Uçağımıza maddi zarar veren B.G isimli yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklenmiştir" duyurusunu yapmıştı.

O YOLCU TUTUKLANDI

B.G. hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Mala zarar verme' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. B.G. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı öğrenildi.

Londra uçağını birbirine kattı, ters kelepçeyle indirildi! THY duyurdu... Kara listeye alındıLondra uçağını birbirine kattı, ters kelepçeyle indirildi! THY duyurdu... Kara listeye alındı
Londra uçağını birbirine kattı, ters kelepçeyle indirildi! THY duyurdu... "Kara listeye alındı"

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu: Katliam şebekesi savaşı yaymak istiyor
İsrail’den Hizbullah’a siber saldırı! Taşınabilir çağrı cihazları aynı anda patlatıldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Sızılan çağrı cihazı ’pager’ nedir?
Türk Telekom
İsrail’den Lübnan’a kitlesel siber saldırı! Çağrı cihazları nasıl bombaya dönüştü?
1,5 yaşındaki bebeğe alkol içiren aileye canlı yayında gözaltı! Esra Erol Narin Güran’ı hatırlatarak tepki gösterdi
Narin Güran cinayetinde son durum | Kara kutu yenge Hediye Güran’ın ifadesine ulaşıldı! Evde mi katledildi?
Lübnan’da düzenlenen siber saldırı ne mesaj veriyor? Yahudi analist Ronen Solomon’dan dikkat çeken MOSSAD sözleri
Cimbom 3 attı 3 aldı! Galatasaray Gaziantep FK’yı 3-1 yendi
Başkan Erdoğan BM Kurulu’nda 14. kez hitap edecek! Konuşmanın ana gündeminde katil İsrail’in Gazze katliamı var
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal açıkladı: Mobilde güçlü büyüme tarihi rekor!
Trump suikastında Biden parmağı! Thomas Matthew Crooks ile Ryan Roult arasındaki bağ ortaya çıkardı
Bu da CHP’nin vizyon projesi... Özgür Özel’den rakı vaadi
Özgür Özel özür dilese de bu kafa değişmez! CHP’nin cesaretlendirdiği Dilruba yine ağzını bozdu: AK Partililere Aptal yakıştırması
Galatasaray’dan sürpriz imza kararı! Gitmek istiyorum demişti maaşı artıyor
Meteoroloji uyarmıştı! Artvin Arhavi ve Hopa’da kuvvetli yağış sonrası yol çöktü | Yeni uyarı geldi: Dikkat! 3 gün daha devam edecek
SON DAKİKA