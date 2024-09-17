THY uçağında ortalığı birbirine katmıştı! O yolcu tutuklandı

THY'nin 14 Eylül'deki İstanbul-Londra seferini yapacak uçağında olay çıkaran B.G. tutuklandı.

KARA LİSTEYE EKLENMİŞTİ

Türk Hava Yolları'nın İstanbul - Londra seferi öncesi bir yolcu 'yerini beğenmediği' gerekçesiyle uçağı birbirine katmıştı. Kabin ekibi ve polislere küfürler eden şahıs ters kelepçeyle uçaktan indirilmişti. THY "Uçağımıza maddi zarar veren B.G isimli yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklenmiştir" duyurusunu yapmıştı.

O YOLCU TUTUKLANDI

B.G. hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Mala zarar verme' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. B.G. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı öğrenildi.