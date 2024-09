AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu: Katliam şebekesi savaşı yaymak istiyor

Türkiye'nin kuzeyinde Rusya-Ukrayna savaşının, güneyinde ise Gazze'de soykırımın devam ettiğini dile getiren Çelik, şunları söyledi:

"Bugün yeni gelişmeler oldu. Savaş Lübnan'a sıçrıyor. Orada büyük bir istikrarsızlık var. Türkiye'nin batısına bakın Balkanlardaki istikrarsızlık devam ediyor. Balkanlarda her gün Sırbistan'dan, oradaki başka ülkelerden başka başka açıklamalar geliyor bölgedeki gerilimi yükselten. Türkiye'nin doğusuna bakın İran ile İsrail arasındaki gerilim devam ediyor. Kuzeyimizde savaş, güneyimizde bir soykırım, batımızda sürekli bir gerginlik, doğumuzda her an çatışma ihtimaline dönüşmesi söz konusu olan gerilimler var. Bütün bunun içerisinde bir istikrar adası olmamız son derece kıymetlidir."